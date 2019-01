Wenn Sie an die Handball-Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland zurückdenken, was geht Ihnen durch den Kopf?

Der Schnäuzer von Bundestrainer Heiner Brand? Deutschlands Halbfinal-Krimi gegen Frankreich? Oder die Glanztaten von Hexer Henning Fritz?

Vielleicht war es auch ein anderes Erlebnis an das Sie gedacht haben. Wahrscheinlich wird es aber nicht der Beginn des Turniers gewesen sein, als die DHB-Auswahl mit einem 27:22 gegen Brasilien in die WM gestartet und noch nicht abzusehen war, dass sie den WM-Titel gewinnen würden. Das Handball-Fieber steigt hierzulande meist erst, wenn die deutsche Mannschaft weit kommt. Das Finale 2007 sahen 16 Millionen Menschen in Deutschland im Fernsehen - eine Traumquote, wenige Wochen zuvor nicht vorstellbar.

Holger Glandorf bei der WM 2007

"Die Stimmung vor der WM war sicherlich zurückhaltend. Keiner wusste genau, wo wir im internationalen Vergleich stehen und gerade nach der Niederlage in der Vorrunde gegen Polen, wurde sie nicht besser", sagt Holger Glandorf dem SPIEGEL. Glandorf war beim Triumph 2007 eine der Säulen des Teams und steht heute, 35 Jahre alt, beim aktuellen Deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt unter Vertrag.

Aktuell ist das mit der Ungewissheit ähnlich. Nach zwei neunten Plätzen bei den vergangenen Großturnieren gehört die deutsche Mannschaft nicht zu den Topfavoriten bei der WM im eigenen Land und Dänemark. In Berlin, wo am Donnerstag die WM mit dem Spiel zwischen Deutschland und Korea eröffnet wird (18.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF), ist von WM-Begeisterung noch wenig zu spüren. Ob sich eine "Euphoriewelle" entwickelt, wie sie Glandorf 2007 nach der Vorrunde erlebt hat, hängt maßgeblich vom deutschen Abschneiden ab.

Der DHB hofft auf Begeisterung, wohl auch, um seine Mitgliederzahlen weiter zu stabilisieren. Nach der Heim-WM stieg die Anzahl der Mitglieder auf 847.406 im Jahr 2009 - Rekord. In den Jahren danach verlor der DHB aber fast 100.000 Mitglieder, 2017 lag die Gesamtzahl bei 756.907.

Aber nun zu den Parallelen und Unterschieden zwischen damals und heute. Wie ist es mit dem Trainer, der Qualität der Liga und dem Spiel selbst - was hat sich im Welthandball seit 2007 verändert?

Alter Trainer vs. heutiger Trainer

Besonders deutlich werden die Unterschiede beim DHB auf der Trainerposition. Der Weltmeistertrainer von 2007 heißt Heiner Brand: Ein erfahrener Coach, der auch schon als Spieler zahlreiche nationale und internationale Titel gewonnen hatte. "Diese jahrelange Erfahrung im Handballgeschäft ist unbezahlbar", sagt Glandorf über seinen Ex-Coach; dessen Markenzeichen, der Schnäuzer, als legendär gilt und auch noch heute oft zu sehen ist: Der mittlerweile 66 Jahre alte Brand kommt regelmäßig bei TV-Auftritten oder in Fachzeitschriften zu Wort.

Heiner Brand

Der heutige DHB-Trainer hat keine ruhmreiche Spielerkarriere hinter sich, auch kein Markenzeichen wie den Schnäuzer von Brand. Bei Christian Prokop heißt es oft auch, er sei unerfahren. Dabei arbeitet der 40-Jährige bereits seit 2003 im Trainergeschäft, wenn auch erst seit 2013 auf höherem Niveau. Prokop gilt als Taktiker; als einer, der ein Team entwickeln kann.

Das Problem: Die Nationalmannschaft kann Prokop nur in wenigen Lehrgängen auf ein Großturnier vorbereiten. Bei der vergangenen Euro 2018 ist Prokops Plan gescheitert, schnelleren Handball spielen zu lassen, die DHB-Auswahl war überfordert und flog als Titelverteidiger bereits in der Hauptrunde raus. Prokop steht deswegen unter Druck und eine 14 Jahre lange Ära, wie Brand sie beim DHB geprägt hat, ist wahrscheinlich nur weiter denkbar, wenn Prokop ein gutes Ergebnis bei der Heim-WM erzielt und ins Halbfinale kommt. Lesen Sie hier eine Analyse zu Christian Prokop.

