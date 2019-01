Frankreichs Handballer haben bei der WM ihr letztes Hauptrundenspiel in Köln 20:23 (11:11) gegen Kroatien verloren. Bester Werfer beim Sieger war Zlatko Horvat mit sieben Toren. Schon wieder Kroatien, wird man sich in Frankreich nun denken. Auf den Tag genau sechs Jahre ist es her, dass Frankreich zuletzt ein Spiel bei einer WM-Endrunde verloren hatte - auch im Viertelfinale 2013 unterlag man Kroatien, damals sogar 23:30.

Es folgten zwei Endrunden, an deren Ende der Weltmeister jeweils Frankreich hieß. Unglaubliche 24 Spiele hintereinander blieb Frankreich unbesiegt - dass diese Serie ausgerechnet vor dem letzten Hauptrundenspiel der deutschen Handballer heute Abend gegen Spanien (20.30 Uhr; TV: ARD; Liveticker SPIEGEL ONLINE) riss, wird man in der Halle in Köln gerne gesehen haben. Im Kampf um den Gruppensieg könnte sich das deutsche Team nun sogar eine Niederlage mit sieben Toren leisten.

Die Kroaten sicherten sich durch den Sieg vor 17.191 Zuschauern Platz drei in der Hauptrunden-Gruppe und damit die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der Weltmeister löst das Olympia-Ticket direkt.

Norwegen - Ungarn 35:26 (16:13)

Norwegen hat in der Hauptrunden-Gruppe II im dänischen Herning 35:26 (16:13) gegen Ungarn gewonnen und darf deshalb weiter vom Einzug ins Halbfinale hoffen. Sollte Dänemark gegen Schweden am Mittwochabend nicht verlieren, hätte Norwegen die Halbfinal-Teilnahme am Freitag in Hamburg sicher.

Beste Werfer bei den Norwegern waren Magnus Jöndal und Magnus Röd mit jeweils sieben Treffern.

Weitere Ergebnisse:

Brasilien - Island 32:29 (15:15)

Tunesien - Ägypten 23:30 (10:15)