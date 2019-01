Kroatien hat das Duell der kommenden deutschen Kontrahenten gegen Spanien gewonnen - und zieht ohne Punktverlust in die Gruppe I der Hauptrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft ein. Der EM-Fünfte um den Kieler Starspieler Domagoj Duvnjak bezwang den Europameister in München im letzten Gruppenspiel 23:19 (13:10).

Mit 4:0-Punkten hat Kroatien eine optimale Ausgangslage im Kampf um das Halbfinale. Die Spanier gehen mit 2:2 Punkten in die Hauptrunde, Frankreich und die deutsche Mannschaft mit jeweils 3:1 Punkten. Mehr zum Modus können Sie hier nachlesen.

Island schaffte ebenfalls den Sprung in die Hauptrunde und ist dort am Samstag (20.30 Uhr) in Köln erster deutscher Gegner. Die Mannschaft des früheren Trainers der Rhein-Neckar Löwen, Gudmundur Gudmundsson, sicherte sich mit einem 24:22 (11:13) gegen Mazedonien als Dritter hinter Kroatien und Spanien den Einzug in die Hauptrunde. Island geht mit 0:4 Punkten in die nächste Runde, für das Team wird es lediglich um eine gute Platzierung gehen.

DPA Nikola Karabatic

Frankreich sicherte sich beim Turnierdebüt des Superstars Nikola Karabatic durch ein 23:22 (12:12) in Berlin gegen Russland den unbedeutenden Platz eins zum Abschluss der Vorrunde in der deutschen Gruppe. Nach seiner überstandenen Fußverletzung erzielte Karabatic bei drei Würfen aber keinen Treffer.

Vor dem Start der Hauptrunde, Gruppe I in der Übersicht

1. Kroatien, 4:0 Punkte, Tore: +8

2. Deutschland, 3:1 Punkte, Tore: +13

3. Frankreich, 3:1 Punkte, Tore: +2

4. Spanien, 2:2 Punkte, Tore: +3

5. Island, 0:4 Punkte, Tore: -11

6. Brasilien, 0:4 Punkte, Tore: -15

Dänemark setzte sich gegen Vize-Weltmeister Norwegen in Herning mit 30:26 (17:14) durch. Überragender Spieler des Gastgebers war Topstar Mikkel Hansen mit 14 Toren. Neben Dänemark geht auch Schweden nach einem 33:30 (16:15) gegen Ungarn mit der optimalen Ausgangslage in die Gruppe II der Hauptrunde. Norwegen hat 2:2 Punkte.

Vor dem Start der Hauptrunde, Gruppe II in der Übersicht

1. Dänemark, 4:0 Punkte, Tore: +18

2. Schweden, 4:0 Punkte, Tore: +6

3. Norwegen, 2:2 Punkte, Tore: +6

4. Ungarn, 1:3 Punkte, Tore: -3

5. Ägypten, 1:3 Punkte, Tore: -3

6. Tunesien, 0:4 Punkte, Tore: -24

Wer spielt wann in der Hauptrunde? Hier ist der komplette Spielplan.

Die fünfte Niederlage im fünften Spiel musste Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit Japan beim 22:23 (9:10) gegen Bahrain hinnehmen. Sigurdsson hatte die Auswahl des Deutschen Handballbunds 2016 sensationell zum EM-Titel und zu Olympia-Bronze geführt. Die japanische Auswahl soll der Isländer für die Olympischen Sommerspiele 2020 vorbereiten - bei der WM ist für ihn bereits Schluss.