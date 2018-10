Englands Fußballlegende Gary Lineker ist hierzulande vor allem wegen dieses Zitats bekannt: "22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen." Der Spruch wirkt nach der WM-Blamage 2018 natürlich lächerlich. Etwas besser - und mit leichten Veränderungen - würde er für den Erfolgslauf der deutschen Triathleten beim legendären Ironman auf Hawaii passen. Aber der Reihe nach.

Der deutsche Triathlet Patrick Lange will in diesem Jahr seinen Hawaii-Erfolg vom Vorjahr wiederholen, sein Trainingszustand sei gut, sagt er dem SPIEGEL vor dem Wettkampf am Samstag (ab 18.30 Uhr im ZDF-Livestream). Auch Sebastian Kienle scheint nach einer starken Vorbereitung in Titelform und könnte zum zweiten Mal nach 2014 das Rennen auf der Langdistanz gewinnen. Ob das gelingt, hängt auf Hawaii von verschiedenen Dingen ab, dazu gleich mehr. Fest steht: Es könnte den fünften Ironman-Sieg eines Deutschen in Serie geben, es wäre der neunte Triumph seit 1978.

Wie ist die Dominanz der deutschen Triathleten auf Hawaii zu erklären, die 2016 mit einem Dreifach-Sieg von Jan Frodeno vor Kienle und Lange ihren vorläufigen Höhepunkt fand?

Alle Wettkämpfe, alle Sieger, alle Zeiten - klicken Sie sich durch unsere Ironman-Grafik.

3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Fahrradfahren, der Marathon mit 42,195 Kilometern zum Abschluss - das sind extreme Distanzen auf der mythenumwehten Langstrecke, die der menschliche Körper nur durch jahrelange Aufbauarbeit und Training zurücklegen kann. Erschwerend hinzu kommt: die Hitze auf Hawaii. Einige Rennen fanden bereits bei über 30 Grad statt. Schatten? Auf der Strecke kaum vorhanden. Die Athleten müssen sich damit abfinden, dass ihre Leistungsfähigkeit bei diesen Bedingungen automatisch sinkt.

Oft heißt es in deutschen Medien: Wer auf Hawaii gewinnen will, muss ein Kämpferherz haben. Er muss Willenskraft mitbringen. Von "Eisenmännern" ist dann die Rede. Auch die deutschen und internationalen Athleten selbst betonen häufig ihre Wettkampfhärte und mentalen Fähigkeiten.

Regelmäßiges Training, Disziplin in Sachen Ernährung - ohne Willenskraft wird niemand beim Ironman weit kommen. Das gilt auch für andere Sportarten. Übertreiben muss man es mit der Härte aber nicht, das gilt besonders für den Trainingsalltag. Erfahrene Trainer wie Dan Lorang warnen sogar vor Übungseinheiten am Limit und empfehlen ein strukturiertes Aufbautraining. Der Ausdauersport ist eben kein Sprint, der Ironman schon gar nicht. (Lesen Sie hier im Interview, was Dan Lorang für die Hawaii-Vorbereitung empfiehlt.)

Die Dominanz der Deutschen hat weitere Hintergründe. Vorjahressieger Lange betont etwa die Leistungsdichte auf der Langdistanz. "Die Konkurrenz in Deutschland ist verdammt groß geworden. Auch die zweite Reihe hinter Frodeno, Kienle und mir macht Druck und will nach Hawaii. Dieses Niveau treibt uns in der Spitze an", sagt Lange dem SPIEGEL.

Was man dazu wissen muss: Kienle und Lange sind wegen ihrer unterschiedlichen Renntaktiken offenbar eher das Gegenteil von guten Freunden. Kienles Vorwurf: Lange überschreite im Radfahren Grenzen, er fahre mitunter im auf Hawaii verbotenen Windschatten, um Kräfte für den abschließenden Marathon zu sparen. Lange weist das zurück. Auch diese Sticheleien treiben die deutschen Topstars an.

Mit dem Olympiasieg von Frodeno im Jahr 2008 ist die Beliebtheit des Triathlons in Deutschland jedenfalls gestiegen. Zuletzt waren auf Hawaii über zehn Prozent der insgesamt 2500 Teilnehmer (inklusive Altersklassenrennen) aus Deutschland. Diesen Boom hat Lange noch einmal befeuert. Der 32-Jährige setzte im vergangenen Jahr mit einem Hawaii-Streckenrekord (8:01:40 Stunden) neue Maßstäbe. Bereits 2016 hatte Lange für eine Bestmarke gesorgt, als er die Marathondistanz in 2:39:45 Stunden zurücklegte - bis heute die schnellste Zeit. Das verblüfft umso mehr, weil Lange 2016 erstmals auf der Langdistanz an den Start gegangen war und auf Hawaii direkt Dritter wurde. Ein Jahr später folgte der Sieg.

