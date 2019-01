Vor drei Jahren zur Europameisterschaft hießen sie die Bad Boys, jetzt haben sich die deutschen Handballer zur WM ein neues Etikett gegeben. Sie sind "ein geiles Team". Nach dem 31:23-Erfolg über Serbien, mit dem die DHB-Auswahl die Gruppenphase der Weltmeisterschaft und den Spielort Berlin hinter sich gelassen hat, war es überall und von allen Beteiligten zu hören, ob von Spieler oder Trainer. Sie seien nun einmal "ein geiles Team".

Rückraumspieler Paul Drux betonte das mehrfach in der anschließenden Pressekonferenz, sein Trainer Christian Prokop nahm den Ball gerne auf. "Jeder im Kader hat seine Rolle in dieser Mannschaft", sagt Prokop, das Remis gegen Russland, bei dem der sichere Sieg noch verspielt worden war, habe "uns nur noch enger zusammengeschweißt", sagte Drux. Spätestens nach Abschluss dieser Gruppenphase ist ganz klar, mit welchen Pfunden diese Mannschaft wuchern will: Teamgeist und dem Rückenwind durch den Heimvorteil.

Beides hat das Team bisher durchs Turnier getragen, gegen die Serben im sportlich eigentlich unbedeutenden Abschlussspiel durften all diejenigen längere Spielzeit tanken, die bisher im Turnier zu kurz gekommen sind: Von Abwehrchef Finn Lemke über die Außen Matthias Musche und Franz Semper bis Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Die zweite Hälfte gehörte ihnen fast zur Gänze, man merkte da allerdings auch schon den Unterschied zur ersten Garde.

Sehen Sie hier ein Fazit zur Vorrunde im Video:

Video CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

Wenn die bislang überragenden Hünen in der Abwehr, Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler pausieren, tun sich in der deutschen Deckung mehr Löcher auf. Die ordnende Hand von Spielmacher Martin Strobel fällt umso mehr auf, wenn sie fehlt. Und auch Silvio Heinevetter lieferte zwar eine gute bis sehr gute Partie im deutschen Tor ab, aber die einschüchternde Präsenz des Andreas Wolff hat er nicht.

Dennoch gab es nachher nur Lob vom Bundestrainer für die Spieler aus der zweiten Reihe zu hören, die neue Harmonie soll in keinem Fall gestört werden. Nicht vor so wichtigen Spielen wie den anstehenden Hauptrunde-Partien gegen Island, Spanien und Kroatien. "Da gibt es keine einfachen Spiele mehr", sagt Prokop, der gleich nach Spielschluss begann, die kommenden Gegner zu analysieren. Der Respekt, vor allem vor dem aktuellen Europameister Spanien, war ihm anzuhören.

Helfen gegen die ausgefuchsten Spanier, gegen die heißblütigen Kroaten, gegen die schnellen Isländer soll vor allem das Publikum. Die deutsche Delegation hat in dieser Woche keine Gelegenheit ausgelassen, von der Atmosphäre in der Berliner Arena zu schwärmen, und tatsächlich kann sich das DHB-Team auch nicht über mangelnde Unterstützung beschweren.

Put your Hands in the Air

Am Donnerstag gegen Serbien herrschte teilweise allerdings schon Ballermann-Stimmung, der Hallensprecher hätte sicher auch auf dem Hamburger Fischmarkt gute Karriere-Aussichten als Marktschreier. Je länger das Turnier andauert, desto mehr steigert sich die Hallenregie bei den deutschen Spielen in eine "Put-your-hands-in-the-Air"-DJ-Ötzi-Euphorie.

Wenn vor einem Siebenmeter Serbiens DHB-Torwart Heinevetter schon lautstark vom Hallensprecher abgefeiert und auf der Gegenseite Deutschlands Strafwurfspezialist Uwe Gensheimer vor dem Wurf mit "Uwe, Uwe" angefeuert wird, geht das in den Grenzbereich der Fairness. "Ich hab den Vorteil, dass ich solche Stimmung gewohnt bin", sagte Serbiens Nationaltrainer Nenad Perunicic anschließend und zuckte die Achseln. Er meinte damit allerdings nicht die Hallenatmosphäre in seiner Heimat, die auch nicht gerade als kühl bekannt ist. Er bezog sich auf seine Zeit als Spieler in Kiel und Magdeburg. "Handball in Deutschland - das ist schon sehr besonders."

Das Auffordern zur La-Ola-Welle und das "Helft unseren Jungs, ihr müsst alle aufstehen", wenn die Prokop-Sechs mal in Unterzahl zu spielen hat, in allen Ehren - ein so international hochkarätiges Turnier wie eine Weltmeisterschaft könnte vielleicht auch einen internationalen neutralen Hallensprecher vertragen. Die deutschen Zuschauer würden sich auch dann genug für das eigene Team ins Zeug legen und sich mit den Klatschpappen die Hände wund schlagen, sie brauchen den emotionalen Beschleuniger nicht.

Nun geht es nach Köln, dort passen noch 6000 Zuschauer mehr in die Halle als in Berlin - "das wird man schon merken", vermutet Drux. Die Spiele von der Heim-WM 2007 in Köln haben schließlich schon fast legendären Status. Die Gegner werden sich darauf einstellen müssen. Die Klatschpappen liegen bereit.