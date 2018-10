Patrick Lange ging die letzten Meter im Schritttempo. Er griff zum Zielband und hielt es wie einen Weltmeisterschaftsgürtel nach einem Boxkampf über seinem Kopf. Dann begann er zu tanzen, seine Kraft reichte auch noch für ein paar Sprünge.

Patrick Lange ist kein Boxer, kein Tänzer und kein Springer. Patrick Lange beherrscht drei andere Sportarten - der 32-Jährige ist der Sieger beim mythenumwehten Ironman auf Hawaii.

Der Triathlet hat die Weltmeisterschaft auf der Langdistanz (3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen) wie bereits im Vorjahr gewonnen. Nach 7:52:39 Stunden war der Deutsche im Ziel, vier Minuten vor Bart Aernouts (Belgien) und acht Minuten vor David McNamee aus Großbritannien. Das ist ein herausragendes Ergebnis, zumal vor dem Kanonenschlag zum Start eigentlich diese Regel galt: Eine Zeit von unter acht Stunden schien in den Lavafeldern von Big Island kaum möglich.

Die heftigen Böen an der Küste und die Hitze verhindern Bestleistungen, die schweren Bedingungen verringern das Leistungsvermögen der Athleten. In der 40 Jahre langen Renngeschichte blieb bisher niemand unter acht Stunden. Doch an diesem Renntag war es kühler als sonst, der Wind wehte nicht so stark. Die magische Grenze fiel, Patrick Lange nutzte die Bedingung perfekt.

Langes Titelverteidigung war ein Psychospiel vorausgegangen. Sebastian Kienle hatte Lange in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" das auf Hawaii verbotene Windschattenfahren vorgeworfen: Lange teste die Grenzen oft aus und "er überschreitet sie". Der Titelverteidiger wies den Vorwurf zurück und kündigte eine Antwort auf der Strecke an.

Die Antwort fiel mit einer neuen Streckenbestzeit spektakulär aus. Lange hat seinen Vorjahrestitel - ohne bekannte Vorfälle auf der Radstrecke - souverän wiederholt. Für die deutschen Triathleten ist es der fünfte Hawaii-Erfolg in Serie, der neunte eines deutschen Athleten seit 1978. Deutschland dominiert die Ironman-Serie, Lange dominiert sie.

Einsames Rennen ab Kilometer 16



Seine Stärke wurde in diesem Jahr besonders deutlich. Auch, weil Jan Frodeno wegen einer Verletzung beim Saisonhöhepunkt ausfiel und nur als Fernsehexperte auf Hawaii auftreten konnte. Kienle hatte nach einer frühen Reifenpanne nichts mit dem Rennausgang zu tun. Der 34-Jährige gab ohne Siegchance noch vor dem abschließenden Marathon auf. Lange stand alleine im Mittelpunkt und blühte dort auf.

Schwimmen? Solide. Fahrrad? Besser als erwartet. Laufen? Überragend. Das ist die Kurzbeschreibung von Langes Rennen. Hawaii ist oft ein Duell zwischen Radfahrspezialisten und Läufern, Kleinigkeiten entscheiden zwischen den Gruppen, oft sogar erst auf den letzten Kilometern. Dieses Duell fiel diesmal eher aus. Lange fing den schnellsten Radfahrer bereits bei Kilometer 16 ein. Kein anderer Läufer folgte ihm ernsthaft, Lange sprintete einsam und sicher ins Ziel. Der Erfolg war eine strategische Meisterleistung.

Die Abgeklärtheit von Lange verblüfft, in dieser Sportart, wo Erfahrung doch so viel zählt. Der frühere Physiotherapeut ist zwar schon lange im Ausdauersport aktiv. Er gab aber erst 2016 seinen Beruf auf, um sich voll auf die Langdistanz und Profikarriere konzentrieren zu können. Langes Hawaii-Bilanz bisher: drei Teilnahmen, zwei Siege, einmal Bronze. Trainer Faris Al-Sultan, Hawaii-Champion von 2005, hat daran großen Anteil (Lesen Sie hier mehr zur aktuellen Dominanz der deutschen Triathleten.)