Alte Liga vs. heutige Liga

Heim-WM 2007

Ein weiterer Unterschied zwischen damals und heute: die Qualität der Liga. Im Sommer nach der Heim-WM 2007 standen sich der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt im Finale der Champions League gegenüber, die deutsche Liga sei damals die beste der Welt gewesen, sagt Glandorf, "zumal zahlreiche Weltstars in der Bundesliga gespielt haben". Gemeint sind Profis wie die französischen Superstars Nikola Karabatic und Thierry Omeyer oder der Pole Slawomir Szmal. In sechs von sieben Jahren nach der Heim-WM 2007 spielte der jeweilige Welthandballer des Jahres bei einem deutschen Klub. Bundesligaspieltage waren Treffen der Weltelite.

Das ist Geschichte. Die Besten zieht es schon seit drei Jahren nach Frankreich, Polen, Ungarn oder Mazedonien, dort werden die Topklubs von Investoren geführt, die Gehälter sind höher; die körperliche Belastung ist niedriger, weil die Ligen kleiner sind. Frankreich hat mittlerweile die stärkste Spielklasse.

Die Folge: Zwei Jahre hintereinander hat es keine deutsche Mannschaft im Final Four der Champions League gegeben. Uwe Gensheimer (Paris Saint-Germain) ist aktuell der einzige deutsche Profi im WM-Kader, der zuletzt um den Sieg in der Königsklasse gespielt hat. Selbst beim Deutschen Meister Flensburg fehlen deutsche Nationalspieler, die für die WM nominiert sind. Beim derzeitigen Titelträger prägen überwiegend Spieler aus Schweden, Dänemark und Norwegen das Team.

Altes Spiel vs. heutiges Spiel

Diese drei Länder gehören auch bei der Weltmeisterschaft zu den Titelkandidaten. Skandinavien erlebt gerade wieder einen Aufschwung. Die meisten Topspieler dieser Nationen stehen auch bei internationalen Topklubs unter Vertrag.

Das sind Stars der skandinavischen Nationen und weitere internationale Spitzenspieler:

Auf diese internationalen Topstars sollten Sie achten Dänemark gehört zum engsten Favoritenkreis bei der Handball-WM im eigenen Land und Deutschland. Großen Anteil an diesem Status hat Mikkel Hansen - der wohl stärkste linke Rückraumspieler der Welt. Der 31-Jährige war bereits in den Jahren 2011 und 2015 Welthandballer, triumphierte 2016 bei den Olympischen Sommerspielen mit Dänemark und will nun für den ersten WM-Sieg seines Landes sorgen. Bei der EM vor einem Jahr erzielte der Profi von Paris Saint-Germain 43 Treffer und war damit zweitbester Torjäger des Wettbewerbs. Dänemark ist übrigens nicht nur Mikkel Hansen. Auch Rasmus Lauge Schmidt prägt das dänische Team entscheidend. Die Stärke des 27-Jährigen ist seine Vielseitigkeit: Er überzeugt als Torschütze und Passgeber, bei der EM 2018 war der Profi aus dem Rückraum der beste Scorer mit 40 Treffern und 36 Vorlagen. Lauge ist auch in der Balleroberung stark. Zuletzt gewann der Däne mit Flensburg die Deutsche Meisterschaft. Bitter: Er verlässt den Klub im Sommer in Richtung Ungarn zu Veszprém - ein weiteres Indiz dafür, dass die deutsche Liga bei internationalen Topstars an Stellenwert verloren hat. Norwegen gehört seit dem vierten Platz bei der EM 2016 zu den stärksten Nationen im Welthandball. Das liegt an Trainer Christian Berge, der die Mannschaft vor zwei Jahren zur Vizeweltmeisterschaft geführt hat. Das liegt aber auch an Sander Sagosen. Der 23-Jährige gilt zwar noch als Toptalent, aber mit seinen 80 Länderspielen gehört er eigentlich schon zu den erfahrenen Profis. Sagosen ist ein torgefährlicher Spielmacher, auch im Verein bei Paris Saint-Germain gibt er den Takt vor. Genau nach diesem Spielertypen sehnt sich die deutsche Mannschaft, die bei der Heim-WM auf Martin Strobel (32 Jahre, Zweitliga-Spieler, technisch stark, EM-Sieger 2016) auf der Rückraum-Mitte-Position zurückgreifen muss. Dürfen wir vorstellen: Hier wirft der Lionel Messi des Handballs. Diego Simonet ist analog zum argentinischen Fußballstar der Topspieler bei den Handballern aus Südamerika; Argentinien geht allerdings als klarer Außenseiter ins Turnier. Der 29-Jährige gewann im vergangenen Jahr die Champions League mit Montpellier und wurde beim Final Four als bester Spieler ausgezeichnet - als erster Nicht-Europäer. Simonet spielt wie der Norweger Sagosen im Rückraum, kleines Problem: Der Argentinier ist derzeit angeschlagen und könnte für die ersten WM-Spiele ausfallen. 38 Jahre, Tormaschine, Hoffnung seiner Nation: Kiril Lazarov hat in seiner Länderspielkarriere bereits mehr als 1550 Treffer erzielt und ist der Star im mazedonischen Team. Der Profi aus dem rechten Rückraum gehört vor jedem Turnier zu den Topfavoriten auf Platz eins in der Torschützenliste. Bei der WM 2009 warf er 92 Tore - bis heute Rekord. Auch bei der EM hält er die Bestmarke, bei der Euro 2012 erzielte er 61 Treffer. Zuletzt scheiterte Lazarov mit seinem Klub Nantes (an der Seite des deutschen Ex-Nationalspielers Dominik Klein) im Finale der Champions League. Bei der WM hat Mazedonien Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde. Ferran Solé im Symbolfoto, könnte man sagen. Bei der EM vor einem Jahr erzielte der 26-Jährige von allen Spielern die meisten Treffer per Siebenmeter (17 Tore bei 21 Versuchen, 81 Prozent Trefferquote). Damit hatte Solé großen Anteil am EM-Sieg der Spanier. Auch bei der WM gehört Spanien zu den Titelkandidaten, mit jungen Spielern wie Solé und Routiniers (Julen Aguinagalde, Raul Entrerríos) hat die spanische Auswahl einen spannenden Mix aus jung und alt. Solé spielt auf Vereinsebene für Toulouse aus Frankreich. Alex Dujshebaev gehört neben Solé ebenfalls zur jüngeren Fraktion im spanischen Team. Der 26-Jährige ist schnell, stark im Angriff und hatte als torgefährlicher Rückraumspieler maßgeblichen Anteil am EM-Sieg der Spanier vor einem Jahr. Schon sein Vater Talant Dujshebaev war als zweifacher Welthandballer einer der Größten seiner Sportart. Alex Dujshebaev steht beim polnischen Topklub KS Kielce unter Vertrag. Nikola Karabatic fehlt verletzt, damit müssen die Franzosen auf ihren Superstar - der fast ein Jahrzehnt das Spiel der Nationalauswahl geprägt und sie zu vier WM-Titeln geführt hat - verzichten. Topspieler hat der Titelverteidiger trotzdem, zum Beispiel Kentin Mahé. Der Rückraum Mitte/Linksaußen gewann im Sommer die Meisterschaft mit Flensburg in der Bundesliga, mittlerweile steht der 27-Jährige beim ungarischen Topklub Veszprém unter Vertrag. Auf Mahé sollten Sie auch deswegen achten, weil er als einer von mehreren Karabatic-Ersatzspielern eingeplant ist. Dika Mem gehörte bei der EM 2018 zu den großen Entdeckungen und ist einer der Hoffnungsträger im französischen Team. Der 21-Jährige verkörpert die perfekte Mischung eines Handballers. Er vereint Kraft und Tempo, Ausdauer und Technik wie kaum ein anderer. Mit 22 Treffern war er Frankreichs drittbester Torschütze bei der Europameisterschaft vor einem Jahr. Der frühere Handballprofi Éric Quintin war in der nationalen Nachwuchsauswahl einer der Coaches von Mem. Der "L'Équipe" sagte der Ex-Nationalspieler vor einem Jahr: "Hätten wir früher einen Spieler mit dem Computer erstellt, wäre es Nikola Karabatic geworden. Heute kann es Dika Mem sein." Schwedens Jim Gottfridsson gehört zu den besten Spielern der Bundesliga, auch er spielt beim deutschen Meister Flensburg. In der Nationalmannschaft fühlt sich der 26-Jährige ebenfalls wohl: Bei der EM vor einem Jahr war er mit 29 Treffern bester Werfer und bester Passgeber (25 Torvorlagen) der Schweden und mitverantwortlich für den überraschenden Einzug ins Finale. Schweden spielte vor einem Jahr begeisternden Tempohandball und will auch bei der WM mit diesem Stil weit kommen. Die Chancen stehen gut, denn Schweden hat die etwas leichtere Turnierhälfte erwischt. Noch ein Schwede: Mikael Appelgren von den Rhein-Neckar Löwen hütet das Tor bei den Skandinaviern. Der 29-Jährige überzeugt mit starken Reflexen und kam bei der EM 2018 auf eine gute Abwehrquote von 35 Prozent. Neben Appelgren gibt es eine Reihe von starken Torhütern bei dieser WM, dazu gehört auch das deutsche Duo Heinevetter/Wolff, oder Frankreichs Vincent Gerard, auch die Dänen haben mit Jannick Green und Niklas Landin zwei überragende Keeper.

