Frankreich vs. Deutschland 20' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 20' Marco Fuchs Goal! Frankreich Valentin Porte Frankreich vs. Deutschland 20' Marco Fuchs Lattentreffer auf beiden Seiten. Groetzki verpasst die Chance zur Vier-Tore-Führung. Frankreich vs. Deutschland 18' Marco Fuchs 2 Minutes Deutschland Paul Drux Frankreich vs. Deutschland 18' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Frankreich Nedim Remili Weil Remili dem deutschen Linksaußen einen Schubser mitgibt, muss er zwei Minuten zuschauen. Frankreich vs. Deutschland 18' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 6:9 Richardson parkt im Kreis. Die Deutschen bekommen den Ball und schalten schnell um. Gensheimer schließt den Tempo-Gegenstoß ab. Frankreich vs. Deutschland 18' Malte Müller-Michaelis Hier der Bildbeweis: Nikola Karabatic spielt mit. dpa Frankreich vs. Deutschland 17' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Fabian Wiede 6:8 Wiede zieht von rechts nach innen, ist frei durch und versenkt. Frankreich vs. Deutschland 16' Malte Müller-Michaelis Yellow Card Frankreich Luka Karabatic Luka Karabatic packt gegen Wiencek zu. Gelbe Karte reicht den Schiedsrichtern. Mit Strafzeiten sind sie heute nicht so spendabel wie im bisherigen Turnierverlauf. Frankreich vs. Deutschland 15' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Remili aus ganz, ganz weiter Entfernung. Den muss man als Klassekeeper dann auch haben. Die deutsche Abwehr macht einen exzellenten Eindruck. Frankreich vs. Deutschland 15' Malte Müller-Michaelis Jetzt merkt man, dass die deutschen Handballer doch richtig Lust auf dieses Spiel haben. Nach einem gelungenen Block springt die gesamte Bank auf und recht die Arme in die Luft. Frankreich vs. Deutschland 14' Marco Fuchs Herthino-Obelix als Fan der Franzosen. Sachen gibt's. Fabian Bimmer/Reuters Frankreich vs. Deutschland 14' Malte Müller-Michaelis Dumoulin humpelt von dannen. Gute Besserung! Frankreich vs. Deutschland 13' Marco Fuchs Goal! Frankreich Nedim Remili 6:7 Durch den Mittelblock gejagt. Frankreich vs. Deutschland 12' Malte Müller-Michaelis Wieder gut gespielt von den Deutschen in der Offensive. Aber da hat Pekeler wohl im Publikum jemanden gesehen, den er nicht mag und dem er den Ball ins Gesicht werfen wollte. Anders kann ich mir diesen Versuch, der weit über Tor geht, nicht erklären. Frankreich vs. Deutschland 12' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Karabatic frei vor dem tor mit einem Heberversuch, den Wolff mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenken kann. Frankreich vs. Deutschland 12' Malte Müller-Michaelis Dumoulin hat sich beim Abwehrversuch gegen Drux verletzt. Die Franzosen müssen den Torwart auswechseln. Frankreich vs. Deutschland 11' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Paul Drux 7:5 Mit einem Mann mehr spielt sich das recht einfach für die Deutschen. Drux wird am Kreis freigespielt - zwei Tore Führung. Frankreich vs. Deutschland 11' Marco Fuchs Die deutsche Abwehr zwingt die Franzosen zu einem Pass ins Leere. Ballbesitz für die DHB-Auswahl. Frankreich vs. Deutschland 11' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 5:6 So spielt man eine Überzahl sauber aus. Ball schnell nach linksaußen zu Gensheimer, der ins lange Eck. Deutschland führt wieder. Frankreich vs. Deutschland 10' Marco Fuchs 2 Minutes Frankreich Valentin Porte Porte unterbindet den Gegenstoß von Wiencek ziemlich rüde - verdiente 2 Minuten. Frankreich vs. Deutschland 9' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Steffen Fäth 5:5 Fäth hat halbrechts erschreckend viel Platz. Als er das merkt, haut er den Ball rein. Hätte ich auch so gemacht. Frankreich vs. Deutschland 8' Marco Fuchs Goal! Frankreich 5:4 Und das Gleiche nochmal. Das deutsche Tor ist leer, Ballverlust, einfacher Treffer. Frankreich vs. Deutschland 8' Malte Müller-Michaelis Hallo, liebe Däninnen, aufpassen! Da wird schon Handball gespielt. Die gucken nicht mal. Sowas aber auch. epa-efe / rex Frankreich vs. Deutschland 7' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 4:4 Die Deutschen verlieren den Ball, das Tor ist