11' Kleiner Insider, nur für Fußball-Fans. Aber zurück zum Handball. 11' Parry Deutschland Andreas Wolff 11' 11' Timeout Korea Zu viele Tore in zu kurzer Zeit. Koreas Trainer nimmt die erste Auszeit. 10' Das koreanische Tor war leer, die Deutschen spielten das geduldig nach dem Steal von Groetzki. Am Ende trifft Gensheimer. 10' Goal! Deutschland Assist: Uwe Gensheimer. Wieder Gensheimer. Korea verliert zu leicht die Bälle und muss hier einige Tore in der zweiten Welle hinnehmen. 9' Oha, Steffen Fäth mit ganz viel Kraft. Er ist ja einer der Spieler, über den vor dieser WM oft diskutiert worden ist. Im Verein, bei den Rhein-Neckar Löwen, ist er nicht mehr gesetzt. Christian Prokop setzt trotzdem auf ihn. Warum hat er eben gezeigt. 9' Goal! Deutschland Uwe Gensheimer Groetzki fängt einen Pass der Koreaner ab und spielt direkt auf Gensheimer, der den Ball nur noch ins leere Tor werfen muss. Das Risiko spielt mit. 9' Korea bringt einen sechsten Feldspieler auf das Feld, nimmt dafür den Torhüter runter. 8' Goal! Deutschland Steffen Fäth Fäth kann die Überzahl direkt nutzen - und trifft zum 4:2. 7' 2 Minutes Korea Kim Dong-myung Die erste Überzahlsituation für Deutschland. 6' Goal! Korea Park Kwang-soon Erst kann Wolff einen Ball parieren, im zweiten Versuch ist er aber machtlos. 5' Goal! Deutschland Patrick Groetzki Dann aber doch: Nach einem Ballverlust der Koreaner geht es ganz schnell in die andere Richtung. Groetzki ist frei durch und wirft über den koreanischen Torhüter in das Tor. 5' Stürmerfoul von Strobel. Noch kann sich Deutschland nicht mit zwei Toren absetzen. 4' Parry Deutschland Andreas Wolff Andreas Wolff zeigt das erste Mal, was für ein guter Torhüter er ist. Sung schraubt sich um den Gegenspieler herum und zieht in die linke Ecke, aber der deutsche Torhüter kann den Ball abwehren. 3' Erstes Tor der WM, erzielt vom Koreaner Jung Su-young. Hätte ich vorher nicht drauf gewettet. 2' Goal! Deutschland Hendrik Pekeler Deutschland schafft den ersten Turnover. Pekeler verwandelt allein vor dem Torwart. 2' Goal! Deutschland Patrick Wiencek 1' Goal! Korea Jung Su-young 1' Livecast started! Der Countdown ist runtergezählt. Los geht's! 1/10/19 5:24 PM Der Spielmacher der deutschen Mannschaft heißt auch Martin Strobel und nicht Mesut Özil. Strobel soll das Spiel lenken - und Spielzüge antizipieren. 1/10/19 5:22 PM 1/10/19 5:22 PM Die Hymen sind ja schön und gut, aber was mich wirklich beschäftigt, fasst dieser Tweet zusammen: 1/10/19 5:21 PM Die deutschen Spieler singen die Hymne lauthals mit. Özil wurde aber ja auch nicht nominiert. 1/10/19 5:19 PM Die Startmannschaft von Deutschland. 1/10/19 5:17 PM Statt einer Nationalhymne wird für das vereinte Korea ein Volkslied gespielt. Ich stelle mir gerade vor, wie Deutschland eine WM spielt und "Atemlos durch die Nacht" statt "Einigkeit und Recht und Freiheit ..." aus den Boxen hallt. 1/10/19 5:16 PM Die Zuschauer klatschen ihre Klatschpappen aneinander und unten in der Halle klatschen sich die Spieler beider Mannschaften ab. Es kann losgehen, denke ich. 1/10/19 5:15 PM Wie die Stimme des ZDF-Kommentators bebt, als die deutsche Mannschaft einläuft. Uns erwartet demnach ein relatives lautes Spiel. 