Bei den Schweden ist die Entwicklung besonders spannend, das Land gewann 1999 als bisher letzte skandinavische Nation den Titel bei einer WM-Endrunde. Aktuell spielt Schweden einen berauschenden Tempohandball und überraschte damit die Weltelite, kam im Vorjahr ins Finale der Europameisterschaft und unterlag erst dort Spanien.

Glandorf sagt, das Spiel sei seit 2007 insgesamt "schneller und athletischer" geworden. Das dürfte auch mit der Einführung des siebten Feldspielers ohne Leibchen zusammenhängen. Seit 2016 darf jeder Feldspieler mit dem Torwart getauscht werden. Somit können Überzahlsituationen geschaffen oder Zeitstrafen ausgeglichen werden - für Glandorf sei dies die prägendste Veränderung seit 2007.

Auch die DHB-Auswahl wollte bei der EM 2018 schnell spielen, doch der körperlich robuste Kader passte nicht zur Idee des Trainers. "Ich hatte mir viel schöneren und moderneren Handball vorgestellt, als wir ihn gespielt haben", sagte Prokop im SPIEGEL-Interview vor der dieser WM. Die aktuellen Testspieleindrücke deuten darauf hin, dass Prokop von dieser Idee abgerückt ist und Deutschland sich auf eine starke Defensive um Finn Lemke und Hendrik Pekeler konzentrieren wird.

Das sind die Favoriten und Außenseiter Außenseiter: Angola (Gruppe D, Gegner: Ägypten, Argentinien, Katar, Ungarn, Schweden)

Angola ist klarer Außenseiter bei der WM. Das Land war bislang dreimal für eine Endrunde qualifiziert und schied immer in der Vorrunde aus, zuletzt vor zwei Jahren mit null Punkten aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 122:191. Auch in diesem Jahr wird Angola die Zwischenrunde verpassen, die Mannschaft - fast der gesamte Kader steht bei angolanischen Klubs unter Vertrag - ist nicht wettbewerbsfähig. Physisch sind die Spieler den europäischen Profis einfach klar unterlegen, das gilt auch für die meisten nachfolgenden Außenseiter. Außenseiter: Chile (Gruppe C, Gegner: Saudi-Arabien, Tunesien, Österreich, Norwegen, Dänemark)

Chile wird bei der Endrunde keine größere Rolle spielen. Das Land hat bei seinen bisherigen vier Teilnahmen immer die Zwischenrunde verpasst, so dürfte es auch diesmal kommen. Auf wen sollten Sie achten? Auf das Brüdertrio Erwin, Harald und Emil Feuchtmann. Die Enkelkinder eines nach Chile ausgewanderten Deutschen sind die Topstars ihres Teams, Emil Feuchtmann (Foto) ist der Kopf der Mannschaft. Außenseiter: Bahrain (Gruppe B, Gegner: Japan, Island, Mazedonien, Kroatien, Spanien)

Bahrain trifft gleich in seinem Auftaktduell auf Europameister Spanien. Spätestens dann wird klar sein: Nach der Vorrunde ist Schluss. Dem Team fehlen Spieler aus einer europäischen Topliga, einzig der Trainer Aron Kristjánsson bringt internationale Erfahrung mit. Der Isländer war bereits Chefcoach seines Heimatlandes und trainierte in Deutschland Hannover-Burgdorf von 2010 bis 2011. Außenseiter: Japan (Gruppe B, Gegner: Bahrain, Island, Mazedonien, Kroatien, Spanien)

Einer der Gruppengegner des Bahrain ist Japan, das sich nur dank einer Wildcard für die Endrunde qualifizieren konnte. Für Handballfans dürfte ein Auftritt der japanischen Auswahl dennoch interessant sein, der Chefcoach der Asiaten ist der ehemalige DHB-Trainer Dagur Sigurdsson. Der Isländer hatte mit Deutschland 2016 überraschend den EM-Titel gewonnen. Sigurdsson soll die Handballer auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Japan vorbereiten. Außenseiter: Korea (Gruppe A, Gegner: Deutschland, Frankreich, Russland, Serbien, Brasilien)

