Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:20 PM Malte Müller-Michaelis Das war es dann für den Moment. Für die DHB-Auswahl ist die WM beendet, für uns noch nicht. Wir verschnaufen kurz und melden uns in einer Stunde wieder mit dem großen Finale zwischen Dänemark und Norwegen . Bis gleich! Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:17 PM Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:16 PM Marco Fuchs Deutschland gegen Frankreich also bei dieser WM zweimal ein Last-Second-Thriller mit dem besseren Ende für die Franzosen. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:15 PM Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:12 PM Malte Müller-Michaelis Jetzt wissen Sie, warum dieser junge Mann dreifacher Welthandballer ist. Große Spieler entscheiden große Spiele. Reuters Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:07 PM Malte Müller-Michaelis Fassen wir nochmal kurz zusammen, was da gerade passiert ist: Deutschland hat zur Pause mit vier Toren geführt, die Führung hergeschenkt - vor allem durch Strafzeiten und Treffer ins leere Tor -, ist dann einem Rückstand hinterhergelaufen, hat immer wieder ausgeglichen, bekommt zehn Sekunden vor Schluss den Ball und damit die Chance zum Sieg und schafft es dann noch, ein Gegentor zu kassieren. Ich sag mal: Puh! Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:06 PM Malte Müller-Michaelis Und Christian Prokop so: dpa Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:05 PM Malte Müller-Michaelis Kommando zurück. "Die deutschen Handballer haben ihre erste WM-Medaille seit zwölf Jahren verpasst", heißt es in der neuen Meldung. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 3:05 PM Malte Müller-Michaelis Da bin ich aber beruhigt: Der Sport-Informations-Dienst (sid) meldet gerade, dass Deutschland 26:25 gewonnen hat. Ich zitiere: "Die deutschen Handballer haben ihre erste WM-Medaille seit zwölf Jahren gewonnen." Ach so, dann haben wir das vermutlich nur falsch gesehen. Frankreich vs. Deutschland Malte Müller-Michaelis Game over! Final Score: 26:25 Grande Finale der Grande Nation. Mit einem Tor in letzter Sekunde entscheidet Frankreich das Spiel und sichert sich die Bronzemedaille. Frankreich vs. Deutschland 60' Malte Müller-Michaelis Viel besser hätte ich es nicht formulieren können. Frankreich vs. Deutschland 60' Marco Fuchs Goal! Frankreich Nikola Karabatic 26:25 Letzte Sekunde - das 26:25? Ja! Der Videobeweis verhindert die Entscheidung nicht. Vorne verdaddeln die Deutschen wenige Sekunden vor Schluss den Ball und "ausgerechnet" Nikola Karabatic vollendet zum Sieg für die Franzosen. Frankreich vs. Deutschland 60' Marco Fuchs Parry Deutschland Silvio Heinevetter Zeitspiel ist angezeigt und die Franzosen müssen abschließen. Heinevetter hält und jetzt steht die Tür zu Bronze für Deutschland ganz weit offen. Zehn Sekunden noch. Frankreich vs. Deutschland 60' Malte Müller-Michaelis Timeout Frankreich Die Franzosen wollen die Uhr runterspielen und ganz zum Schluss das entscheidende Tor erzielen. Dafür legen sie sich jetzt den Schlachtplan zurück. Prokop kennt die Namen seiner Spieler offenbar nicht. "Du kommst raus und wer noch da ist, geht rein." Aha. Frankreich vs. Deutschland 59' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Matthias Musche 25:25 Weil Gensheimer noch draußen sitzt, tritt Musche zum Siebenmeter an - und verwandelt sicher. Frankreich vs. Deutschland 59' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Deutschland Fäth erarbeitet sich einen Siebenmeter. Frankreich vs. Deutschland 58' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 25:24 Sicher rein, Heinevetter ohne Abwehrchance, Frankreich vs. Deutschland 58' Marco Fuchs 7 Meter Frankreich Frankreich vs. Deutschland 58' Marco