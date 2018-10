Zur Person imago/ Eibner Dan Lorang, geboren in Luxemburg, arbeitet seit 2016 als Trainer beim Radsport-Team Bora-hansgrohe. Seit Dezember 2012 ist er zudem Coach des Triathlon-Stars Jan Frodeno, auch Anne Haug wird von Lorang betreut. Der studierte Sportwissenschaftler war von 2012 bis 2016 Bundestrainer der Deutschen Triathlon Union.

SPIEGEL ONLINE: Herr Lorang, Jan Frodeno hat in einem Interview gesagt: Fünf Jahre Training - und auch der Amateursportler könne bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii dabei sein. Stimmt das?

Dan Lorang: Ein Breitensportler kann sich über Altersklassen für Hawaii qualifizieren. Aber natürlich muss er trotzdem gewisse Voraussetzungen mitbringen, denn auch in den Altersgruppen ist das Niveau sehr hoch. Lassen Sie es mich so formulieren: Die Ironman-Distanz (Anm. d. Red.: 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen) kann jeder schaffen, der gesund ist und Freude am Ausdauersport hat, der im Training verletzungsfrei bleibt. Aber ob die Leistung dann für Hawaii reicht? Da liegt jeder Fall anders.

SPIEGEL ONLINE: Ich nenne Ihnen meinen Fall. Ich bin meinen bisher schnellsten Marathon in 3:39 und schnellsten Halbmarathon in 1:32 Stunden gelaufen. Meine Schwimmtechnik ist grauenvoll, ein Rennrad besitze ich nicht. Wann wäre ich bereit für den Ironman?

Lorang: Wer wie Sie bereits in einer Sportart ein gutes Niveau erreicht hat, kann in drei bis fünf Jahren bereit sein. Vielleicht geht es bei Ihnen auch etwas schneller.