Ironman-Rekorde Strecke m/w Rekordzeit Athlet/in Land Jahr Gesamt w 8:46:46 Ryf Daniela Ryf SUI 2016 Gesamt m 8:01:40 Lange Patrick Lange GER 2017 Schwimmen w 0:48:43 Jackson Jodi Jackson USA 1999 Schwimmen m 0:46:41 Jorgensen Lars Jorgensen USA 1998 Fahrrad w 4:44:19 Thürig Karin Thürig SUI 2011 Fahrrad m 4:12:54 Wurf Cameron Wurf AUS 2017 Laufen w 2:50:38 Carfae Mirinda Carfae AUS 2013 Laufen m 2:39:45 Lange Patrick Lange GER 2016 Quelle: Wikipedia; Ironman gesamt = Schwimmen (3,8 km) + Fahrrad (180,2 km) + Laufen (42,195 km)

Langes Weg in die Weltspitze zeigt die Geduld, die Profis für einen Sieg auf Hawaii aufbringen müssen. Er gewann das Prestigerennen zwar bereits ein Jahr nach seinem Debüt, seine Anfänge im Ausdauersport liegen aber viel weiter zurück. Als Teenager kam Lange bereits zum Marathon, es folgten mit 16 Jahren die ersten Triathlons und 2012 der erste Ironman über die Mitteldistanz.

Parallel zum hohen Trainingsaufwand absolvierte er eine Ausbildung zum Physiotherapeuten, war bei der Bundeswehr - eigentlich zu viel Stress für eine Profikarriere in einer Sportart, die von Australiern und US-Amerikanern mitdominiert wird. Der Erfolg war entsprechend mäßig. 2016 ging Lange ins Risiko und gab den Job auf. Zwei Jahre später und fast 20 Jahre nach Beginn seiner Sportlerlaufbahn steht Lange - und nicht Kienle oder der in diesem Jahr verletzte Frodeno - als Hawaii-Titelverteidiger im Mittelpunkt.

Seine heutigen Erfolge verdeutlichen: Ein gutes Aufbautraining für die komplette Ironman-Distanz ist langwierig und funktioniert auf dem Topniveau nur mit einer "vollen Fokussierung auf den Sport", wie Lange sagt und in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von Sponsoren betont. Es ist kein Zufall, dass es seit 2000 nur einen Sieger auf Hawaii gab, der jünger als 30 Jahre gewesen ist: Faris Al-Sultan im Jahr 2005.

