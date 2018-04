Spanischer Handball FC Barcelona verliert erstes Ligaspiel seit 2013

Die Handballer des FC Barcelona haben nach 146 Liga-Spielen in Serie ohne Niederlage wieder eine Partie verloren. Im katalanischen Derby gegen BM Granollers unterlag der spanische Rekordmeister am Freitagabend im heimischen Palau Blaugrana mit 28:29 (13:17). "So endet eine ungeschlagene Serie, wie wir sie noch nie gesehen haben und höchstwahrscheinlich nie wieder sehen werden", heißt es auf der Barca-Homepage.

Die bis dato letzte Niederlage hatte es für den Rekordsieger der Champions League am 18. Mai 2013 bei Naturhouse La Rioja gegeben. Die letzte Heimschlappe gab es 2012. Die 33. spanische Meisterschaft des FC Barcelona, die achte in Serie, steht dessen ungeachtet bereits fest.