Fuchs 2 Minutes Deutschland Uwe Gensheimer Frankreich vs. Deutschland 57' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 57' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Jannik Kohlbacher 24:24 Es geht hin und her. Kohlbacher arbeitet den Ball ins Tor. Frankreich vs. Deutschland 57' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 56' Marco Fuchs Goal! Frankreich Ludovic Fabregas 24:23 Fabregas dreht sich um seinen Gegenspieler herum und vollendet wuchtig. Frankreich vs. Deutschland 56' Marco Fuchs Im ZDF krittelt man wieder an den Entscheidungen der Schiedsrichter herum. Warum sollte es heute anders sein als an allen anderen Turniertagen? Frankreich vs. Deutschland 56' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Steffen Weinhold 23:23 Weinhold wickelt den Ball um die französische Abwehr - Ausgleich! Frankreich vs. Deutschland 55' Marco Fuchs Goal! Frankreich Dika Mem 23:22 Fast eine Wiederholung des Treffers zum 22:21. Mem strahlt sehr viel Selbstbewusstsein aus und nimmt sich jetzt die entscheidenden Würfe. Frankreich vs. Deutschland 54' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 54' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 22:22 Kohlbacher gewinnt den Ball am eigenen Kreis. Über Wiede und Fäth kommt der Ball zu Gensheimer, der per Dreher trifft. Frankreich vs. Deutschland 53' Marco Fuchs Goal! Frankreich Dika Mem 22:21 Prächtiger Wurf mit ganz viel Überzeugung. Frankreich vs. Deutschland 53' Marco Fuchs Ich sitze hier übrigens ganz entspannt. Frankreich vs. Deutschland 52' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Fabian Wiede 21:21 Wiede schraubt sich auf 500 Fuß in die Luft und schweißt den Ball mit Überschallgeschwindigkeit in den Winkel. Fuchs macht ein Explosionsgeräusch. Jetzt geht alles. Frankreich vs. Deutschland 52' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 21:20 Rein in die Lücke, rein ins Tor. Frankreich vs. Deutschland 51' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Jannik Kohlbacher 20:20 Kohlbacher trifft mit einem schönen Dreher. Fuchs springt auf und reißt beide Arme zum Jubel hoch. Frankreich vs. Deutschland 51' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 51' Malte Müller-Michaelis Patrick Wiencek hat einen ganz ordentlichen Platz. Aber das scheint ihn nicht so richtig zu freuen. dpa Frankreich vs. Deutschland 50' Marco Fuchs Goal! Frankreich Luc Abalo 20:19 Bei dem Spielstand zieht er einen Schlagwurf auf Hüfthöhe aus dem Köcher. Weltklasse. Frankreich vs. Deutschland 49' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 19:19 Nach Stürmerfouls auf beiden Seiten ist Gensheimer frei durch. Diesmal lässt er Gérard keine Chance. Ausgleich. Frankreich vs. Deutschland 49' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Vincent Gérard ... und Gérard pariert mit dem linken Fuß. Frankreich vs. Deutschland 48' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Deutschland "Böhmi geht voll ins Eins-Eins." Die Folge: Siebenmeter. Gensheimer tritt an ... Frankreich vs. Deutschland 47' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Wolff schnappt sich den nächsten Wurf aus dem Rückraum. Frankreich vs. Deutschland 47' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Patrick Groetzki 19:18 Kaum taucht Groetzki mal nicht rechtsaußen, sondern zentral am Kreis auf, trifft er. Deutschland ist dran. Frankreich vs. Deutschland 46' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 46' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 19:17 Toller Angriff der Franzosen, der mit Hinter-dem-Rücken-Pass auf Außen bei Mahé landet. Der trifft und erhöht auf 19:17. Frankreich vs. Deutschland 45' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Jannik Kohlbacher 18:17 Der eingewechselte