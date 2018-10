Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ironman auf Hawaii, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag (MEZ) zum 40. Mal ausgetragen wird. Die Entscheidung könnte zwischen drei und vier Uhr fallen.

Was ist der Ironman auf Hawaii?

Die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ist der älteste Triathlon über die Langdistanz. Sie besteht aus 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen. Der erste Wettkampf fand im Jahr 1978 statt, seit Mitte der Achtzigerjahre sind neben den Profi-Triathleten auch Amateure zugelassen, sie können sich über verschiedene Altersgruppen qualifizieren. Wie das geht? Dazu später mehr.

Was ist an Hawaii besonders?

Starke Strömungen beim Schwimmen, Winde auf der anspruchsvollen Radstrecke entlang der Küste mit 1500 Höhenmetern (Windschattenfahren verboten) und brütende Hitze während des Marathons - der Ironman Hawaii gilt als eines der härtesten Events im Sport. Hier sehen Sie die Streckenkarten:

Beim ersten Wettkampf vor 40 Jahren, damals noch im Februar, nahmen nur 15 Athleten teil. Kurios: Damals gab es keine Straßensperrungen für das Rennen und so mussten sich die Athleten an Verkehrsregeln halten. Heute ist alles viel professioneller und größer: In diesem Jahr haben sich rund 2400 Teilnehmer aus 66 Nationen qualifiziert. Darunter befinden sich 53 Männer und 39 Frauen, die für das Profi-Rennen gemeldet sind.

Wer sind die Titelverteidiger?

Der deutsche Triathlet Patrick Lange geht als Titelverteidiger an den Start. Der 32-Jährige siegte im Vorjahr in Streckenrekordzeit in 8:01:39 Stunden. Lange ist besonders im Laufen stark und hält auf der Marathon-Strecke von Hawaii den Rekord, dieser liegt bei 2:39:45 Stunden und stammt von 2016. Im Gespräch mit dem SPIEGEL gab sich Lange vor der Mission Titelverteidigung entspannt. Er habe gut trainiert und die neue Rolle im Mittelpunkt während der Saison immer besser angenommen.

Bei den Frauen will die Schweizerin und Weltranglistenerste Daniela Ryf ihren vierten Sieg in Folge feiern. Die 31-Jährige hält auch den Hawaii-Streckenrekord von aktuell 8:46:46 Stunden. Ein deutscher Erfolg bei den Frauen gelang bisher nicht und ist auch in diesem Jahr unwahrscheinlich. Das bisher beste Ergebnis für die deutschen Triathletinnen feierte Nina Kraft mit dem zweiten Platz im Jahr 2002.

Alle Wettkämpfe, alle Sieger, alle Zeiten - klicken Sie sich durch unsere Ironman-Grafik.

Wer sind Langes Kontrahenten?

Aus deutscher Sicht ist mit Sebastian Kienle zu rechnen, der sich wie Lange zum zweiten Mal mit dem Weltmeistertitel krönen könnte. Der 34-Jährige siegte 2014, und ist vor allem ein starker Radfahrer. Kienle scheint in dieser Saison in guter Form, beim Triathlon-Klassiker in Roth Anfang Juli gewann er mit einer Zeit von 7:46:23 Stunden. Die Weltbestzeit auf einer Strecke der Triathlon-Langdistanz hält Jan Frodeno mit 7:35:39 Stunden (Rennen in Roth, 2016).

Weitere Siegkandidaten auf Hawaii: Der Vorjahreszweite Lionel Sanders aus Kanada, David McNamee (Großbritannien) und der Ex-Radprofi Cameron Wurf. Besonders ein Blick auf das Rennen von Wurf dürfte sich lohnen: Der Australier fuhr im vergangenen Jahr die Fahrradstrecke in Rekordzeit (4:12:54 Stunden), war beim Marathon aber fast 40 Minuten langsamer als Sieger Lange. In der WM-Vorbereitung hat sich Wurf beim Laufen deutlich verbessert. Sollte Wurf die zuletzt starken Laufzeiten nun auf Hawaii bestätigen, wird er in der Gesamtwertung weit vorne landen.