Ryf gewinnt erneut, Haug holt Bronze

Wie beim Deutschen geht auch der Sieg bei den Frauen auf kluge Planung zurück. Daniela Ryf (Lesen Sie hier ein Porträt der Weltbesten) gelang ihr vierter WM-Titel in Folge, weil sie sich schonte, zumindest mehr als sonst. Nach dem Hawaii-Erfolg im vergangenen Jahr soll die Schweizerin vor einem Burn-out gestanden haben, das ewig harte Training hatte die 32-Jährige müde gemacht. Die Konsequenz: Sie verordnete sich eine dreimonatige Auszeit. Diese Saison sollte ein Übergangsjahr werden. Eigentlich.

AP Schweizerin Daniela Ryf gewinnt bei den Frauen

Ryf griff schon dieses Jahr wieder voll an. Beim Radfahren auf Hawaii stellte sie einen neuen Streckenrekord auf (4:26 Stunden) - dieser liegt 18 Minuten unter der alten Bestmarke. Dabei begann ihr Rennen schlecht. Sie stieß beim Schwimmen im offenen Meer vor Big Island mit einer Feuerqualle zusammen, im Interview sprach sie später von starken Schmerzen. Als wären die Bedingungen auf Hawaii nicht hart genug. Ryf hielt durch (Gesamtzeit: 8:26:18 Stunden) und ist nun endgültig eine Ironman-Legende, die ewig eiserne Lady. Bronze ging bei den Frauen an die deutsche Hawaii-Debütantin Anne Haug, Silber holte Lucy Charles.

Die Begeisterung für das Rennen löst auch der Wettkampf der Amateure aus. Hier sind fast ausschließlich Teilnehmer unterwegs, die im Berufsleben stehen und sich wöchentlich bis zu 15 Stunden im Training quälen. Viel Schufterei für den großen Traum von Hawaii, der auch noch ziemlich teuer ist. Reisen, Material, Teilnahmegebühren - das "Triathlon-Magazin" schätzt die Gesamtausgaben auf 20.000 Euro.

Das Niveau ist auch bei den Breitensportlern hoch, ein Beispiel: Der 43-jährige Jan Sibbersen stellte im Schwimmen einen neuen Streckenrekord auf (46:30 Minuten), kein Profi war auf Hawaii bisher schneller als der Altersklassenathlet. Zu den ersten Gratulanten dürfte der Hawaii-Sieger gehören: Sibbersen ist der Manager von Patrick Lange.

Schlechte Nachrichten für die internationale Konkurrenz

Wie geht es weiter? Lange, 32 Jahre, Kienle, 34, und Frodeno, 37, dürften auch im nächsten Herbst zu den Titelkandidaten zählen. Das deutsche Trio wird nicht jünger, im Ausdauersport sind aber auch Spitzenleistungen mit 40 Jahren denkbar, sagt der erfahrene Triathlon-Coach Dan Lorang dem SPIEGEL (Lesen Sie hier das Interview mit ihm).

Die Saison von Frodeno bestätigt diese Einschätzung weitestgehend. Der Olympiasieger von 2008 schien in diesem Jahr besonders stark, er gewann in Südafrika den WM-Titel über die Ironman-Halbdistanz - dann trat eine Stressfraktur in der Hüfte auf. Der Traum vom dritten Hawaii-Titel zerplatzte. Im kommenden Jahr will Frodeno wieder angreifen.

Sein größter Gegner heißt dann Patrick Lange. Der ging im Ziel auf die Knie und machte seiner Freundin einen Heiratsantrag. Die Uhr stand zu diesem Zeitpunkt bei 7:56 Stunden, der Zweitplatzierte war noch nicht angekommen.

Die Ironman-Distanz und ein Heiratsantrag plus Jawort in unter acht Stunden - auch das dürfte Weltrekord sein.