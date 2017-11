Basketball-WM-Qualifikation Rödl startet Bundestrainerjob mit zwei Siegen

Deutschlands Basketballer haben einen Traumstart in die WM-Qualifikation perfekt gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl bezwang am Montagabend in Schwechat bei Wien die Auswahl Österreichs souverän mit 90:49 (41:21). Deutschlands bester Werfer war mit 17 Punkten Johannes Thiemann.

Bei den Gastgebern, die letztmals vor 40 Jahren gegen Deutschland gewannen, waren Marvin Ogunsipe und Thomas Schreiner mit je 11 Punkten am erfolgreichsten.

Für Rödls Team war es im zweiten Spiel der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in China der zweite Sieg. Am Freitag hatte die DBB-Auswahl gegen Georgien gewonnen.