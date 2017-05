101. Indy 500 Alonso-Aus und Horrorcrash bei Sato-Sieg

In der Formel 1 hat Fernando Alonso im McLaren derzeit keinerlei Siegchancen, durch den schwachen Honda-Motor fährt der Ex-Weltmeister meist nur hinterher, wenn er denn überhaupt fährt. Zweimal schied der Spanier zu Saisonbeginn aus, in Sotschi konnte er wegen eines Problems mit dem Motor gar nicht erst starten. Um seinen Star bei Laune zu halten, gewährte ihm sein Team einen Ausflug zu den legendären Indy 500. In Indianapolis fuhr Alonso stark, ehe er gestoppt wurde - von einem Motorschaden.

Der 35-Jährige musste seinen Wagen, der vom Team Andretti eingesetzt wurde, nach 179 von 200 Runden am Streckenrand des berühmten Ovals abstellen. Rauch stieg aus seinem Auto, der Honda-Motor ließ Alonso im Stich. Die rund 350.000 Zuschauer verabschiedeten ihn nach seinem Indy-Debüt mit Applaus und Standing Ovations.

Von Startplatz fünf aus hatte sich Alonso dank einer cleveren Fahrweise lange in der Spitzengruppe gehalten. Bei Geschwindigkeiten von teilweise mehr als 360 km/h auf dem Indianapolis Motor Speedway eroberte er in seinem ersten Ovalrennen dreimal jeweils für mehrere Runden die Führung. Kleine Schwächen offenbarte der 32-malige Grand-Prix-Sieger allein bei den zahlreichen Re-Starts nach Unfällen oder Räumungsarbeiten. So auch zu Beginn des letzten Rennviertels, als Alonso im Pulk an Boden verlor und zwischenzeitlich aus den Top Ten fiel. Alonso kämpfte sich Position für Position wieder nach vorne, ehe sein Motor platzte.

"Es ist sehr schade. Ich denke, wir hätten ein gutes Ergebnis verdient gehabt", sagte Alonso: "Das war eine der besten Erfahrungen in meiner Karriere. Ich bin gegen die Besten im Oval gefahren, ich konnte mit ihnen mithalten. Wenn ich wiederkomme, dann bin ich schlauer, als ich es jetzt war." Alonsos großes Ziel ist der "Grand Slam des Motorsports": Die Formel-1-Weltmeisterschaft und den Grand Prix in Monaco hat er schon gewonnen, es fehlen Siege bei den 500 Meilen in Indianapolis und bei den 24 Stunden von Le Mans. Der einzige Fahrer, dem das Kunststück bislang gelang, ist der Brite Graham Hill.

Den Sieg bei den diesjährigen Indy 500 sicherte sich Alonsos Teamkollege Takuma Sato. Der ehemalige Formel-1-Pilot ist der erste Japaner, dem dies gelang. Zweiter wurde der Brasilianer Helio Castroneves vor dem Briten Ed Jones. Überschattet wurde das Rennen von einem Horrorcrash zwischen Pole-Setter Scott Dixon (Neuseeland) und dem Briten Jay Howard in der 52. Runde. Dixon hatte Howard nicht mehr ausweichen können, nachdem dieser die Mauer touchiert hatte. Dixons Wagen hob ab und flog auf eine Begrenzungsmauer. Danach überschlug er sich noch mehrmals. Wie durch ein Wunder konnten beide Piloten unverletzt aus ihren völlig zerstörten Wagen aussteigen.