leer. Frankreich vs. Deutschland 7' Malte Müller-Michaelis Die erste Zweiminutenstrafe und schon wittert der deutsche Handball-Fan eine große Verschwörung. Die Volksseele kocht. Frankreich vs. Deutschland 7' Marco Fuchs 2 Minutes Deutschland Patrick Wiencek Frankreich vs. Deutschland 7' Marco Fuchs Goal! Frankreich Nikola Karabatic 3:4 Frankreich vs. Deutschland 6' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 2:4 Die Franzosen leisten sich einen technischen Fehler, die deutsche Offensive nutzt das. Schönes Anspiel auf Gensheimer, der Dumoulin keine Chance lässt. Frankreich vs. Deutschland 5' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Paul Drux 2:3 Karabatic, der also doch beginnt, leistet sich einen Fehlwurf. Drux macht es auf der anderen Seite besser. Die deutsche Offensive macht bislang einen guten Eindruck. Frankreich vs. Deutschland 4' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Steffen Fäth 2:2 Die Deckung der Franzosen steht, Fäth interessiert das nicht. Er trifft mit Vollgas aus dem Rückraum. Frankreich vs. Deutschland 4' Marco Fuchs Goal! Frankreich Melvyn Richardson 2:1 Wolff macht viel Betrieb auf der Linie, aber Richardson erneut sicher. Frankreich vs. Deutschland 3' Marco Fuchs 7 Meter Frankreich Pekeler greift in den Arm. Nächster Siebenmeter. Frankreich vs. Deutschland 3' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Cyril Dumoulin Groetzki versucht es von rechtsaußen, scheitert aber an Dumoulin. Frankreich vs. Deutschland 3' Malte Müller-Michaelis Immer der Bommes! Der will mich doch provozieren. Der verfeiert da unsere fünf Euro. Frankreich vs. Deutschland 2' Marco Fuchs Goal! Frankreich Melvyn Richardson 1:1 Richardson ist aus sieben Metern unglaublich sicher. Ausgleich. Frankreich vs. Deutschland 2' Marco Fuchs 7 Meter Frankreich Frankreich vs. Deutschland 1' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Hendrik Pekeler 0:1 Erster Angriff und gleich das erste Tor für die DHB-Auswahl. Wiede steckt durch auf Pekeler, der am Kreis souverän abschließt. Frankreich vs. Deutschland 1' Malte Müller-Michaelis Die Arena in Herning ist übrigens noch nicht ganz gefüllt. Das wird nachher anders sein. Frankreich vs. Deutschland 1' Marco Fuchs Livecast started! Auf geht's! Die deutsche Nationalmannschaft hat den ersten Angriff. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:29 PM Malte Müller-Michaelis "Vorspiel" sagt man glaube ich auch, oder? Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Finale zwischen Dänemark und Norwegen (ab 17.30 Uhr). Also, für uns und die Handball-Welt. Das ZDF überträgt nur die deutsche Partie. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:28 PM Marco Fuchs So gehen die Deutschen in die Partie. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:27 PM Malte Müller-Michaelis Die "Marseillaise" kann man hingegen gar nicht ohne Verve singen. Wie soll man auf den Feldern auch die wilden Soldaten brüllen hören, wenn man selbst nicht brüllt? "Zu den Waffen, Bürger!" Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:27 PM Malte Müller-Michaelis Kommt es nur mir so vor, oder singen die deutschen Spieler die Nationalhymne in Herning nicht ganz so euphorisch mit wie noch in Berlin, Köln und Hamburg? Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:27 PM Marco Fuchs Thema "Verlängerung" nochmal: Eine zweifache gab es übrigens auch bei der letzten „Heim-WM“ der Deutschen 2007. Der Gegner damals im Halbfinale: Frankreich. 32:31 hieß es nach zwei Verlängerungen. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:26 PM Malte Müller-Michaelis Der dreimalige Welthandballer Nikola Karabatic , der im Vorrundenspiel noch nicht zum franzözischen Kader gehörte, steht heute auf dem Spielberichtsbogen. Nachdem er aber schon im Halbfinale nur wenig Einsatzzeit bekommen hat, gehe ich nicht davon aus, dass wir ihn besonders viel auf der Platte sehen werden. Bongarts / Getty Images Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:25 PM Marco Fuchs Bundestrainer Prokop spricht vom "kleinen Finale". "Small Nation Mentality", würde ihm Cristiano Ronaldo wohl unterstellen bei dieser Wortwahl. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:24 PM Malte Müller-Michaelis Die ZDF-Kommentatoren versuchen alles, um der DHB-Auswahl eine Extraportion Motivation zuzusprechen. Bei der Vorstellung der Teams sagen die Gesichter der Deutschen: "Spiel um Platz drei braucht eigentlich auch kein Mensch." In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heute. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:22 PM Malte Müller-Michaelis Uwe übrigens auch. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:22 PM Malte Müller-Michaelis Herning wäre dann soweit. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:19 PM Marco Fuchs Mit Gegner Frankreich gibt es ein Wiedersehen. Bereits in der Vorrunde stand man sich gegenüber. Damals konnten die Franzosen kurz vor Schluss ausgleichen. Ein Remis wird es heute nicht geben: Sollte es nach 60 Spielminuten unentschieden stehen, geht es mit einer Verlängerung über 2 x 5 Minuten weiter. Sollte es dann immer noch keinen Sieger geben, wird erneut um 2 x 5 Minuten verlängert. Bei erneutem Remis geht es ins Siebenmeterschießen. dpa Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:16 PM Malte Müller-Michaelis Kommen wir vielleicht ausnahmsweise zum Sportlichen: Sowohl die deutschen als auch die französischen Handballer waren in ihren Halbfinals chancenlos. Der Nicht-mehr-ganz-so-Grande Nation wurde von Mikkel Hansen und seinen Dänen abgeschossen , Deutschland hat kein Mittel gefunden, die Norweger um Sander Sagosen zu stoppen . Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:15 PM Marco Fuchs "Wir" Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:15 PM Malte Müller-Michaelis Wegnicken? Bei diesem Super-Über-Hyper-Mega-Sport? Und dann auch noch, wenn "wir" (sic!) die Franzosen überrollen? Ich sehe schon: Du hast den Handball nie geliebt! Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:14 PM Marco Fuchs Im Gegensatz zu mir (Bubu) hat Malte heute ja bereits das Herrenfinale der Australian Open getickert. Da droht eher vorzeitiges Wegnicken beim Handballendspiel um 17.30 Uhr. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:12 PM Malte Müller-Michaelis "Aufwärmen" nennen wir das - in Verbindung mit "heiß machen". Irgendwie muss ich dich ja auf Betriebstemperatur bringen. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:10 PM Marco Fuchs "Ein Fehler" auch direkt von Kollege Müller-Michaeli s, der mir aus der Küche Kaffee und keinen Milchkaffee mitbringt. Die Stimmung ist bereits angespannt, zwanzig Minuten vor Spielbeginn. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:07 PM Malte Müller-Michaelis Die wichtigste Frage bei Hanning ist aber doch nicht: Was redet der für Quatsch? Sondern: Was hat er heute an? Wählen Sie Ihren Lieblings-Pulli dpa Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:04 PM Marco Fuchs Auch wenn Sie es nicht so mit Handball halten, Bob Hanning dürfte Ihnen mittlerweile ein Begriff sein. Der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes hat mit seiner exklusive Oberteilauswahl geschickt für Gesprächsstoff gesorgt. Er hat darüber gemeckert, dass das Finale in Herning stattfinde. Dies sei „ein Fehler“. Nun gut. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:01 PM Marco Fuchs Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:52 PM Marco Fuchs Beide Partien finden im dänischen Herning statt. Unser Kollege Jan Göbel ist vor Ort und hat sich dort für Sie umgesehen. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:50 PM Malte Müller-Michaelis Ich habe keine Ahnung, was du mit Schnäuzer meinst. Aber auch von mir ein herzliches Hallo! Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:47 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum abschließenden Tag der Handball-WM. Malte Müller-Michaelis , der sich über Nacht einen beeindruckenden Heiner-Brand-Schnäuzer hat wachsen lassen, und ich werden sie durch das Spiel um Platz drei und das Finale begleiten. Damit Sie sich den Sonntag schonmal durchplanen können: Um 14.30 Uhr beginnt das Spiel um Bronze zwischen Deutschland und Frankreich, um 17.30 Uhr das Endspiel zwischen Dänemark und Norwegen.