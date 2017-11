Hypo Tirol Alpenvolleys Haching Warum ein Bundesliga-Volleyballklub in Österreich spielt

Hannes Kronthaler lässt sich ungern stoppen. Das war schon als Volleyball-Nationalspieler so, in seiner zweiten Karriere als Bauunternehmer gilt es erst recht. Den freien Handel hält er für eine der großen Errungenschaften der Europäischen Union. Kein Wunder also, dass der Österreicher nun mit seinem Klub Landesgrenzen überwindet - trotz aller Widerstände.

Als sich der deutsche Volleyballklub TSV Unterhaching vor drei Jahren aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten aus der Bundesliga zurückzog, witterte Kronthaler seine Chance. Und der deutsche Klub empfing ihn "mit offenen Armen", wie er sagt.

Sein Plan: eine Zusammenlegung der Unterhachinger mit seinem Verein Hypo Tirol aus Österreich. Das Team sollte weiter in Innsbruck beheimatet sein, aber in der deutschen Bundesliga spielen. "Bayern und Tirol, da kann man von Ausland fast nicht sprechen", sagt Kronthaler. Rund 150 Kilometer liegen zwischen den Städten Unterhaching und Innsbruck.

Österreich wurde zu klein

Die Idee der "Hypo Tirol Alpenvolleys Haching" war geboren. Die deutsche Bundesliga war interessiert, aber skeptisch. Obwohl drei der zehn Klubs gegen die Aufnahme der Alpenvolleys stimmten, bekam Kronthaler schließlich die Lizenz unter Auflagen. Drei der sieben Heimspiele finden in Unterhaching statt. Der Schwerpunkt des Klubs soll sich aber zukünftig Richtung München verschieben. Zudem ist es Kronthaler nicht gestattet, eine Mannschaft in der ersten Liga Österreichs zu unterhalten.

Kritik an der Vergabe und der Art des Verfahrens gibt es aber weiterhin. Der Geschäftsführer der Netzhoppers aus Königs Wusterhausen, Arvid Kinder, beklagt, erst im März erfahren zu haben, "dass Haching und Innsbruck diese Konstruktion wählen möchten". Gänzlich verschließt er sich dem Projekt nicht: "Für die Liga und Zuschauer ist es eine neue hochklassige Mannschaft und auch das Konstrukt mit Innsbruck ist erst einmal interessant, um mehr mediale Aufmerksamkeit zu erhalten", sagte er dem SPIEGEL. Aber Kinder fürchtet auch aufgrund unterschiedlicher Abgabesätze eine Wettbewerbsverzerrung.

Dass der Großteil der Spiele außerhalb Deutschlands stattfinden, ist für den Manager der falsche Weg. "Es stellt sich die Frage, was es für einen Aufschrei gegeben hätte, wenn Berlin oder Friedrichshafen die deutsche Liga zu langweilig geworden wäre und sie gesagt hätten, sich in Polen oder Italien in einer stärkeren Liga anderweitig umzugucken."

Kronthaler hatte mit seinem Team schon länger ins Ausland geschielt. "Wir waren zehnmal Meister, zuletzt acht Jahre in der Champions League und ich habe gemerkt, dass ich in Österreich keine Steigerung mehr habe, dass das Produkt stagniert", sagt er. Es fehlte Konkurrenz, das Zuschauerinteresse nahm ab, die Motivation für die Sponsoren schwand und damit verbunden die wirtschaftliche Attraktivität. Österreich wurde zu klein, also schaute er sich jenseits der Grenzen um.

Doch die zunächst geplante Teilnahme an der italienischen Liga untersagte der österreichische Verband. Und das, obwohl es bereits zwei österreichische Eishockey-Ligen mit internationaler Beteiligung aus Italien, Tschechien, Slowenien, Ungarn und Kroatien gibt. Auch der Plan, eine mit Klubs aus Kroatien, Österreich, Slowenien, Ungarn und der Slowakei schon existierende mitteleuropäische Liga erfolgsversprechend auszubauen, scheiterte. Den Vereinen fehlte nach Meinung Kronthalers letztlich der Wille. Also wendete er seinen Blick nach Deutschland.