Frodenos Schmerz, Al-Sultans Jubel Dürfen wir vorstellen: Patrick Lange, Vorjahressieger beim Ironman auf Hawaii. Der Triathlet feierte 2016 sein Debüt auf der Langdistanz und wurde bereits in seinem ersten Hawaii-Rennen Dritter. 2017 folgte dann der Sieg in Streckenbestzeit von 8:01:40 Stunden. Diese Distanzen müssen die Teilnehmer zurücklegen. Der Auftakt, Schwimmen: 3,86 Kilometer. Auf Hawaii wird im offenen Meer geschwommen. Es folgt: das Radfahren über 180,2 Kilometer. Auf Hawaii besonders schwierig, da Windschattenfahren verboten ist. Der Abschluss findet auf der Laufstrecke statt, durch die pralle Sonne bei glühender Hitze von bis zu 30 Grad. Wer nach dem Marathon (42,195 Kilometer) als Erster im Ziel landet, gewinnt den Ironman. Zuletzt gelang das dem 32 Jahre alten Lange. Es war der vierte Erfolg eines Deutschen in Folge. Einer von Langes Vorgängern: Jan Frodeno. Der Olympiasieger von 2008 gewann 2015 (Foto) und 2016 auf Hawaii. Drama im vergangenen Jahr: Frodenos Körper streikte auf der Laufstrecke, er kämpfte sich mit Schmerzen ins Ziel und kam dort eine Stunde hinter seiner Bestzeit an. Frodeno wird in diesem Jahr fehlen, er hat eine Stressfraktur und fällt verletzt aus. An das Karriereende denkt der 37-Jährige aber noch nicht. Er gehört in diesem Jahr zu den Titelkandidaten und gewann bereits 2014 den Ironman auf Hawaii, die Rede ist von Sebastian Kienle. Er selbst sagt vor dem Rennen am Samstag (Entscheidung in der Nacht auf Sonntag zwischen 3 und 4 Uhr), er sei in der Form seines Lebens. Die Dauersiegerin bei den Frauen: Daniela Ryf aus der Schweiz gewann die vergangenen drei Ironman-Rennen auf Hawaii. Mit 8:46:46 Stunden (2016) stellt Ryf auch die bis heute schnellste Streckenzeit bei den Frauen auf Hawaii. Nina Kraft ist die bis heute erfolgreichste deutsche Triathletin auf Hawaii. Sie wurde im Jahr 2002 Zweite. In diesem Jahr ist ein deutscher Erfolg bei den Frauen unwahrscheinlich. Norman Stadler war nach Thomas Hellriegel (1997) der zweite deutsche Ironman-Sieger auf Hawaii. Stadler gewann auch 2006. Noch ein Champion: Faris Al-Sultan siegte auf Hawaii im Jahr 2005. Der Deutsche war bei seinem Erfolg erst 27 Jahre alt, ein Ausnahmetalent, das schon mit 16 Jahren Marathon lief. Seit 2015 wird Patrick Lange von Al-Sultan trainiert. Übrigens: Al-Sultan ist der einzige unter 30-Jährige, der seit 2000 das Hawaii-Rennen gewinnen konnte. Merke: Wer im Ironman siegen will, muss über Jahre trainieren und den Körper langsam auf die Distanzen vorbereiten. Langes Konkurrent: Lionel Sanders aus Kanada. Sanders wurde im vergangenen Jahr Zweiter und kam knapp über zwei Minuten nach Lange, ebenfalls mit einer starken Gesamtzeit von 8:04:07 Stunden, ins Ziel. Langes Konkurrent, Teil 2: der Ex-Radprofi Cameron Wurf. Der Australier fuhr im vergangenen Jahr die Fahrradstrecke in Rekordzeit (4:12:54 Stunden), war beim Marathon aber fast 40 Minuten langsamer als Sieger Lange. In der WM-Vorbereitung hat sich Wurf beim Laufen deutlich verbessert. Sollte Wurf die zuletzt starken Laufzeiten nun auf Hawaii bestätigen, wird er in der Gesamtwertung weit vorne landen. Comeback des Jahres: Der britische Triathlon-Profi Tim Don reiste im Oktober 2017 als Mitfavorit nach Hawaii und brach sich vor Ort bei einem Trainingsunfall das Genick. Don überlebte, startete mit einem sogenannten Halo die Rehabilitation - und lief bereits wenige Monate nach der lebensgefährlichen Verletzung den Boston-Marathon. In Juli feierte er beim Ironman in Hamburg sein Comeback, dort bekam er erst auf der Laufstrecke ab Kilometer 15 Probleme. Auch auf Hawaii wird der 40-Jährige dabei sein. Gewichte stemmen, Ausdauer trainieren: Gordon Haller war der erste Ironman-Sieger im Jahr 1978. Der US-Amerikaner kam nach 11:46:58 Stunden ins Ziel - über eine halbe Stunde vor dem zweitplatzierten John Dunbar (USA). Beim ersten Wettkampf vor 40 Jahren, damals noch im Februar, nahmen nur 15 Athleten teil, in diesem Jahr haben sich rund 2400 Teilnehmer aus 66 Nationen qualifiziert.

SPIEGEL ONLINE: Warum?

Lorang: Sie laufen bereits Langstrecken und haben den Körper auf große Anstrengungen vorbereitet. Ein guter Ausgangspunkt und Vorteil, beim Laufen ist der Anpassungsprozess am größten und dort treten auch die meisten Verletzungen auf. Man müsste abwarten, wie Sie im Schwimmen zurechtkommen. Hier entscheidet die Technik. Schnelleres Radfahren ist sicher am leichtesten zu trainieren. Dort besteht auch weniger die Gefahr einer Verletzung, die Gift für jede Wettkampfvorbereitung ist.

SPIEGEL ONLINE: Wie lange müsste ich wöchentlich trainieren?

Lorang: Für einen vernünftigen Aufbau wäre es optimal, wenn Sie acht bis 15 Stunden Training pro Woche in Ihren Alltag einbauen können. Die entscheidende Frage ist aber: Wie viel Zeit steht Ihnen zur Verfügung? Der beste Trainingsplan funktioniert nur, wenn er auch mit Ihrem Alltag und Ihrer Familie vereinbar ist. Wenn Sie aber dauerhaft an Ihre Grenzen mit Arbeit und Familie stoßen, lässt die Leistung nach, Sie werden schlapp und krank. Dann müssen Sie sich fragen, warum sie das eigentlich machen.