Weinhold spielt Kohlbacher am Kreis frei. Der verkürzt wieder auf nur ein Tor Rückstand. Frankreich vs. Deutschland 45' Marco Fuchs Die Franzosen verlieren den Ball im Angriffsspiel. Frankreich vs. Deutschland 45' Malte Müller-Michaelis Die Deutschen spielen quer und kommen nicht zum Abschluss. Moment mal, bin ich in ein Zeitloch gefallen? Sind wir doch wieder im Sommer 2018 in Russland? Frankreich vs. Deutschland 45' Marco Fuchs Wolff mittlerweile bei 48 Prozent abgewehrter Bälle. Frankreich vs. Deutschland 44' Malte Müller-Michaelis Timeout Deutschland Prokop nimmt die Auszeit. "Richtig ins Eins-Eins", fordert er. Das wird die Twitter-Gemeinde freuen. Irgendwas mit "Rückraum" und "Scheiße" habe ich auch verstanden. Frankreich vs. Deutschland 44' Malte Müller-Michaelis "Was machen wir denn jetzt?" dpa Frankreich vs. Deutschland 43' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 18:16 Wurf raus auf Linksaußen, wo Mahé direkt abdrückt. Frankreich vs. Deutschland 43' Marco Fuchs Goal! Frankreich 17:16 Fehlpass Häfner, wieder ein Wurf ins leere Tor. Frankreich vs. Deutschland 43' Marco Fuchs 2 Minutes Deutschland Uwe Gensheimer Frankreich vs. Deutschland 41' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Frankreich Nedim Remili Zusätzlich gibt es eine Zeitstrafe gegen Remili, der Drux geschubst hatte. Für ihn ist es die zweite, auch da droht also die Rote Karte, wenn er sich nochmal was erlaubt. Frankreich vs. Deutschland 41' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Paul Drux 16:16 Drux zieht konsequent durch und haut den Ball rein. Gérard spürt nur den Luftzug. Frankreich vs. Deutschland 40' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 40' Marco Fuchs Goal! Frankreich 16:15 ...ist der Nächste drin. Frankreich vs. Deutschland 40' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Wolff hat den Wurf von Richardson, den Nachwurf ebenfalls, aber dann... Frankreich vs. Deutschland 40' Marco Fuchs 7 Meter Frankreich Abwehr durch den Kreis von Böhm. Frankreich vs. Deutschland 39' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 15:15 Gensheimer verwandelt sicher - Ausgleich. Frankreich vs. Deutschland 39' Malte Müller-Michaelis 7 Meter Deutschland Siebenmeter für Deutschland. Das könnte die Chance sein, mal wieder ein Tor zu machen. Frankreich vs. Deutschland 38' Marco Fuchs Goal! Frankreich Nedim Remili 15:14 Remili mit mächtig Wucht aus dem Rückraum. Wolff geht früh runter, der Ball schlägt mittig ein. Frankreich vs. Deutschland 38' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 38' Marco Fuchs Red Card Deutschland Patrick Wiencek Dritte 2 Minuten für Wiencek. Das war's für ihn mit diesem WM-Turnier. Frankreich vs. Deutschland 38' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Vincent Gérard In den Redaktionsräumen fällt zum wiederholten Mal der Name Reichmann. Sie wissen, was das bedeutet? Groetzki scheitert an Gérard. Frankreich vs. Deutschland 37' Marco Fuchs Timeout Deutschland Ohne die Ansagen von Prokop gehört zu haben, nehme ich an, Böhmi soll voll ins Eins-Eins gehen. Frankreich vs. Deutschland 37' Marco Fuchs Goal! Frankreich Timothey N'Guessan 14:14 Das geht jetzt zu einfach. Vorne werden bei den Deutschen die Bälle verloren, hinten haben sie keinen Zugriff mehr. Frankreich vs. Deutschland 37' Marco Fuchs Goal! Frankreich Timothey N'Guessan 13:14 Frankreich vs. Deutschland 36' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Fabian Böhm 12:14 Wichtig für die Deutschen, mal wieder ein Tor zu erzielen. Böhm macht's. Frankreich vs. Deutschland 36' Malte Müller-Michaelis Was viele ja vergessen, wenn sie die Leistung von Bundestrainer Christian Prokop vergessen: Der musste in den vergangenen zwei Wochen nicht nur die Nationalmannschaft