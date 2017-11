Baseball-Champion Houston Astros Im siebten Himmel

Was für ein Spiel: Sieben Homeruns, vier Führungswechsel und ein entscheidendes zehntes Inning. Die diesjährige World Series zwischen den Houston Astros und den Los Angeles Dodgers bot alles, was sich Baseball-Fans wünschen - allerdings schon in Spiel fünf. Die entscheidende siebte Partie war dagegen relativ einseitig, Houston gewann klar 5:1.

Den Astros, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte die World Series gewannen, wird es egal sein, dass es schon packendere siebte Spiele gab. In drei der vier großen US-Ligen (MLB, NBA und NHL) fällt die Entscheidung über die Meisterschaft in "Best-of-Seven"-Serien. Das heißt: Um im Baseball, Basketball oder Eishockey den Titel zu gewinnen, muss ein Team vier Endspiele für sich entscheiden. Das ideale Ergebnis ist der sogenannte "Sweep", ein glattes 4:0.

In Erinnerung bleiben aber vor allem Finalserien, die über die volle Distanz gehen und erst im siebten Spiel entschieden werden. Klicken Sie sich in unserer Fotostrecke durch eine Auswahl besonders denkwürdiger Endspiele.