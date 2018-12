Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Indien im Viertelfinale gegen Belgien ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas verlor 1:2 (1:1) und konnte zu selten an die guten Auftritte in der Vorrunde anknüpfen.

Deutschland ging zwar im ersten Viertel nach einem starken Spielzug über Tobias Hauke sowie Tom Grambusch durch ein Tor von Dieter Linnekogel in Führung (14. Minute). Ansonsten gelang in der Offensive zu wenig, die belgische Mannschaft musste nur wenige brenzlige Situationen klären. Bester Beweis: Deutschland bekam in der gesamten Spielzeit keine Strafecke zugesprochen, diese große deutsche Stärke kam somit nicht zum Tragen.

Ganz anders Belgien. Der Vizeeuropameister hatte insgesamt neun Chancen vom Strafeckenpunkt aus, kam so aber nur zum Ausgleich durch Alexander Hendrickx im zweiten Viertel (18.). Deutschland verteidigte exzellent, Torhüter Tobias Walter glänzte mit einigen Paraden.

Taktisch agierte die deutsche Mannschaft überraschend in Raumdeckung, dieser Plan ging lange Zeit auf. Doch je länger das Spiel dauerte, umso größer wurde die Überlegenheit der Belgier. In der 50. Minute konnte Walter einen ersten Schuss noch abwehren, doch beim zweiten Versuch von Tom Boon war er dann machtlos.

Belgien trifft im Halbfinale am Samstag (12 Uhr, TV: Dazn) auf England, im zweiten Semifinale wartet Australien auf den Sieger des Duells zwischen Gastgeber Indien und den Niederlanden.