betreuen, sondern war verkleidet als Peter Orloff auch noch im Dschungelcamp. Reuters Frankreich vs. Deutschland 35' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 12:13 Mahé aus vollem Lauf. Die Franzosen sind wieder dran. Frankreich vs. Deutschland 35' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Vincent Gérard Häfner hält aus dem Rückraum drauf. Da hätte ich nicht im Weg stehen mögen. Gérard schon. Handball-Torhüter müssen verrückt sein. Frankreich vs. Deutschland 34' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 34' Marco Fuchs Goal! Frankreich Ludovic Fabregas 11:13 Das wird heute nix mehr mit dem leeren Tor. Erneuter Ballverlust, einfaches Tor für Fabregas. Zum vierten Mal fällt so ein Treffer gegen die Deutschen. Frankreich vs. Deutschland 33' Marco Fuchs Goal! Frankreich Ludovic Fabregas 10:13 Da ist die Lücke in Überzahl. Die Franzosen verkürzen. Frankreich vs. Deutschland 32' Marco Fuchs 2 Minutes Deutschland Patrick Wiencek Böse hingelangt - zweite 2 Minuten. Frankreich vs. Deutschland 32' Malte Müller-Michaelis Kohlbacher wird freigespielt und wirft den Ball ... gefühlte sieben Meter übers Tor. Da sollte die Hallentechnik mal gucken, ob vielleicht ein Deckenscheinwerfer kaputt gegangen ist. Um es mit den Worten des Kollegen Fuchs zu sagen: "Ach, du liebe Zeit!" Frankreich vs. Deutschland 31' Malte Müller-Michaelis Leider gut. Frankreich vs. Deutschland 31' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Mahé mit einem ganz schwachen Wurf. Danach geht der Kopf schon runter beim Franzosen. Frankreich vs. Deutschland 31' Malte Müller-Michaelis Die Mannschaften sind wieder da, die zweite Hälfte läuft. Frankreich vs. Deutschland Malte Müller-Michaelis Wenn das Tor nicht leer ist, steht ja auch der da. Frankreich vs. Deutschland Marco Fuchs Frankreichs Toptorschütze nach 30 Minuten ist Mahé mit drei Treffern - alle ins leere Tor der Deutschen. Frankreich vs. Deutschland Malte Müller-Michaelis "Drux, bleib hier!" dpa Frankreich vs. Deutschland Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland Marco Fuchs Hier 1. und 3. im Bild. Reuters Frankreich vs. Deutschland Malte Müller-Michaelis Die Schlüssel zur deutschen Führung bisher: 1. Andreas Wolff 2. Starke Verteidigungsarbeit 3. Andreas Wolff Frankreich vs. Deutschland Malte Müller-Michaelis Pause in Herning! Deutschland nimmt eine Vier-Tore-Führung mit in die Kabine. Danach sah es zwischenzeitlich nicht zwingend aus. Frankreich vs. Deutschland 30' Malte Müller-Michaelis SchmiSo hat sich verliebt und möchte die deutsche Deckung heiraten. Frankreich vs. Deutschland 30' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Patrick Wiencek 9:13 Wiencek hat den Ball eigentlich schon verloren, fischt ihn aber irgendwie doch noch ab und bringt ihn an Gérard vorbei. Frankreich vs. Deutschland 29' Malte Müller-Michaelis Falls wir's heute noch nicht erwähnt haben. Frankreich vs. Deutschland 29' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Nächste Parade von Wolff gegen Richardson. Frankreich vs. Deutschland 28' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Paul Drux 9:12 Wiede mit einem No-Look-Pass auf Drux. Der haut ihn rein. Deutschland führt wieder mit drei. Frankreich vs. Deutschland 28' Marco Fuchs Zwei Fehlwürfe der Franzosen am Stück. Jetzt gelingt ihnen vorne fast gar nichts mehr. Frankreich vs. Deutschland 27' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 9:11 Wolff pariert stark. Gensheimer läuft den Tempo-Gegenstoß und merkt er am Kreis, dass das Tor leer ist. Zum Glück lässt er sich davon nicht verwirren und trifft. Martin Meissner/AP Frankreich vs. Deutschland 27' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Patrick Wiencek 9:10 Die von Prokop geforderten zehn Minuten sind um. Die