IOC-Vollversammlung Athleten haben die Nase voll

Solche Anlässe sind dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und ihrem Präsidenten Thomas Bach am liebsten: In Buenos Aires hat Bach am Wochenende die Olympischen Jugendspiele eröffnet. Bunte Bilder, Artisten zur Eröffnungsfeier, viele junge, eifrige Athleten: In solchen Momenten wirkt die Olympische Bewegung unschuldig, fröhlich. Das IOC liebt das.

Aber aus jugendlichen Sportlern werden irgendwann erwachsene, mündige Athleten. Und die melden sich pünktlich zur Eröffnung der 132. IOC-Vollversammlung in der argentinischen Hauptstadt zu Wort. Der Athletensprecher der Welt-Antidoping-Agentur, der Tscheche Petr Koukal, fasst in Worte, was viele Sportler mittlerweile bewegt: "Wir trainieren und wollen schneller laufen, schwimmen oder unseren Sport besser machen. Dafür bekommen wir aber keine Rückendeckung, keine Mitsprache", sagte der Badminton-Profi dem ZDF.

Für Bach sind das lediglich "einzelne Stimmen von Sportlern, die eine andere Meinung haben", wie er sagt, das sei "normal". Diese vermeintlichen Einzelstimmen werden allerdings immer lauter. Sie artikulieren sich in Deutschland im Verein "Athleten Deutschland" um ihren Vorsitzenden Max Hartung, sie werden international vor allem von den Athleten geäußert, die ihrer Enttäuschung über den neuen Kurs der Wadagegenüber Russland Ausdruck verleihen.

Frust über die Wada-Entscheidung

Dass die Wada Russland trotz des im McLaren-Report nachgewiesenen Staatsdopings den Weg zurück in die olympische Gleichberechtigung ebnet, hat den Frust vieler Sportler gesteigert. Auf ihrer Sitzung vor zwei Wochen auf den Malediven hatte die Welt-Agentur das russische Anti-Doping-Labor nach drei Jahren Suspendierung begnadigt, für das britische Wada-Mitglied Victoria Aggar - wie Koukal in der Athletenkommission engagiert - werden damit "eigene Richtlinien geändert, um sich Russland zu fügen".

Die Kritik richtet sich vor allem gegen den scheidenden Wada-Chef Craig Reedle. Der reagiert mittlerweile dünnhäutig auf solche Vorwürfe. "Die Athleten sollten ihren Platz in der Sportwelt kennen", hat er zurückgekoffert. Es ist klar, was er meint: Die Sportler sollen sich schön darum kümmern, ihre Bestleistungen zu steigern und sich aus der Sportpolitik heraushalten. So hat das IOC schließlich aus Funktionärssicht jahrzehntelang bestens funktioniert.

AP IOC-Chef Thomas Bach bei der Eröffnung der Jugendspiele

Auf ihrer zweitägigen Sitzung im Hilton Hotel mit Blick auf den Yachthafen Puerto Madero wollen die IOC-Mitglieder eine Erklärung über die Rechte und Pflichten der Athleten beschließen. Athletenkommissionen, darunter auch die deutsche, haben Bedenken gegen einzelne Formulierungen in der Erklärung geäußert. Sie fühlen sich in dem Dokument zu wenig wertgeschätzt. Das IOC hält dagegen, dass mit dieser Erklärung der Schutz vor Doping und Diskriminierung verstärkt werde.

Spiele 2026 in einer Wintersportregion, aber wo?

Bach hat aber auch noch ein anderes Problem zu lösen. Die Olympischen Winterspiele 2026 rücken langsam näher, sie sollen nach dem ausdrücklichen Willen von Bach in einer klassischen Wintersportregion stattfinden - nach Sotschi 2014, Pyeongchang 2018 und Peking 2022 wäre das wieder an der Zeit. Jedoch haben sich schon mehrere Kandidaten frühzeitig abgemeldet, wie das schweizerische Sion, Schladming in Österreich und zuletzt noch der eigentliche Favorit Sapporo in Japan. Übrig geblieben sind derzeit Calgary in Kanada, Cortina d'Ampezzo und Mailand in Italien und die schwedische Hauptstadt Stockholm.

An sich noch eine komfortable Situation, sollte man denken. Aber alle drei Bewerber stehen noch nicht definitiv fest, an allen Standorten regt sich noch Opposition. Noch mehr Regionen, die vor der Entscheidung im September nächsten Jahres abspringen, kann sich das IOC eigentlich nicht leisten. Zumal Bach im Vorfeld betont hatte, man verfolge keinen Plan B, sondern fixiere sich ganz auf die drei verbliebenen Kandidaten.

Alle drei Bewerber verfügten über große Wintersporterfahrung und eine gute Infrastruktur, lobte der zuständige IOC-Vizepräsident. Der heißt Juan Antonio Samaranch Junior, seit 17 Jahren Mitglied in dem exklusiven Klub. Ein Name mit einem gewissen Klang im IOC: Juan Antonio Samaranch Senior war derjenige, der als Präsident das IOC den totalen Kommerz bereitet und der Korruption bei der Vergabe von Spielen das Tor geöffnet hat.

Das jetzt wieder ein Samaranch mitredet, wenn es darum geht, wer Spiele auszutragen hat, muss man nicht zwingend als Zeichen ansehen, dass sich beim IOC alles ändert.