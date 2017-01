Handball-WM Verwirrung um Live-Übertragung der DKB

Als es keine andere Chance mehr gab, ist die DKB eingesprungen, um eine Übertragung der Handball-WM in Frankreich zu ermöglichen. Das ist die Geschichte, die in den vergangenen Tagen diskutiert, aber auch gefeiert wurde. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) gibt es an dieser Version allerdings Zweifel.

Demnach soll die Bank schon zu Weihnachten mit dem Rechteinhaber BeIN Sports aus Katar einig gewesen sein. Das soll Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handball-Bundes (DHB), bestätigt haben.

Ein inzwischen gelöschter Facebook-Post der Agentur Jung von Matt/Sports, die auch für den DKB zuständig ist, vom 23. November 2016 soll außerdem gezeigt haben, dass die Überlegung der DKB, Spiele live zu übertragen, bereits damals existiert habe. Die Agentur wollte sich auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE nicht dazu äußern.

Die DKB dementierte eine langfristige Einigung auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE: "Die Idee, einen Livestream von Spielen der Handball-WM für die deutschen Fans zu ermöglichen, ist von Jung von Matt/Sports kurzfristig an uns herangetragen worden", sagte ein Sprecher der Bank. Bis zum Tag der Bekanntgabe am 5. Januar seien "wesentliche Punkte mit dem Vertragspartner" noch nicht geklärt gewesen.

"Die DKB hat zu keinem Zeitpunkt gegen eine mögliche Free-TV-Lösung konkurriert", sagte der Sprecher weiter. An einer Livestream-Lösung sei erst gearbeitet worden, als "sich abzeichnete, dass keine Free-TV-Berichterstattung in Aussicht steht".