Deutschen dürfen wieder treffen. Tun sie. Wiencek am Kreis. Frankreich vs. Deutschland 26' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Vincent Gérard Die Deutschen sind höfliche Menschen. Sie geben Gérard sein Selbstbewusstsein zurück. Nächste Parade. Frankreich vs. Deutschland 25' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Frankreich Luka Karabatic Luka Karabatic hatte vorhin schon Gelb gesehen. Jetzt räumt er Drux ab - vermutlich brauchte der mal ne kurze Pause. Kriegt er. Frankreich vs. Deutschland 25' Malte Müller-Michaelis Die Arena in Herning heißt "Boxen". Und Wiencek so: "Boxen? Kannste haben!" afp Frankreich vs. Deutschland 25' Marco Fuchs Timeout Frankreich "Wir müssen uns auf uns konzentrieren", sagt Prokop. Klingt gut. Frankreich vs. Deutschland 25' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Vincent Gérard Suton nimmt den nächsten schlechten Abschluss aus dem Rückraum - und Gérard nimmt ihn weg. Frankreich vs. Deutschland 25' Malte Müller-Michaelis Kein Wunder: Zehn Minuten ohne Tor hatte Prokop angezeigt. ap Frankreich vs. Deutschland 23' Marco Fuchs Goal! Frankreich Timothey N'Guessan 9:9 Ausgleich! Die Deutschen haben seit acht Minuten nicht mehr getroffen. Frankreich vs. Deutschland 23' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Vincent Gérard Gérard mit der nächsten Parade. Aber der Abschluss unter Bedrängnis war so schwach, den hätte jeder gehalten. Gut, jeder außer Fuchs natürlich. Frankreich vs. Deutschland 22' Marco Fuchs N'Guessan weit drüber. Frankreich vs. Deutschland 22' Marco Fuchs Stimmungsbarometer, Deutschland. Frankreich vs. Deutschland 21' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Vincent Gérard Vincent Gérard, der im Halbfinale einen ganz schwarzen Tag erwischt hatte, darf nach der Dumoulin-Verletzung zeigen, dass er es eigentlich besser kann. Erste Parade für den Keeper. Frankreich vs. Deutschland 21' Malte Müller-Michaelis Suton hält aus dem Rückraum drauf, wird dabei aber gefoult. Ballbesitz bleibt bei Deutschland. Frankreich vs. Deutschland 21' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 21' Malte Müller-Michaelis Timeout Deutschland Aus drei Toren Vorsprung ist noch ein Törchen geworden. Christian Prokop zieht die Notbremse und nimmt seine erste Auszeit. Wenn ich es richtig verstanden habe, will er die Magdeburg-Fünf spielen. Außerdem soll Bam-Bam hinterlaufen. Mal schauen, ob der das macht. Frankreich vs. Deutschland 20' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 8:9 Das Ergänzen mit einem zusätzlichen Feldspieler klappt bei den Deutschen nicht. Zum dritten Mal kommen die Franzosen zu einem leichten Treffer. Frankreich vs. Deutschland 20' Malte Müller-Michaelis Frankreich vs. Deutschland 20' Marco Fuchs Goal! Frankreich Valentin Porte 7:9 Porte jetzt mal über Außen. Da haben die Franzosen einen Weg durch die dichte deutsche Abwehr gefunden. Frankreich vs. Deutschland 20' Marco Fuchs Lattentreffer auf beiden Seiten. Groetzki verpasst die Chance zur Vier-Tore-Führung. Frankreich vs. Deutschland 18' Marco Fuchs 2 Minutes Deutschland Paul Drux Frankreich vs. Deutschland 18' Malte Müller-Michaelis 2 Minutes Frankreich Nedim Remili Weil Remili dem deutschen Linksaußen einen Schubser mitgibt, muss er zwei Minuten zuschauen. Frankreich vs. Deutschland 18' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 6:9 Richardson parkt im Kreis. Die Deutschen bekommen den Ball und schalten schnell um. Gensheimer schließt den Tempo-Gegenstoß ab. Frankreich vs. Deutschland 18' Malte Müller-Michaelis Hier der Bildbeweis: Nikola Karabatic spielt mit. dpa Frankreich vs. Deutschland 17' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Fabian Wiede 6:8 Wiede zieht von rechts nach innen, ist frei durch und