SPIEGEL ONLINE: Wie meinen Sie das?

Lorang: Bei der Ironman-WM auf Hawaii starten Profis und Breitensportler zusammen in einem Feld. Der Unterschied zwischen diesen Gruppen bleibt aber enorm. Die Profis trainieren deutlich länger, sie sind besser ausgerüstet, haben Sponsorenverträge und Spezialisten um sich herum. Der Sport ist der Beruf, die Familie unterstützt das. Amateure dürfen natürlich auch ehrgeizig sein, aber der darf nicht zur Verbissenheit führen.

SPIEGEL ONLINE: Jan Frodeno, der in diesem Jahr auf Hawaii verletzt fehlen wird, kämpfte sich im vergangenen Jahr mit Schmerzen ins Ziel. Tim Don brach sich bei einem Trainingsunfall vor einem Jahr das Genick und wird nun bei der WM sein Comeback feiern. Die Profis sind auch verbissen.

Lorang: Und auch hier muss man differenzieren. Selbst wenn es bei einem Rennen oder im Training ohne größere Widerstände normal läuft - der Ironman ist sicher kein Gesundheitssport. Im Profibereich gehen die Athleten aber Kompromisse ein. Sie sind Berufssportler und verdienen mit dem Sport ihr Geld. Jan Frodeno ist so erfahren, der weiß, ob er weitermachen kann - oder eben nicht. Beim Breitensportler würde ich als Trainer schon eher einschreiten und sagen, du riskierst gerade deine Gesundheit, das macht keinen Sinn, steig aus dem Rennen aus.

SPIEGEL ONLINE: Welche Rolle spielen Sie eigentlich bei einem Ironman-Rennen?

Lorang: Ich bereite den Athleten körperlich vor und bespreche mit ihm die Rennstrategie. Welches Tempo sollte er laufen, welche Wattzahl wäre sinnvoll, wie geht er mit Attacken der Gegner um, solche Dinge. Der Sportler sollte auf alle Eventualitäten reagieren können.

SPIEGEL ONLINE: Und im Wettkampf?

Lorang: Dort habe ich keinen entscheidenden Einfluss mehr. Im Rennen muss der Athlet überwiegend selbst entscheiden. Na klar, ich achte auf seine Körpersprache und rufe ihm vielleicht ein paar motivierende Worte zu. Viel mehr kann ich nicht machen. Das Coaching ist während des Ironmans auch verboten. Verstoße ich dagegen, droht dem Athleten sogar die Disqualifikation. Da riskieren wir nichts.

SPIEGEL ONLINE: Wie bewerten Sie dieses Coaching-Verbot?

Lorang: Ich kenne die Argumente der Befürworter nicht im Detail, es gibt sicher Gründe für diese Regel. Aber als Trainer will ich natürlich nah dran sein, deswegen finde ich das Verbot blöd. Sicher, die Hauptarbeit im Rennen und Training kommt vom Athleten, aber wir arbeiten als Team - Cheftrainer, Physiotherapeut, Technikcoach - teilweise Jahre gemeinsam an einem Ziel. Und am Ende bekommt der Coach beim Rennen kaum Zugang.

SPIEGEL ONLINE: Wird es in diesem Jahr den fünften deutschen Sieg auf Hawaii in Folge geben?

Lorang: Das ist im Vorfeld ganz schwer zu sagen. Die Bedingungen - Wind, Temperaturen - sind jedes Jahr anders. Fest steht: Die deutschen Athleten waren zuletzt sehr stark. Auch, weil durch vergangene deutsche Sieger wie etwa Faris Al-Sultan (Anm. d. Red.: Trainer des Hawaii-Titelverteidigers Patrick Lange) sehr viel Wissen vorhanden ist. Auch die Triathlon-Begeisterung ist in Deutschland stetig gewachsen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist ein neuer Streckenrekord bei den Frauen. Die Saison von Daniela Ryf war verdammt stark.