Korea (Deutschlands Gegner im Eröffnungsspiel) reist mit einem vereinten Team aus Süd- und Nordkorea zur WM, 16 Südkoreaner und vier Nordkoreaner sind nominiert (Sondererlaubnis durch die IHF, alle anderen WM-Kader sind weiter auf 16 Spieler begrenzt). Damit geht erstmals seit den Olympischen Winterspielen wieder ein koreanisches Vereinigungsteam an den Start. Trainer Cho hat ankündigt, dass in jedem Spiel mindestens ein Spieler aus Nordkorea auflaufen soll - das Problem: Es gibt ein klares Niveaugefälle. Korea ist so ein absoluter Außenseiter, bei der WM wird die Hoffnung auf eine politische Annäherung der beiden Nachbarländer im Mittelpunkt stehen. Außenseiter: Saudi-Arabien (Gruppe C, Gegner: Chile, Tunesien, Österreich, Norwegen, Dänemark)

Saudi-Arabien ist zum neunten Mal für eine WM qualifiziert, bislang war immer in der Vorrunde Schluss. Und so wird es wahrscheinlich auch diesmal kommen, im Kader fehlen Profis mit internationaler Erfahrung. Auf der Seite der IHF, wo Fans alle Kader der WM-Teilnehmer einschätzen können, wird das Team aus Saudi-Arabien mit nur zwei von maximal fünf Sternen eingestuft - der schlechteste Wert im IHF-Fan-Ranking. Außenseiter: Tunesien (Gruppe C, Gegner: Saudi-Arabien, Chile, Österreich, Norwegen, Dänemark)

Der aktuelle Afrikameister gehört mittlerweile zum festen Inventar einer Handball-WM und ist zum 13. Mal in Folge für die Endrunde qualifiziert. Der größte Erfolg in diesen Jahren war der vierte Platz bei der Heim-WM 2005. Ohne die Unterstützung des Publikums ist von dieser Mannschaft nicht zu viel zu erwarten. Immerhin: Mit dem 27 Jahre alten Wael Jallouz (Foto) hat das Land einen internationalen Topspieler vom FC Barcelona in seinen Reihen. Außenseiter: Österreich (Gruppe C, Gegner: Saudi-Arabien, Chile, Tunesien, Norwegen, Dänemark)

Torjäger Robert Weber (Foto) vom SC Magdeburg müssen Sie sich merken - er ist der Topstar der Auswahl. Auch die Bundesligaprofis Nikola Bilyk (THW Kiel) und Raul Santos (Leipzig) verkörpern internationale Klasse. Dahinter aber tummeln sich vor allem Spieler aus der international unbedeutenden Handball Liga Austria. Kurz: Österreich ist der schwächste Vertreter aus Europa. Nach einem zweiten Platz bei der Endrunde 1938 spielte Österreich auch nie wieder eine wichtige Rolle bei einer WM. Ziel: der Einzug in die Hauptrunde. In einer insgesamt schwächeren Gruppe ist das machbar. Außenseiter: Argentinien (Gruppe D, Gegner: Ägypten, Angola, Katar, Ungarn, Schweden)

Etwas stärker als die vorherigen Außenseiter einzuschätzen ist Argentinien. Die Südamerikaner sind keine Laufkundschaft und haben es bei ihren bisherigen zehn WM-Teilnahmen immer wieder mal über die Vorrunde hinaus geschafft. Einer der Erfahrensten ist der 36 Jahre alte Torwart Matías Carlos Schulz (Foto), der bereits bei einigen europäischen Klubs gespielt hat. Bitter: Der bekannteste Spieler Diego Simonet, der Montpellier zum Champions-League-Sieg geführt hat, droht für das Turnier auszufallen. Insgesamt fehlt das Potenzial für eine echte Überraschung. Platz 15: Brasilien bestes WM-Abschneiden bisher: Platz 13 bei der WM 2013 (Gruppe A, Gegner: Korea, Serbien, Deutschland, Russland, Frankreich)

Auf einem etwas stärkeren Niveau als Argentinien befindet sich Brasilien, das sich seit 1995 ununterbrochen für eine WM-Endrunde qualifiziert hat. Die Südamerikaner haben eine leidenschaftliche Truppe mit vielen jungen Spielern, können auf Topniveau aber nicht mithalten. Deutschland wird auf Brasilien in der Vorrunde treffen, zur Vorbereitung hatte die DHB-Auswahl kurz vor WM-Start ein Testspiel gegen Argentinien absolviert, das ähnlich körperbetont auftritt. Den Test gewann die deutsche Mannschaft deutlich. Platz 14: Ägypten, bestes WM-Abschneiden bisher: Platz vier bei der WM 2001 (Gruppe D, Gegner: Angola, Argentinien, Katar, Ungarn, Schweden)

