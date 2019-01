Spanien hat nach der überraschenden Niederlage gegen Kroatien gewinnen können. Der Europameister schlug Brasilien, das zuvor gegen Kroatien gewann, 36:24 (19:13). Die Spanier sind Gegner der deutschen Mannschaft im abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch (20.30 Uhr; TV: Das ERSTE; Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Durch einige schnelle Gegenstöße führten die Spanier bereits nach einer Viertelstunde mit sieben Toren (10:3). Die meisten Tore der Partie erzielten die Spanier Aitor Arino Bengoechea und Ferran Sole Sala mit jeweils sechs Treffern.

In der Hauptrundengruppe I sind die Spanier jetzt neuer Dritter. Gewinnt Deutschland gegen Kroatien (Montag, 20.30 Uhr; TV: ZDF; Liveticker SPIEGEL ONLINE) stehen die deutsche Mannschaft und Frankreich als Halbfinalisten fest. Spanien müsste sich dagegen mit Platzierungsspielen begnügen.

Auch bei einem kroatischen Sieg hätte Spanien keine Chancen mehr auf das Halbfinale. Nur bei einem Unentschieden zwischen Deutschland und Kroatien, einem spanischen Sieg gegen Deutschland am Mittwoch und einer gleichzeitigen Niederlage Kroatiens gegen Frankreich würde Spanien doch noch ins Halbfinale einziehen.

Schweden - Norwegen 27:30 (14:17)

Norwegen hat das Nachbarschaftsduell mit Schweden gewonnen. Nach dem Sieg im dänischen Herning haben die Norweger vor dem abschließenden Hauptrundenspiel sehr gute Chancen auf das Halbfinale in Hamburg.

Überragender Akteur auf der Platte war Bundesligaspieler Magnus Jøndal von der SG Flensburg-Handewitt. Elf Tore erzielte der Außenspieler. Auch Sander Sagosen von Paris Saint-Germain überzeugte mit sieben Toren.

AFP Magnus Jøndal

In der ersten Hälfte hielten die Schweden das Spiel offen und gingen zwischenzeitlich sogar in Führung. Nach der Halbzeit benötigten die Norweger nur sieben Minuten, um die Führung von 17:14 auf 22:15 auszubauen (37.).

Zwar kam Schweden in der Schlussphase noch einmal auf zwei Tore heran, aber am Ende gelangen Norwegen zu viele einfache Tore. In der Hauptrundengruppe II hat Schweden weiter sechs Punkte, wie auch Norwegen und Dänemark.

Weil Norwegen durch den Sieg aber den direkten Vergleich gewonnen hat, muss Schweden gegen Titelfavorit und Gastgeber Dänemark im abschließenden Hauptrundenspiel gewinnen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

In einer früheren Version dieses Artikels stand, dass Norwegen bei einem Sieg über Ungarn sicher im Halbfinale stehen würde. Dieser Fehler wurde korrigiert.