versenkt. Frankreich vs. Deutschland 16' Malte Müller-Michaelis Yellow Card Frankreich Luka Karabatic Luka Karabatic packt gegen Wiencek zu. Gelbe Karte reicht den Schiedsrichtern. Mit Strafzeiten sind sie heute nicht so spendabel wie im bisherigen Turnierverlauf. Frankreich vs. Deutschland 15' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Remili aus ganz, ganz weiter Entfernung. Den muss man als Klassekeeper dann auch haben. Die deutsche Abwehr macht einen exzellenten Eindruck. Frankreich vs. Deutschland 15' Malte Müller-Michaelis Jetzt merkt man, dass die deutschen Handballer doch richtig Lust auf dieses Spiel haben. Nach einem gelungenen Block springt die gesamte Bank auf und recht die Arme in die Luft. Frankreich vs. Deutschland 14' Marco Fuchs Herthino-Obelix als Fan der Franzosen. Sachen gibt's. Fabian Bimmer/Reuters Frankreich vs. Deutschland 14' Malte Müller-Michaelis Dumoulin humpelt von dannen. Gute Besserung! Frankreich vs. Deutschland 13' Marco Fuchs Goal! Frankreich Nedim Remili 6:7 Durch den Mittelblock gejagt. Frankreich vs. Deutschland 12' Malte Müller-Michaelis Wieder gut gespielt von den Deutschen in der Offensive. Aber da hat Pekeler wohl im Publikum jemanden gesehen, den er nicht mag und dem er den Ball ins Gesicht werfen wollte. Anders kann ich mir diesen Versuch, der weit über Tor geht, nicht erklären. Frankreich vs. Deutschland 12' Marco Fuchs Parry Deutschland Andreas Wolff Karabatic frei vor dem tor mit einem Heberversuch, den Wolff mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenken kann. Frankreich vs. Deutschland 12' Malte Müller-Michaelis Dumoulin hat sich beim Abwehrversuch gegen Drux verletzt. Die Franzosen müssen den Torwart auswechseln. Frankreich vs. Deutschland 11' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Paul Drux 7:5 Mit einem Mann mehr spielt sich das recht einfach für die Deutschen. Drux wird am Kreis freigespielt - zwei Tore Führung. Frankreich vs. Deutschland 11' Marco Fuchs Die deutsche Abwehr zwingt die Franzosen zu einem Pass ins Leere. Ballbesitz für die DHB-Auswahl. Frankreich vs. Deutschland 11' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 5:6 So spielt man eine Überzahl sauber aus. Ball schnell nach linksaußen zu Gensheimer, der ins lange Eck. Deutschland führt wieder. Frankreich vs. Deutschland 10' Marco Fuchs 2 Minutes Frankreich Valentin Porte Porte unterbindet den Gegenstoß von Wiencek ziemlich rüde - verdiente 2 Minuten. Frankreich vs. Deutschland 9' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Steffen Fäth 5:5 Fäth hat halbrechts erschreckend viel Platz. Als er das merkt, haut er den Ball rein. Hätte ich auch so gemacht. Frankreich vs. Deutschland 8' Marco Fuchs Goal! Frankreich 5:4 Und das Gleiche nochmal. Das deutsche Tor ist leer, Ballverlust, einfacher Treffer. Frankreich vs. Deutschland 8' Malte Müller-Michaelis Hallo, liebe Däninnen, aufpassen! Da wird schon Handball gespielt. Die gucken nicht mal. Sowas aber auch. epa-efe / rex Frankreich vs. Deutschland 7' Marco Fuchs Goal! Frankreich Kentin Mahé 4:4 Die Deutschen verlieren den Ball, das Tor ist leer. Frankreich vs. Deutschland 7' Malte Müller-Michaelis Die erste Zweiminutenstrafe und schon wittert der deutsche Handball-Fan eine große Verschwörung. Die Volksseele kocht. Frankreich vs. Deutschland 7' Marco Fuchs 2 Minutes Deutschland Patrick Wiencek Frankreich vs. Deutschland 7' Marco Fuchs Goal! Frankreich Nikola Karabatic 3:4 Frankreich vs. Deutschland 6' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Uwe Gensheimer 2:4 Die Franzosen leisten sich einen technischen Fehler, die deutsche Offensive nutzt das. Schönes Anspiel auf Gensheimer, der Dumoulin keine Chance lässt. Frankreich vs. Deutschland 5' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Paul