1/10/19 5:15 PM Sorry not sorry - ob er das wohl auch sagen würde, wenn er doch noch nachnominiert werden sollte? 1/10/19 5:13 PM Über zwei Wochen Handball-WM bedeutet wohl auch: Zwei Wochen Klatschpappen. Oder wie Tobias Reichmann sagen würde: Sorry not sorry. 1/10/19 5:12 PM Ja, für die Dramatik wäre natürlich ein Auftakt gegen Frankreich großartig gewesen. Aber, um es im Sportler-Sprech zu sagen: Korea muss man auch erst einmal schlagen. 1/10/19 5:11 PM Bundespräsident Steinmeier eröffnet die Weltmeisterschaft. "Wir freuen uns auf ein spannendes Turnier." Ich denke, dass er sich heute das falsche Spiel ausgesucht hat. 1/10/19 5:10 PM 1/10/19 5:09 PM Ein Spieler wurde von Prokop vor der WM aussortiert: Tobias Reichmann. Der Rechtsaußenspieler ist inzwischen in den USA - Spontanurlaub nennt er das. 1/10/19 5:08 PM Vor allem der Innenblock bei Deutschland kann sich sehen lassen. Gegen Winczek und Lemke würde ich nicht antreten wollen. Korea muss es. 1/10/19 5:07 PM Taktisch bleibt sich Prokop treu. Er lässt ebenfalls 6:0-Abwehr spielen, die immer besser zurecht kommt. Die Defensive ist das Prunkstück dieser Mannschaft. Alternativ gibt es die Möglichkeit, auf ein 3-2-1-System zu wechseln. Offensiv könnte es Prokop phasenweise mit gleich zwei Kreisläufern versuchen. Dann nämlich, wenn Groetzki auf Rechtsaußen eine Pause braucht. 1/10/19 5:06 PM Die Koreaner bereiten sich schon seit mehreren Wochen in Berlin vor, man muss sich schließlich erst einmal kennenlernen. Und die Testspiele deuten darauf hin, dass das mit dem Kennenlernen gar nicht so leicht ist: 26:30-Niederlage gegen den Drittligisten Potsdam, gegen den Oranienburger HC reicht es zu einem 34:29-Erfolg. 1/10/19 5:05 PM Für den Bundestrainer Christian Prokop ist diese koreanische Auswahl aber neu und schwer einzuschätzen. Prokop sagte kürzlich, er rechne damit, dass die Koreaner mit einer 6:0-Abwehr spielen werden, die "auf Tempogegenstöße aus ist. Vorne spielen sie typisch schnell, mit Kempa-Tricks und überraschenden Würfen.“ 1/10/19 5:04 PM Das alles ist neu, zumindest im Handball. Bei der Tischtennis-WM spielten schon vor 28 Jahren Athleten aus Nord und Süd gemeinsam unter dem Banner der Einigungsflagge, gewannen dort sogar Silber und Bronze. Bei Winterolympia 2018 ging die Eishockeytruppe der Frauen mit Spielerinnen aus beiden Ländern an den Start - und unter. 1/10/19 5:03 PM Heißt: Während alle anderen Teams nur 16 Spieler nominieren durften, umfasst der Kader von Korea 20 Mann, vier von ihnen kommen aus dem Norden des Landes. 1/10/19 5:03 PM Die Koreaner stellen ein Team, in dem Süd- und Nordkoreaner gemeinsam spielen. Und weil das nun bei den Spannungen zwischen beiden Ländern nicht selbstverständlich ist, unterstützt der Weltverband IHF die Idee, unter anderem mit einer Sonderregelung. 1/10/19 5:02 PM Vielleicht muss man vor diesem Spiel gar nicht mehr wissen, Henrik. Aber natürlich wollen wir trotzdem noch einige Infos loswerden. Zum Beispiel zum Team von Korea. 