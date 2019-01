1/12/19 5:01 PM Man könnte dieses zweite Spiel als erste Standortbestimmung für Deutschland sehen. Wer das erste Spiel der Brasilianer gegen Frankreich gesehen hat, war wahrscheinlich überrascht, vielleicht auch beeindruckt. 22:24 – am Ende stand im Spiel gegen den großen Titelfavoriten eine knappe Niederlage für Brasilien, damit war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. 1/12/19 5:00 PM Tim , du hast dich intensiv mit den Brasilianern beschäftigt – Was können wir vom Gegner und dieser Partie erwarten? 1/12/19 4:55 PM Der deutsche Kapitän Uwe Gensheimer hat sich im aktuellen SPIEGEL darüber beklagt, dass die Medien sich nicht intensiv genug mit den interessanten Typen im Handball beschäftigen würdigen. Was er sonst noch zu sagen hat: 1/12/19 4:50 PM Für die deutsche Auswahl geht das Turnier heute so richtig los. Der Sieg gegen Korea war eingeplant, das deutliche Ergebnis ohne große Aussagekraft. Auch gegen Brasilien darf das Team von Bundestrainer Christian Prokop nichts liegen lassen, bevor es in er kommenden Woche gegen Frankreich, Russland und Serbien geht. Die knappe Niederlage der Südamerikaner gegen Frankreich war dabei der richtige Wachmacher, damit jeder weiß, dass es kein solcher Spaziergang wie gegen die Auswahl Koreas sein wird. „Wir müssen uns steigern“, war demnach auch die gern gehörte Losung nach dem Auftaktmatch. 1/12/19 4:44 PM Unser Mann vor Ort ist auch schon am Platz. Sie erkennen Peter Ahrens am Tattoo der Handball-WM quer über den breiten Rücken. 1/12/19 4:33 PM Herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel der DHB-Auswahl bei der WM 2019. Tim Beyer und Marco Fuchs werden Sie heute durch die Partie Deutschland gegen Brasilien begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software