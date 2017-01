Handball-WM Norwegen und Katar folgen DHB-Auswahl ins Achtelfinale

Sie gelten als Geheimfavoriten und stehen nun in der K.o.-Runde: Norwegen hat bei der Handball-WM in Frankreich das Achtelfinale erreicht. Das Team des ehemaligen Bundesliga-Profi Christian Berge besiegte Brasilien in Nantes deutlich 39:26 (18:13). Bester Werfer der Norweger, die bei der EM im vergangenen Jahr im Halbfinale knapp an Deutschland gescheitert waren, war Top-Talent Sander Sagosen mit sieben Treffern.

Für die Skandinavier war es in der Gruppe A der dritte Sieg im vierten Spiel, sie hatten lediglich gegen Titelverteidiger Frankreich knapp verloren (28:31).

Auch Vize-Weltmeister Katar sicherte sich dank eines 21:17-Siegs gegen Argentinien ebenfalls einen Platz im Achtelfinale. Tunesien und das bereits fürs Achtelfinale qualifizierte Slowenien trennten sich derweil 28:28 unentschieden, was die Ausgangslage der Nordafrikaner um einen Platz im Achtelfinale verbessert. Für Tabellenführer Slowenien war es der erste Punktverlust bei diesem Turnier.

Auch die deutsche Auswahl steht nach ihrem dritten Sieg im dritten Spiel vorzeitig im Achtelfinale. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gewann gegen Saudi-Arabien 38:24 (21:13).