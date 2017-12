Isabell und Dominik Klein Eine Handball-Ehe

Er hat alle großen Titel gewonnen - drei Champions-League-Siege, achtmal Deutscher Meister, sechsfacher DHB-Pokalsieger. 2007 wurde Dominik Klein, 34, mit der deutschen Handballnationalmannschaft Weltmeister. Im eigenen Land. Die Krönung.

Und seine Frau fieberte in den Zuschauerrängen der Kölner Arena mit.

"Als die Nationalhymne angestimmt wurde, bekam ich Gänsehaut", erzählt Isabell Klein. Jetzt wird die Hymne für sie gespielt. Isabell Klein ist derzeit selbst bei einer Weltmeisterschaft aktiv, wie ihr Mann spielt sie Handball für Deutschland. Wenn alles gut läuft, kann sie es ihm gleich tun und selber Weltmeisterin im eigenen Land werden.

Sicher ist allerdings jetzt schon, dass sich Dominik Klein dann nicht für die Anfeuerung seiner Frau revanchieren kann. Seit dem vergangenen Jahr spielt er für den HBC Nantes in Frankreich, beim THW Kiel gab es nach zehn Jahren keine weitere Vertragsverlängerung. Zurzeit bestreitet er mit dem französischen Erstligisten die Champions League. "Ich habe also überhaupt keine Chance, ihn zu sehen", sagt Isabell Klein, und die Enttäuschung in ihrer Stimme kann sie schwer verbergen. Es klingt aber auch noch etwas anderes durch: großes Verständnis. "Es ist für ihn einfach nicht möglich. Dafür tauschen wir uns täglich am Telefon aus, er gibt mir viele Tipps."

Eine Beziehung, in der es immer um den Sport geht

Seit 16 Jahren sind die beiden ein Paar, seit 2009 verheiratet. Eine Beziehung, die sich nicht stets um den Sport gedreht hat, kannten Isabell und Dominik Klein lange nicht. Andere Prioritäten gibt es erst seit dreieinhalb Jahren, seit dem Tag, an dem Sohn Colin zur Welt kam.

Vier, fünf Wochen sind die Eltern von zu Hause weg, wenn eine Weltmeisterschaft ansteht. Isabell Klein musste zuletzt 14 Tage auf Colin verzichten, hat dafür aber täglich mit ihm telefoniert. "Er ist jetzt in einem Alter, in dem er vieles kapiert. Es ist nicht leicht, wenn der Sohn fragt, wann man wieder nach Hause kommt und ob ich ihn denn auch vermisse."

picture alliance / dpa Die 32-Jährige ist zum dritten Mal bei einer WM dabei

Dank Eltern und Schwiegereltern kann die 33-jährige Klein ihren Sohn jetzt zumindest sieben Tage lang bei sich haben. Er wurde aus Frankreich eingeflogen, von ihrem Vater aus Hamburg abgeholt und nach Leipzig gefahren. Dort bestreiten die deutschen Handballerinnen die Vorrunde. Die Eltern von Dominik Klein übernehmen Colin während der Achtelfinalspiele und bringen ihn zurück nach Nantes.

Täglich acht Stunden im Auto - jahrelang

Ohne solchen Rückhalt wäre eine Profikarriere nicht möglich, zumindest einer der beiden müsste darauf verzichten. Als die Familie noch in Deutschland lebte, war es Isabell Klein, die den größten Stress auf sich nahm. Täglich saß sie acht Stunden im Auto, um morgens beim Training in Buxtehude und abends wieder zu Hause in Kiel sein zu können. Neun Jahre hat sie für den Buxtehuder SV gespielt, dort war sie Kapitänin, eine der wichtigsten Spielerinnen. Nebenbei war sie als Betriebswirtin in einer Buxtehuder Firma tätig.

Anfangs gingen neben dem Bundesligasport noch 26 Arbeitsstunden auf ihr Konto. Als ihr Sohn zur Welt kam, reduzierte sie auf zwölf. Und dennoch war der Alltag nur mit mehreren Babysittern zu bewältigen. "Der Umzug nach Frankreich hat mein Leben deutlich entspannter gemacht", erzählt sie.