Frodenos Schmerz, Al-Sultans Jubel Dürfen wir vorstellen: Patrick Lange, Vorjahressieger beim Ironman auf Hawaii. Der Triathlet feierte 2016 sein Debüt auf der Langdistanz und wurde bereits in seinem ersten Hawaii-Rennen Dritter. 2017 folgte dann der Sieg in Streckenbestzeit von 8:01:40 Stunden. Diese Distanzen müssen die Teilnehmer zurücklegen. Der Auftakt, Schwimmen: 3,86 Kilometer. Auf Hawaii wird im offenen Meer geschwommen. Es folgt: das Radfahren über 180,2 Kilometer. Auf Hawaii besonders schwierig, da Windschattenfahren verboten ist. Der Abschluss findet auf der Laufstrecke statt, durch die pralle Sonne bei glühender Hitze von bis zu 30 Grad. Wer nach dem Marathon (42,195 Kilometer) als Erster im Ziel landet, gewinnt den Ironman. Zuletzt gelang das dem 32 Jahre alten Lange. Es war der vierte Erfolg eines Deutschen in Folge. Einer von Langes Vorgängern: Jan Frodeno. Der Olympiasieger von 2008 gewann 2015 (Foto) und 2016 auf Hawaii. Drama im vergangenen Jahr: Frodenos Körper streikte auf der Laufstrecke, er kämpfte sich mit Schmerzen ins Ziel und kam dort eine Stunde hinter seiner Bestzeit an. Frodeno wird in diesem Jahr fehlen, er hat eine Stressfraktur und fällt verletzt aus. An das Karriereende denkt der 37-Jährige aber noch nicht. Er gehört in diesem Jahr zu den Titelkandidaten und gewann bereits 2014 den Ironman auf Hawaii, die Rede ist von Sebastian Kienle. Er selbst sagt vor dem Rennen am Samstag (Entscheidung in der Nacht auf Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr), er sei in der Form seines Lebens. Die Dauersiegerin bei den Frauen: Daniela Ryf aus der Schweiz gewann die vergangenen drei Ironman-Rennen auf Hawaii. Mit 8:46:46 Stunden (2016) stellt Ryf auch die bis heute schnellste Streckenzeit bei den Frauen auf Hawaii. Nina Kraft ist die bis heute erfolgreichste deutsche Triathletin auf Hawaii. Sie wurde im Jahr 2002 Zweite. In diesem Jahr ist ein deutscher Erfolg bei den Frauen unwahrscheinlich. Norman Stadler war nach Thomas Hellriegel (1997) der zweite deutsche Ironman-Sieger auf Hawaii. Stadler gewann auch 2006. Noch ein Champion: Faris Al-Sultan siegte auf Hawaii im Jahr 2005. Der Deutsche war bei seinem Erfolg erst 27 Jahre alt, ein Ausnahmetalent. Schon mit 16 Jahren lief er Marathon. Seit 2015 wird Patrick Lange von Al-Sultan trainiert. Übrigens: Al-Sultan ist der Einzige unter 30-Jährige, der seit 2000 das Hawaii-Rennen gewinnen konnte. Merke: Wer im Ironman siegen will, muss über Jahre trainieren und den Körper langsam auf die Distanzen vorbereiten. Langes Konkurrent: Lionel Sanders aus Kanada. Sanders wurde im vergangenen Jahr Zweiter und kam knapp über zwei Minuten nach Lange, ebenfalls mit einer starken Gesamtzeit von 8:04:07 Stunden, ins Ziel. Langes Konkurrent, Teil 2: der Ex-Radprofi Cameron Wurf. Der Australier fuhr im vergangenen Jahr die Fahrradstrecke in Rekordzeit (4:12:54 Stunden), war beim Marathon aber fast 40 Minuten langsamer als Sieger Lange. In der WM-Vorbereitung hat sich Wurf beim Laufen deutlich verbessert. Sollte Wurf die zuletzt starken Laufzeiten nun auf Hawaii bestätigen, wird er in der Gesamtwertung weit vorne landen. Comeback des Jahres: Der britische Triathlon-Profi Tim Don reiste im Oktober 2017 als Mitfavorit nach Hawaii und brach sich vor Ort bei einem Trainingsunfall das Genick. Don überlebte, startete mit einem sogenannten Halo die Rehabilitation - und lief bereits wenige Monate nach der lebensgefährlichen Verletzung den Boston-Marathon. Im Juli feierte er beim Ironman in Hamburg sein Comeback, dort bekam er erst auf der Laufstrecke ab Kilometer 15 Probleme. Auch auf Hawaii wird der 40-Jährige dabei sein. Gewichte stemmen, Ausdauer trainieren: Gordon Haller war der erste Ironman-Sieger im Jahr 1978. Der US-Amerikaner kam nach 11:46:58 Stunden ins Ziel - über eine halbe Stunde vor dem zweitplatzierten John Dunbar (USA). Beim ersten Wettkampf vor 40 Jahren, damals noch im Februar, nahmen nur 15 Athleten teil, in diesem Jahr haben sich rund 2400 Teilnehmer aus 66 Nationen qualifiziert.

Der Deutsche war bei seinem Erfolg erst 27 Jahre alt, ein Ausnahmetalent, das schon mit 16 Jahren Marathon lief. Seit 2015 wird Patrick Lange von Al-Sultan trainiert. Auch das erklärt, warum die Deutschen den Ironman zuletzt dominiert haben. "Faris Al-Sultan gibt mir seine Erfahrungen und sein Wissen weiter. Davon profitiere ich und viele andere deutsche Triathleten enorm", sagt Lange. Auch internationale Profis wie der britische Triathlet Tim Don erklären sich so den Erfolg der Deutschen.

Im Rennen müssen Lange und seine Konkurrenten aber weitestgehend allein auskommen. Das Coaching ist während des Ironman verboten, die wichtigsten Fragen werden vor dem Start im Team diskutiert: Wie gehe ich das Rennen an? Wie schnell will ich laufen? Wie reagiere ich auf Attacken der Gegner? Auch die Taktik entscheidet über den Sieg auf Hawaii.

Lange wirkt im Gespräch jedenfalls wie jemand, der nüchtern analysieren kann und sich vor allem seiner Stärke im Marathon bewusst ist. Erst auf der 42-Kilometer-Distanz hatte sich Lange im vergangenen Jahr mit einer Aufholjagd den Erfolg gesichert und so bewiesen, dass der Sieg beim Ironman auch eine strategische Leistung ist. Sein deutscher Kontrahent Kienle wird sich auf ein starkes Ergebnis auf der Radstrecke konzentrieren. Hawaii - das ist auch ein taktisches Duell zwischen Läufern und Radspezialisten.