1/10/19 5:01 PM Wir wollen keine unbegründete Euphorie entfachen, aber: 1/10/19 5:01 PM Lass uns lieber noch kurz bei der Heiner-Brandt-DJ-Szene bleiben. Für ihn kann es natürlich nur einen Song geben: Höhner mit "Wenn nicht jetzt, wann dann". 1/10/19 4:59 PM Und das war's dann auch schon von der Eröffnungsfeier. Wenn das alles war, verstehe ich, warum sie nur im Internet übertragen wurde. 1/10/19 4:58 PM "Nicht zu verwechseln mit einem Handball-Kollegen, Weltmeister von 2007". Ich glaube, Heiner Brand scratcht im Hintergrund die Turntables. 1/10/19 4:57 PM Der offizielle WM-Song ist von Dominik Klein? War der nicht mal Handballer, Henrik? 1/10/19 4:52 PM Die Zeit reicht auch, um vorher noch diese Taktikanalyse zu genießen. Henrik hat mit dem Trainer Christian Köhrmann über die Taktik der deutschen Mannschaft gesprochen. Es ist sehr spannend, sie sollten das lesen: 1/10/19 4:52 PM Bei der Eröffnungsfeier tanzen über ein Dutzend Breakdancer über durch den Mittelkreis. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es die WM-Eröffnungsfeier oder die erste Folge vom Supertalent ist. Bitte, Tim? Du hast auch schon drei Buzzer gehört? Ich weiß auch nicht, warum die nicht aufhören zu tanzen. 1/10/19 4:50 PM Für Event-Desinteressierte: Sportlich wird es erst in etwas weniger als einer halben Stunde - oder eben in diesem Text von Kollege Peter Ahrens: 1/10/19 4:48 PM Ich krame gerade in meinen Erinnerungen an das Jahr 2000. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. 1/10/19 4:48 PM Statt eines Feuerwerks gibt es eine freshe Lasershow zu elektronischer Musik. Ist das Safri Duo, Tim? 1/10/19 4:46 PM Ich bin gespannt, ob der Feuerwerkbeauftragte mitbekommen hat, dass die Eröffnungsfeier in einem geschlossenen Raum stattfindet. 1/10/19 4:46 PM Und dann die Klatschpappen, Henrik. Willkommen bei der WM! 1/10/19 4:45 PM Endlich wieder schwarz-rot-goldene Perücken und Hüte. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht mehr. Ein Glück, dass ich mich geirrt habe. 1/10/19 4:44 PM Statt im linearen Fernsehen gibt es die Eröffnungsfeier der WM nur auf YouTube. Auf die Idee sollte man mal beim Fußball kommen. 1/10/19 4:41 PM In der Berliner Halle wird sich bereits aufgewärmt. Wenn Sie jetzt schon denken, dass Silvio Heinevetter beweglich ist, dann warten Sie auf seine berüchtigten Flugparaden. 1/10/19 4:34 PM Wobei Deutschland in diesem Jahr gar nicht Weltmeister werden kann, wenn man es genau nimmt. Denn neben Deutschland ist auch Dänemark Austragungsort, das Finale findet in Herning statt. Aber zumindest "Halbfinalteilnehmer im eigenen Land" ist drin. Die beiden Spiele finden nämlich in Hamburg statt. 1/10/19 4:31 PM Handball-Weltmeisterschaft. In Deutschland. Da war doch was? Zwölf Jahre nach dem Wintermärchen hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Chance, zum zweiten mal in diesem Jahrtausend Weltmeister im eigenen Land zu werden. 2007 saßen Tim Beyer und ich noch mit Playmobil vor dem Fernseher und haben die Spielzüge nachgespielt. So ungefähr wird es sich auch in diesem Liveticker abspielen. Show more