Ägypten gehörte um die Jahrtausendwende zu den zehn besten Teams der Welt, bei der WM 2001 erreichte die Nation sogar Platz vier. Mit so einer Platzierung ist diesmal nicht zu rechnen, aber Ägypten will sich zwei Jahre vor der WM im eigenen Land (dann wird das Teilnehmerfeld von aktuell 24 auf 32 Teams aufgestockt und die Turnierqualität weiter verwässert) gut präsentieren. Mit Mohamed Mamdouh von Montpellier steht ein aktueller Champions-League-Sieger im Kader, insgesamt ist das Team ziemlich erfahren (neun der 16 WM-Fahrer haben bereits jeweils über 200 Länderspiele bestritten). Platz 13: Serbien bestes WM-Abschneiden bisher: Platz acht bei der WM 2009 (Gruppe A, Gegner: Korea, Brasilien, Russland, Deutschland, Frankreich)

Die Serben gehören zur Sorte "unbequem", kommen für die vordersten Plätze jedoch nicht infrage. Der Kader ist in der Breite nicht gut genug besetzt, einige Wechsel auf der Trainerbank brachten Unruhe. Aktuell ist Nenad Perunicic Chefcoach, der in seiner Spielerkarriere mit Magdeburg, Kiel und Barcelona diverse Titel gewinnen konnte. Der Leistungsträger im Team des deutschen Gruppengegners ist der junge Rechtsaußen Darko Dukic. Platz 12: Russland, bestes WM-Abschneiden bisher: Weltmeister 1993, 1997 (Gruppe A, Gegner: Deutschland, Brasilien, Frankreich, Korea, Serbien)

Weltmeister, Europameister, Olympiasieger - Russland war um die Jahrtausendwende die Handballnation schlechthin. Zuletzt fehlte das Land aber bei der EM, spielte auch bei der WM keine größere Rolle mehr. Zwischen diesen Tops und Flops liegt das Mittelmaß - genau dort ist Russlands Auswahl derzeit einzuordnen, sie befindet sich weiter in einem Umbruch. Einer der Hoffnungsträger ist Timur Dibirov (Foto) von Topklub Vardar Skopje, der Toptorjäger mit über 600 Länderspieltreffern ist einer der erfolgreichsten Werfer seines Landes, geht mit seinen 35 Jahren aber auch auf das Karriereende zu. Platz 11: Island, bestes WM-Abschneiden bisher: Platz fünf bei der WM 1997 (Gruppe B, Gegner: Spanien, Kroatien, Mazedonien, Bahrain, Japan)

Nein, er geht diesmal nicht auf Torejagd: Gudjón Valur Sigurdsson (Foto) hält mit über 1800 Treffern in seiner Länderspielkarriere den Weltrekord und wird die WM wegen einer Verletzung verpassen. So führt Topstar Aron Pálmarsson vom FC Barcelona ein insgesamt solides und junges Team an. Für Island geht es in einer Gruppe mit den Topteams Spanien und Kroatien um den dritten Platz, der für den Einzug in die Hauptrunde berechtigt - ärgster Rivale um diesen Platz ist Mazedonien, das wir in unserem Ranking einen Platz besser einordnen. Platz 10: Mazedonien, bestes WM-Abschneiden bisher: Platz neun bei der WM 2015 (Gruppe B, Gegner: Spanien, Kroatien, Island, Bahrain, Japan)

Aus Mazedonien kommt mit Vardar Skopje eine der besten Vereinsmannschaften der Welt. Der Trainer der Nationalauswahl ist Raúl Gonzalez, ein Topcoach, der zudem Paris Saint-Germain trainiert, und mit Kiril Lazarov verfügt das Team über einen der erfahrensten und torgefährlichsten Spieler im Welthandball. Das Problem: Mazedoniens Kader ist in der Breite nicht gut genug, die Auswahl muss um den Einzug in die Hauptrunde bangen. Platz 9: Ungarn, bestes WM-Abschneiden bisher: Vizeweltmeister 1986 (Gruppe D, Gegner: Schweden, Katar, Argentinien, Ägypten, Angola)

