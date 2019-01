Ausgangslage des Spiels: Spiel um Platz drei, Spiel um die saure Gurke. Aber da die Handballer ja bekanntlich so bodennah, sturmfest und erdverbunden sind und überhaupt alle Positiveigenschaften auf sich vereinigen, nehmen sie diese Partie auch noch mal richtig ernst. Man hatte beiden Mannschaften schon im Vorfeld angehört, wie ernsthaft sie diese Aufgabe angehen wollten.

Ergebnis des Spiels: Das Spiel wurde wirklich ernst genommen. Also so richtig ernst. Ringen bis zur letzten Sekunde. In der der 26:25-Siegtreffer für Frankreich fiel.

Die erste Halbzeit: Eine konzentrierte deutsche Mannschaft, die fast immer in Führung liegt. Die einen sehr starken Andreas Wolff im Tor zu bieten hat. In der sich Patrick Wiencek gewohnt als Kampfschwein betätigt. Und die deshalb am Ende dieser Halbzeit verdient mit vier Treffern Vorsprung in die Kabine geht. 13:9, was soll noch schiefgehen?

Die zweite Halbzeit: Eine konzentrierte französische Mannschaft, die ab der 42. Minute fast immer in Führung liegt. Die einen sehr starken Vincent Gerard im Tor zu bieten hat. In der sich Nikola Karabatic gewohnt als Kampfschwein betätigt. Und die deshalb am Ende dieser Halbzeit das eine Tor besser ist.

Die dramatischen letzten Sekunden zwischen Deutschland und Frankreich im Spiel um Platz drei bei der Handball-WM. Die Deutschen stehen am Ende mit leeren Händen da.#GERFRA pic.twitter.com/6JgRzlNRDA — NDR Sport (@NDRsport) 27. Januar 2019

Die letzte Sekunde: Für die Schlussphase im Handball wurden die Worte Hektik und Dramatik in die Sportberichterstattung eingeführt. Es steht 25:25, und 15 Sekunden vor Schluss ist die deutsche Mannschaft in Ballbesitz gekommen. Doch statt den Angriff überlegt auszuspielen, riskiert Matthias Musche "einen Harakiri-Pass", wie das Torwart Andreas Wolff später nannte. Hendrik Pekeler kann den Ball nicht fangen, der Harakiri-Pass landet bei den Franzosen, Tempogegenstoß, Karabatic, Tor, Schlusssirene. Verloren.

Spieler des Spiels: Das Turnier hat ohne Nikola Karabatic angefangen. Der Superstar der Franzosen war verletzt, und alle Welt ging davon aus, dass diese WM ohne Karabatic gespielt wird. Doch der 34-Jährige gesundete schneller als gedacht, wurde nachnominiert - und nach 59 Minuten und 59 Sekunden im Spiel um Platz drei hatte sich das spätestens gelohnt. Eiskalt, der Mann.

Zitat des Spiels: "Wir haben eigentlich eine tolle WM gespielt." Andreas Wolff hat mit dem Satz alles gesagt. Eigentlich.

Boom des Spiels: Das ZDF dürfte noch einmal eine fette Einschaltquote eingefahren haben. Ab sofort beruhigen sich alle wieder. Ab Februar ist dann wieder Hannover-Burgdorf gegen TVB Stuttgart.

Erkenntnis des Spiels: Wenn es eine Frage gab, die die Anwartschaft auf die Nervensäge der Woche hatte, dann war es: Was kann der Fußball vom Handball lernen? Vielleicht ja das: Dass ein Spiel um den Dritten Platz dramatischer sein kann als ein Endspiel.