Spieler zahlen in Österreich Steuern

Mehr als 70 Prozent hält Kronthaler an der GmbH, die im Handelsregister des Amtsgerichts München registriert ist. Sämtliche Sponsoren kommen aus Tirol, der Etat beträgt 1,3 Millionen Euro. Haching stellt mit Mihai Paduretu den Sportdirektor. Die Spieler sind in Österreich sozialabgaben- und steuerpflichtig. Die Sätze sind niedriger als in Deutschland, deshalb soll eine Ausgleichszahlung an die Liga geleistet werden.

Ein ausländisches Team in Deutschland - das gibt es auch in anderen Sportarten: Vor sechs Jahren stellten die Tilburg Trappers einen Antrag, Eishockey in der Bundesrepublik spielen zu dürfen. Vor zwei Jahren wurden die Niederländer aufgenommen, stiegen in die drittklassige Oberliga ein und gewannen beide Male die Meisterschaft.

"Ein Aufstieg eines ausländischen Klubs ist derzeit aufgrund des Gesellschaftszwecks und des Kooperationsvertrags mit dem Deutschen Eishockeybund nicht möglich", teilt die DEL2 mit. Nach dem Aus der Hamburg Freezers erhielt Tilburg dennoch eine Voranfrage, ob Interesse an einem eventuellen Nachrückerplatz bestehen würde. Aktuell gibt es aber laut Geschäftsführer René Rudorisch keine Bestrebungen den Klub aufzunehmen.

In der Basketball-Bundesliga bewarben sich 2003 die Luxemburg Stars um eine Wildcard, doch Trier und Würzburg erhielten den Zuschlag. Die BBL ist dem Thema gegenüber nicht grundsätzlich verschlossen. Sollte ein ausländischer Verein Interesse haben, müssten jedoch die Gesellschafter der BBL zustimmen, zu denen auch der Deutsche Basketball Bund gehört, teilt die Liga dem SPIEGEL mit.

"Vereinsport gehört in professionelle GmbHs"

Auch das Frauen-Handballteam Roude Léiw Bascharage spielte bis zur Rückkehr nach Luxemburg im Frühjahr dieses Jahres nicht in einer heimischen Liga, sondern in der drittklassischen deutschen Staffel West. Der DHB verlangte einen offiziellen (Schein-)Sitz in Trier, der unnötige Kosten verursachte, gespielt wurde aber in Luxemburg.

Der Rugby-Verband erspart seinem Mitglied RC Luxemburg diese Unannehmlichkeiten. "Wir haben die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Klub, die Regeln sind für alle gleich", sagt der Präsident des Zweitligisten Fred Gabriel. Auch Einschränkungen des Aufstiegsrechts existieren nicht.

Im traditionsbewussten deutschen Fußball wäre ein ausländisches Team in der Bundesliga so gut wie ausgeschlossen. Schon die ab diesem Winter geplante Teilnahme der chinesischen U20-Auswahl außer Konkurrenz in der Regionalliga Südwest sorgte für einen Aufschrei unter den Fans.

Für Alpenvolley-Besitzer Kronthaler sollte der Vereinssport "in professionellen GmbHs" organisiert sein - hier kommt noch einmal der Unternehmer in ihm durch. Ähnlich wie in Nordamerika sollten Ländergrenzen keine Rolle spielen. In der NBA, der NHL und der Major League Baseball spielen sowohl kanadische als auch US-amerikanische Teams.

Im Fußball müsste Österreich eigentlich mit der Schweiz zusammengehen, findet Kronthaler und sagt: "Österreich ist einfach zu klein, verstehens mich?"