Die EM in Kroatien endete für das ambitionierte Ungarn mit einer herben Enttäuschung - Aus in der Vorrunde. Im Oktober musste dann Cheftrainer Ljubomir Vranjes (2014 Champions-League-Sieger mit Flensburg) seinen Posten räumen. Nun soll ein Neustart auf der Trainerposition helfen, einige gute Spieler sind bereits vorhanden: Die Stars heißen Máté Lékai (Foto) und Torwart Roland Mikler, die beide beim ungarischen Spitzenklub Veszprém unter Vertrag stehen. Platz 8: Katar, bestes WM-Abschneiden bisher: Vizeweltmeister 2015 (Gruppe D, Gegner: Schweden, Ungarn, Argentinien, Ägypten, Angola)

Vor der Heim-WM im Jahr 2015 hatte Katar eine Reihe von Topstars eingekauft. Möglich gemacht hatte das eine Regel des Weltverbands IHF, wonach Sportler ihre Nationalität wechseln dürfen, sofern sie drei Jahre lang kein Pflichtspiel für ihr Heimatland bestritten haben. Einige Stars von damals, Toptrainer Valero Rivera, Torwart Danijel Saric (Fotos) oder Zarko Markovic zum Beispiel, sind noch immer da. Qualität ist vorhanden, aber die Stars sind alt geworden, nachhaltiger Erfolg hat sich nicht eingestellt. Die Hauptrunde wird Katar erreichen, danach ist Schluss. Platz 7: Norwegen, bestes WM-Abschneiden bisher: Vizeweltmeister 2017 (Gruppe C, Gegner: Dänemark, Österreich, Tunesien, Chile, Saudi-Arabien)

Norwegen geht als Vizeweltmeister an den Start und hat mit Sander Sagosen von Paris Saint-Germain einen der spannendsten Spieler auf der Platte. Eine Wiederholung des Erfolgs von vor zwei Jahren wäre für den 23 Jahre alten Rückraum-Star und seine Teamkollegen ein sensationeller Erfolg, die EM 2018 hatte gezeigt, dass die jungen Norweger im Rampenlicht Probleme haben - das Team ist noch keine Spitzenmannschaft. Absolute Spitze verkörpert aber ihr Trainer Christian Berge, der in Deutschland bereits große Erfolge mit Flensburg gefeiert hat. Platz 6: Kroatien, bestes WM-Abschneiden bisher: Weltmeister 2003 (Gruppe B, Gegner: Spanien, Mazedonien, Island, Bahrain, Japan)

Die Kroaten haben mit Domagoj Duvnjak einen der besten Spielermacher der Welt in ihren Reihen. Der 30-Jährige vom THW Kiel prägt das Spiel seiner Mannschaft, und das Team ist verdammt abhängig vom Welthandballer von 2013. Das ist Fluch und Segen zugleich, wie die enttäuschende Heim-EM vor einem Jahr gezeigt hat, als Duvnjak nach einer längeren Verletzung nicht in Bestform auftreten konnte. Luka Cindric von Kielce gilt als Versprechen für die Zukunft, er muss sich noch beweisen. Beim WM-Sieger von 2003 müssen einige über sich hinauswachsen, um ins Halbfinale zu kommen. Platz 5: Deutschland, bestes WM-Abschneiden bisher: Weltmeister 1938, 1978, 2007 (Gruppe A, Gegner: Brasilien, Russland, Serbien, Frankreich, Korea)

Deutschland hofft auf einen Push durch den Heimvorteil und hat ein ausgeglichenes Team (Prunkstück: die Defensive) zur Verfügung, laut Christian Prokop wäre der Einzug ins Halbfinale bereits ein Erfolg. Diesen Worten kann man sich anschließen, denn es gibt Probleme: Das Team muss nach dem EM-Debakel zeigen, dass es mit DHB-Coach Prokop doch eine gemeinsame Linie gefunden hat, im Rückraum fehlt ein überragender Anführer, der das Team lenkt. Uwe Gensheimer ist der einzige Superstar, aber auch er enttäuschte bei der EM vor einem Jahr. Die Hauptrunde wird Deutschland erreichen, dort würden die Gegner der Gruppe B mit Spanien und Kroatien warten, die man wahrscheinlich beide hinter sich lassen muss. Ja, der Einzug ins Halbfinale wäre definitiv ein Erfolg. Platz 4: Schweden, bestes WM-Abschneiden bisher: Weltmeister 1954, 1958, 1990, 1999 (Gruppe D, Gegner: Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten, Angola)