Ironman-Rekorde Strecke m/w Rekordzeit Athlet/in Land Jahr Gesamt w 8:46:46 Ryf Daniela Ryf SUI 2016 Gesamt m 8:01:40 Lange Patrick Lange GER 2017 Schwimmen w 0:48:43 Jackson Jodi Jackson USA 1999 Schwimmen m 0:46:41 Jorgensen Lars Jorgensen USA 1998 Fahrrad w 4:44:19 Thürig Karin Thürig SUI 2011 Fahrrad m 4:12:54 Wurf Cameron Wurf AUS 2017 Laufen w 2:50:38 Carfae Mirinda Carfae AUS 2013 Laufen m 2:39:45 Lange Patrick Lange GER 2016 Quelle: Wikipedia; Ironman gesamt = Schwimmen (3,8 km) + Fahrrad (180,2 km) + Laufen (42,195 km)

Was ist mit Jan Frodeno?

Der zweimalige Sieger Frodeno fällt nach einer Stressfraktur im Iliosakralgelenk (Hüfte) aus. Der 37-Jährige dominierte in dieser Saison, gewann den Ironman Frankfurt und die Ironman 70.3-WM (halbe Langdistanz) in Südafrika. Frodeno galt als einer der Topfavoriten auf den Sieg in Kona. Auch im vergangenen Jahr hatte der Olympiasieger von 2008 Pech: Frodenos Körper streikte auf der Laufstrecke, er kämpfte sich mit Schmerzen ins Ziel und kam dort eine Stunde hinter seiner Bestzeit an. Frodeno hofft auf eine Hawaii-Rückkehr im kommenden Jahr.

fx_makesapicture Jan Frodeno beim Wettkampf 2017

Auf wen sollten Sie noch achten?

Auf Tim Don. Der britische Triathlon-Profi reiste im Oktober 2017 als Mitfavorit nach Hawaii und brach sich vor Ort bei einem Trainingsunfall das Genick. Don überlebte, startete mit einem sogenannten Halo die Rehabilitation - und lief bereits wenige Monate nach der lebensgefährlichen Verletzung den Boston-Marathon. In Juli feierte er beim Ironman in Hamburg sein Comeback, dort bekam er erst auf der Laufstrecke ab Kilometer 15 Probleme. Auch auf Hawaii wird der 40-Jährige dabei sein.

Was ist für Don möglich? "Ich habe die Zusage für Kona erst sehr spät bekommen. Deswegen habe ich nicht allzu große Erwartungen, was meinen Trainingszustand betrifft. Wenn alles perfekt läuft, dann kann ich die Top 10 bis 15 anvisieren", sagte Don dem SPIEGEL: "Für mich wäre das ein tolles Ergebnis. In erster Linie bin ich aber froh, nach meiner Verletzung überhaupt schon wieder dabei zu sein."

Wie qualifiziere ich mich als Breitensportler für Hawaii?

Amateure können sich mit einer entsprechend guten Platzierung bei einem beliebigen Rennen der Ironman-Serie für die WM auf Hawaii qualifizieren. Das Problem: Das Niveau ist auch in den verschiedenen Altersgruppen sehr hoch, die Anzahl an Qualifikationsplätzen (Slots) gering. Ein Beispiel: Für eine Hawaii-Qualifikation über den Ironman Kopenhagen haben sich vier Breitensportler in der Altersgruppe von 45 bis 49 Jahren qualifizieren dürfen, ihre Zeiten betrugen zwischen 8:55:24 und 9:12:27 Stunden - das ist beeindruckend. (Sie wollen die Anforderungen für Ihre Altersgruppe erfahren? Hier finden Sie die Qualifikationszeiten für Hawaii aus Kopenhagen.)

Übrigens: Auch wenn Sie sportlich solche Zeiten erreichen können, bleibt die finanzielle Hürde. Rennrad, Startgelder, Reise nach Hawaii - all das ist teuer. Das "Triathlon-Magazin" schätzt die Gesamtkosten für einen Start auf Hawaii auf knapp 20.000 Euro. Immer wieder treten Amateure und auch Profis ihre Teilnahme auf Hawaii trotz erfolgreicher Qualifikation aus finanziellen Gründen nicht an.

Wo kann ich den Ironman verfolgen?

Die Ironman-WM wird beim ZDF im Livestream (ab 18.30 Uhr) und in der Sendung "SPORTextra" ab 0 Uhr zu sehen sein. Alternativ sehen Sie das Rennen auch über die Seite des Veranstalters (ironman.com), dort können Sie auch die Zwischenzeiten sämtlicher Athleten live verfolgen.