Seit 2016 spielt sie wie ihr Mann in Frankreich, bei Nantes Loire Atlantique. "Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben einfach nur Vollprofi." Den Weg zurück ins normale Berufsleben hält sie sich aber offen. "Ich habe immer gerne gearbeitet. Es tat gut, nach einem schlechten sportlichen Wochenende zum Job zu gehen, wo man ganz anders beurteilt und auch nicht auf Handball angesprochen wurde." Für ihre aktuelle Lebensphase sei die Entscheidung, nicht noch nebenbei zu arbeiten, aber die richtige.

Jetzt spielen beide in Frankreich

Im Alltag wird das Paar von einem Au-pair-Mädchen unterstützt, das Sohn Colin von der Vorschule abholt. Um 18 Uhr kommt Isabell Klein vom Training nach Hause, so kann sie zumindest gemeinsam mit ihrem Sohn zu Abend essen. "Dominik hat manchmal länger Training, er bringt ihn dann aber ins Bett. Im Vergleich zu vorher ist das ein großer Schritt." Stehen mal Auswärtsspiele an, bleibt die Babysitterin über Nacht, oder die Großeltern übernehmen.

DPA Ehemann Dominik Klein, hier noch für den THW Kiel jubelnd

Für einen Außenstehenden klingt es schwer nachvollziehbar, wenn Klein sagt, dass in ihr gemeinsames Leben Ruhe eingekehrt ist. Beide trainieren acht Mal in der Woche, oft zweimal täglich. Und dennoch kann die Profihandballerin ihren Sohn morgens selbst zur Vorschule bringen. Die Zeiten, in denen sie oft stundenlang vor dem Elbtunnel im Stau stand, sind vorbei. "Ich muss das Krafttraining nicht mehr in die Mittagspause, die Laufeinheit nicht mehr auf 7 Uhr morgens legen."

Bleibt denn alles an Isabell Klein hängen? Stellt sie ihre Bedürfnisse für die Karriere ihres Mannes hinten an? Sie ist ihrer Jugendliebe schon einmal gefolgt, hat für ihn den Süden verlassen. Die Bayerin hat für den TSV Ismaning, dann bei der HSG Bensheim/Auerbach gespielt. 2007 kam sie zum Buxtehuder SV, um näher bei Dominik zu sein. Und jetzt hat sie ihn nach Frankreich begleitet. "Für uns war immer klar, dass wir nicht alles für den anderen aufgeben. Jeder muss für sich glücklich sein. Und das bin ich." Es ist das erste Mal, dass die beiden in derselben Stadt Handball spielen und zusammen leben.

"Wir haben die Europakarte ausgerollt"

Im Juli 2016 packte die Familie in Kiel ihre Koffer und reiste nach Nantes, eine 300.000-Einwohner-Stadt im Westen Frankreichs. 45 Minuten vom Atlantik entfernt, unzählige Parks und Kneipen. Eine Sportstadt, in der zehn Erst- und Zweitligisten beheimatet sind - Fußball ebenso wie Volleyball und Basketball. "Wir haben die Europakarte ausgerollt und geschaut, wo es Männer- und Frauenhandball an einem Ort gibt." Finanzielle Argumente hätten nicht den Ausschlag gegeben, sagt Klein. "Man verdient in Frankreich schon ein Stück mehr als in Deutschland, aber das Leben kostet hier auch mehr."

Was macht das mit einem, wenn der Partner für den gleichen Aufwand mehr Geld bekommt? Einfach nur, weil er ein Mann ist? "Das wurmt mich nicht, ich habe nie darum gebuhlt, dass die Bezahlung gleich sein muss. Ich muss nur gut davon leben können." Die Unterschiede sieht Klein darin begründet, "dass es einfach mehr Männerhandball gibt".

Für die Rückraumspielerin, die 2008 erstmals in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft berufen wurde, ist es die dritte WM. Eine musste sie verletzungsbedingt ausfallen lassen, eine zweite, weil sie schwanger war. Ob das Turnier nun ihr letztes ist, kann Isabell Klein jetzt noch nicht beantworten. Dafür weiß sie sicher: "Vor 6000 Leuten zu spielen - das hat keiner von uns bislang erleben dürfen."