Schweden ist das spannendste Team und die erste von vier Topmannschaften bei dieser Endrunde. Der viermalige Weltmeister hat sich nach schwachen Jahren zuletzt wieder gesteigert, wurde im Vorjahr mit einem beeindruckenden Tempohandball EM-Zweiter. Die Chancen stehen gut, dass das Team seinen Erfolgslauf fortsetzt. Die Mannschaft ist jung, entwicklungsfähig, einige Leistungsträger spielen zudem zusammen beim Deutschen Meister Flensburg und kennen somit wichtige Abläufe. Schweden hat - anders als Deutschland - die etwas leichtere Turnierhälfte mit Gruppe C und D erwischt. Kurz: Der Einzug ins Halbfinale ist gut vorstellbar. Platz 3: Spanien, bestes WM-Abschneiden bisher: Weltmeister 2005 und 2013 (Gruppe B, Gegner: Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain, Japan)

Vor der EM 2018 zählten wir Spanien nicht zu den Topfavoriten. Der Grund: der veraltete Kader. Spanien wurde dann ziemlich überzeugend Europameister, das Team wirkte extrem gut im Zusammenspiel - Stichwort: eingeschworener Haufen. Vor der WM ist Spanien noch immer alt, im Kader überwiegen Altmeister, wie Valero Rivera (33 Jahre alt), Raúl Entrerríos (37) oder Julen Aguinagalde (36). Die EM zeigte aber auch, dass jüngere Spieler wie etwa Ferrán Solé die Mannschaft auch entscheidend prägen. Dieser Mix aus Jung und Alt wird Spanien bei der WM weit nach vorne bringen. Platz 2: Frankreich, bestes WM-Abschneiden bisher: Weltmeister 1995, 2001, 2009, 2011, 2015 und 2017 (Gruppe A, Gegner: Russland, Deutschland, Serbien, Brasilien, Korea)

Der Rekordweltmeister verfügt über den stärksten Kader - Rückraumspieler Kentin Mahé, Toptalent Dika Mem vom FC Barcelona oder Rechtsaußen Luc Abalo von Paris Saint-Germain - auf jeder Position ist Frankreich erstklassig besetzt. Zudem gilt die französische Liga mittlerweile als die beste der Welt, zuletzt standen drei französische Teams im Final Four der Champions League. Aber: Nikola Karabatic fehlt verletzt. Klar, der mehrmalige Welthandballer ist 34 Jahre alt, hat seinen sportlichen Zenit mindestens erreicht - aber er ist eben der absolute Leader im Team. Wie wichtig ein Dirigent im Rückraum ist, wird bei der DHB-Auswahl deutlich, wo so ein Spielertyp fehlt und verzweifelt gesucht wird. Hinter Frankreichs Mission Titelverteidigung muss man ohne Karabatic ein Fragezeichen setzen, deswegen gibt es in unserem Ranking den zweiten Platz. Platz 1: Dänemark, bestes WM-Abschneiden bisher: Vizeweltmeister 1967, 2011, 2013 (Gruppe C, Gegner: Norwegen, Österreich, Tunesien, Chile, Saudi-Arabien)

Mit Heimvorteil erstmals Weltmeister werden, davon träumen die Dänen und so lautet die Mission für Nikolaj Jacobsen, der auch Chefcoach der Rhein-Neckar Löwen ist. Mit Superstar Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain, Foto), dem Traumduo im Tor (Niklas Landin/Jannick Green) oder Casper Mortensen (FC Barcelona) sind die Dänen unser Titelkandidat Nummer eins, zumal sie auch die etwas leichtere Turnierhälfte erwischt haben. Die Mannschaft ist erfahren, fast jeder im Team steht bei einem Topklub unter Vertrag, die Heim-WM könnte das Team zusätzlich pushen. Aber: Dänemark hatte schon häufig Probleme in der Rolle des Favoriten. Bei der EM vor einem Jahren schied die Auswahl überraschend im Halbfinale gegen Schweden aus, das damals als Außenseiter ins Turnier gegangen war. Frankreichs Kader ist eigentlich etwas stärker einzuschätzen, aber dort fehlt mit Nikola Karabatic der Leader, die Folgen dieser Personalie sind noch nicht abzusehen. Fest steht: Eine absolute Übermannschaft gibt es bei diesem Turnier nicht.

Mit einer funktionierenden Defensive gelang auch der EM-Titel 2016, auch der WM-Sieg 2007 wurde dank einer starken Abwehr und mehreren Spielern möglich, die über sich hinausgewachsen sind. Ob der Defensivstil zu weiteren Erfolgen führen kann, wird spätestens im vierten Vorrundenspiel der DHB-Auswahl etwas klarer. Dann treffen die deutschen Handballer auf Titelverteidiger Frankreich (15. Januar).

