Frankreich ist bei der Handball-Weltmeisterschaft weiter ohne Punktverlust. 34:23 (17:16) gewannen die Franzosen in der deutschen Gruppe gegen das vereinte Korea. Dabei tat sich der Titelfavorit lange Zeit schwer und spielte bis zur Halbzeit nur ein Tor Vorsprung heraus.

In der zweiten Hälfte steigerte sich Frankreich aber deutlich. Vor allem Nedim Remili warf die Mannschaft mit sieben Toren zum nächsten Sieg. Koreas Tan Kang erzielte ebenfalls sieben Treffer.

Vor dem Spiel gegen Deutschland wird in Frankreich indes über eine Nachnominierung von Weltklassespieler Nikola Karabatic spekuliert. Der 34-Jährige fehlte in der Vorbereitung mit einer Zehenverletzung, befindet sich aber bereits wieder im Training mit der Mannschaft. Bis Dienstagmittag könnte er nachnominiert werden - und dann bereits am Abend gegen Deutschland spielen.

Kroatien - Mazedonien 31:22 (16:11)

Auch Kroatien hat sich den dritten Sieg im dritten Spiel gesichert. Gegen Mazedonien gewann der Mitfavorit auf den Titel klar 31:22 (16:11).

In der Münchner Olympiahalle war Kroatiens Domagoj Duvnjak der herausragende Mann. Der Rückraumspieler vom Bundesligisten THW Kiel erzielte sechs Tore. Auch Mazedoniens Dejan Manaskov kam auf sechs Tore, er konnte die klare Niederlage seiner Mannschaft aber nicht verhindern.

Dänemark - Saudi-Arabien 34:22 (17:11)

Zweimal 17 Tore und nur elf Gegentore pro Spielhälfte reichten dem Co-Gastgeber Dänemark zu einem klaren Sieg gegen Saudi-Arabien. Mit nun drei Siegen aus drei Spielen stehen die Dänen neben Norwegen noch ohne Punktverlust da.

Gegen Saudi-Arabien war Magnus Landin bester Werfer. Der 23 Jährige, der ebenfalls für den THW Kiel in der Bundesliga spielt, erzielte sieben Treffer. Dänemarks Superstar Mikkel Hansen beschränkte sich vor dem Spiel gegen Österreich am Dienstag auf Siebenmeter. Alle drei Versuche verwandelte er.

Spanien - Japan 25:22 (10:11)

Gegen den Europameister von 2018 hielt die japanische Mannschaft, trainiert von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson, lange gut mit. Zur Führung spielten sich die Japaner sogar eine knappe Führung heraus.

Angeführt vom besten Werfer Shinnosuke Tokuda, der sieben Treffer erzielte, und dem überragenden Torhüter Akihito Kai, der 15 Paraden zeigte, kam Japan auch in der zweiten Hälfte zu elf Toren. Spanien spielte in der zweiten Hälfte aber immer besser - und rettete den dritten Sieg im dritten Turnierspiel über die Zeit.