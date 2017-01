Handball-WM Frankreich startet mit Kantersieg ins Turnier

Der Titelverteidiger und Gastgeber hat zum Start der Handball-Weltmeisterschaft ein Ausrufezeichen gesetzt: Beim Turnierbeginn in Paris besiegte Frankreich seinen Auftaktgegner Brasilien deutlich 31:16 (17:7) und unterstrich damit seine Favoritenrolle. Frankreichs zweiter Gegner in der Gruppe A ist am kommenden Freitag Japan (17.45 Uhr).

Die französische Auswahl startete furios in die Partie und lag bereits nach wenigen Minuten mit einem komfortablen Vorsprung in Führung. Bester Werfer der Mannschaft war Rechtsaußen Valentin Porte mit sechs Treffern. Im Tor brillierte der 40 Jahre alte Tierry Omeyer mit einigen sehenswerten Paraden. Die Superstars Nikola Karabatic und Daniel Narcisse erzielten jeweils drei Treffer.

Europameister Deutschland hat seinen ersten Auftritt am Freitag gegen Ungarn (17.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Offen ist noch, ob Uwe Gensheimer mitwirken wird. Der Kapitän reiste aufgrund eines Todesfalls in der Familie vorerst nicht mit nach Frankreich. Die weiteren Gruppengegner der DHB-Auswahl heißen Kroatien, Chile, Saudi-Arabien und Weißrussland.