Drux 2:3 Karabatic, der also doch beginnt, leistet sich einen Fehlwurf. Drux macht es auf der anderen Seite besser. Die deutsche Offensive macht bislang einen guten Eindruck. Frankreich vs. Deutschland 4' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Steffen Fäth 2:2 Die Deckung der Franzosen steht, Fäth interessiert das nicht. Er trifft mit Vollgas aus dem Rückraum. Frankreich vs. Deutschland 4' Marco Fuchs Goal! Frankreich Melvyn Richardson 2:1 Wolff macht viel Betrieb auf der Linie, aber Richardson erneut sicher. Frankreich vs. Deutschland 3' Marco Fuchs 7 Meter Frankreich Pekeler greift in den Arm. Nächster Siebenmeter. Frankreich vs. Deutschland 3' Malte Müller-Michaelis Parry Frankreich Cyril Dumoulin Groetzki versucht es von rechtsaußen, scheitert aber an Dumoulin. Frankreich vs. Deutschland 3' Malte Müller-Michaelis Immer der Bommes! Der will mich doch provozieren. Der verfeiert da unsere fünf Euro. Frankreich vs. Deutschland 2' Marco Fuchs Goal! Frankreich Melvyn Richardson 1:1 Richardson ist aus sieben Metern unglaublich sicher. Ausgleich. Frankreich vs. Deutschland 2' Marco Fuchs 7 Meter Frankreich Frankreich vs. Deutschland 1' Malte Müller-Michaelis Goal! Deutschland Hendrik Pekeler 0:1 Erster Angriff und gleich das erste Tor für die DHB-Auswahl. Wiede steckt durch auf Pekeler, der am Kreis souverän abschließt. Frankreich vs. Deutschland 1' Malte Müller-Michaelis Die Arena in Herning ist übrigens noch nicht ganz gefüllt. Das wird nachher anders sein. Frankreich vs. Deutschland 1' Marco Fuchs Livecast started! Auf geht's! Die deutsche Nationalmannschaft hat den ersten Angriff. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:29 PM Malte Müller-Michaelis "Vorspiel" sagt man glaube ich auch, oder? Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Finale zwischen Dänemark und Norwegen (ab 17.30 Uhr). Also, für uns und die Handball-Welt. Das ZDF überträgt nur die deutsche Partie. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:28 PM Marco Fuchs So gehen die Deutschen in die Partie. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:27 PM Malte Müller-Michaelis Die "Marseillaise" kann man hingegen gar nicht ohne Verve singen. Wie soll man auf den Feldern auch die wilden Soldaten brüllen hören, wenn man selbst nicht brüllt? "Zu den Waffen, Bürger!" Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:27 PM Malte Müller-Michaelis Kommt es nur mir so vor, oder singen die deutschen Spieler die Nationalhymne in Herning nicht ganz so euphorisch mit wie noch in Berlin, Köln und Hamburg? Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:27 PM Marco Fuchs Thema "Verlängerung" nochmal: Eine zweifache gab es übrigens auch bei der letzten „Heim-WM“ der Deutschen 2007. Der Gegner damals im Halbfinale: Frankreich. 32:31 hieß es nach zwei Verlängerungen. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:26 PM Malte Müller-Michaelis Der dreimalige Welthandballer Nikola Karabatic , der im Vorrundenspiel noch nicht zum franzözischen Kader gehörte, steht heute auf dem Spielberichtsbogen. Nachdem er aber schon im Halbfinale nur wenig Einsatzzeit bekommen hat, gehe ich nicht davon aus, dass wir ihn besonders viel auf der Platte sehen werden. Bongarts / Getty Images Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:25 PM Marco Fuchs Bundestrainer Prokop spricht vom "kleinen Finale". "Small Nation Mentality", würde ihm Cristiano Ronaldo wohl unterstellen bei dieser Wortwahl. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:24 PM Malte Müller-Michaelis Die ZDF-Kommentatoren versuchen alles, um der DHB-Auswahl eine Extraportion Motivation zuzusprechen. Bei der Vorstellung der Teams sagen die Gesichter der Deutschen: "Spiel um Platz drei braucht eigentlich auch kein Mensch." In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heute. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:22 PM Malte Müller-Michaelis Uwe übrigens auch. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:22 PM Malte Müller-Michaelis Herning wäre dann soweit. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:19 PM Marco Fuchs Mit Gegner Frankreich gibt es ein Wiedersehen. Bereits in der Vorrunde stand man sich gegenüber. Damals konnten die Franzosen kurz vor Schluss ausgleichen. Ein Remis wird es heute nicht geben: Sollte es nach 60 Spielminuten unentschieden stehen, geht es mit einer Verlängerung über 2 x 5 Minuten weiter. Sollte es dann immer noch keinen Sieger geben, wird erneut um 2 x 5 Minuten verlängert. Bei erneutem Remis geht es ins Siebenmeterschießen. dpa Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:16 PM Malte Müller-Michaelis Kommen wir vielleicht ausnahmsweise zum Sportlichen: Sowohl die deutschen als auch die französischen Handballer waren in ihren Halbfinals chancenlos. Der Nicht-mehr-ganz-so-Grande Nation wurde von Mikkel Hansen und seinen Dänen abgeschossen , Deutschland hat kein Mittel gefunden, die Norweger um Sander Sagosen zu stoppen . Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:15 PM Marco Fuchs "Wir" Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:15 PM Malte Müller-Michaelis Wegnicken? Bei diesem Super-Über-Hyper-Mega-Sport? Und dann auch noch, wenn "wir" (sic!) die Franzosen überrollen? Ich sehe schon: Du hast den Handball nie geliebt! Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:14 PM Marco Fuchs Im Gegensatz zu mir (Bubu) hat Malte heute ja bereits das Herrenfinale der Australian Open getickert. Da droht eher vorzeitiges Wegnicken beim Handballendspiel um 17.30 Uhr. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:01 PM Marco Fuchs Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:52 PM Marco Fuchs Beide Partien finden im dänischen Herning statt. Unser Kollege Jan Göbel ist vor Ort und hat sich dort für Sie umgesehen. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:50 PM Malte Müller-Michaelis Ich habe keine Ahnung, was du mit Schnäuzer meinst. Aber auch von mir ein herzliches Hallo! Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:47 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum abschließenden Tag der Handball-WM. Malte Müller-Michaelis , der sich über Nacht einen beeindruckenden Heiner-Brand-Schnäuzer hat wachsen lassen, und ich werden sie durch das Spiel um Platz drei und das Finale begleiten. Damit Sie sich den Sonntag schonmal durchplanen können: Um 14.30 Uhr beginnt das Spiel um Bronze zwischen Deutschland und Frankreich, um 17.30 Uhr das Endspiel zwischen Dänemark und Norwegen. Dies sei „ein Fehler“. Nun gut. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 1:01 PM Marco Fuchs Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:52 PM Marco Fuchs Beide Partien finden im dänischen Herning statt. Unser Kollege Jan Göbel ist vor Ort und hat sich dort für Sie umgesehen. Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:50 PM Malte Müller-Michaelis Ich habe keine Ahnung, was du mit Schnäuzer meinst. Aber auch von mir ein herzliches Hallo! Frankreich vs. Deutschland 1/27/19 12:47 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum abschließenden Tag der Handball-WM. Malte Müller-Michaelis , der sich über Nacht einen beeindruckenden Heiner-Brand-Schnäuzer hat wachsen lassen, und ich werden sie durch das Spiel um Platz drei und das Finale begleiten. Damit Sie sich den Sonntag schonmal durchplanen können: Um 14.30 Uhr beginnt das Spiel um Bronze zwischen Deutschland und Frankreich, um 17.30 Uhr das Endspiel zwischen Dänemark und Norwegen. Show more Tickaroo Liveblog Software