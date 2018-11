Noch bis zum Freitag beraten die deutschen Innenminister bei einem Treffen in Magdeburg zu mehr als 70 Themen. Unter anderem geht es um den umstrittenen Vorschlag des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU), das Zünden von Bengalos und anderer Pyrotechnik in Stadien oder auf Demonstrationen künftig mit Haftstrafen zu ahnden. Bisher wird das als Ordnungswidrigkeit eingestuft und mit Bußgeldern belegt.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hält wenig von der Idee der Haftstrafen. Statt härterer Strafen sollten lieber die Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen im Stadion verstärkt werden, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend zum Auftakt des Herbsttreffens mit seinen Amtskollegen in Magdeburg. "Wenn ich eine Straftat daraus mache, dann muss ich auch in der Lage sein, in die Blöcke zu gehen und die Menschen rauszuholen." Das sei in voll besetzten Stadien aber oft nicht möglich. Erwischte Pyrotechnik-Sünder sollten hingegen konsequent verfolgt und mit Bußgeldern belegt werden.

Beuths Idee hat aber auch Befürworter. "Ich bin mir mit Hessens Innenminister Peter Beuth einig, das Unwesen mit der Pyrotechnik in Fußballstadien noch besser zu bekämpfen", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Zeitung "Die Welt". "Das illegale Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder Zünden von Bengalos und Rauchfackeln ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine gefährliche Straftat, bei der schlimmste Verletzungen drohen." Das müsse sich auch im Strafmaß widerspiegeln.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) und der IMK-Vorsitzende Holger Stahlknecht (CDU) aus Sachsen-Anhalt sind weitere Befürworter des Beuth-Vorstoßes. "Es ist ein Witz, dass das Abbrennen von Feuerwerk bloß eine Ordnungswidrigkeit ist. In Zukunft muss das strafbewehrt sein. 1000 Grad heiße Pyros haben nichts mit Fankultur zu tun", sagte Stahlknecht der "Welt".

Die Vorsitzenden der Polizeigewerkschaften unterstützten ebenfalls einen härteren Kurs. "Wer nicht versteht, dass das Abbrennen von Bengalos, der Einsatz explosionsgefährlicher Stoffe, für die ganz überwiegende Mehrheit der friedlichen Zuschauer hoch gefährlich ist und damit mögliche Verletzungen von Stadionbesuchern billigend in Kauf genommen werden, muss schärfere Konsequenzen spüren", sagte Oliver Malchow für die Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Bei der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPG) meinte Rainer Wendt: "Eine solche abschreckende Wirkung ist notwendig. Denn leider verstehen solche Fußball-Rowdys keine andere Sprache mehr. Wenn die Vereine an ihre Grenzen kommen, helfen eben nur konsequente Strafen."