Wenn es um Tennisrekorde geht, ist Roger Federer meist erster Ansprechpartner. Im Sommer 2018 siegte sich der Schweizer in Stuttgart zur ältesten Nummer eins der Weltrangliste. Und das war nicht alles: Federer war bis zuletzt mit 37 Jahren und drei Monaten auch der ältesten Spieler unter den Top 100. Seit Montag ist er das nicht mehr: Denn der Kroate Ivo Karlovic, 39 Jahre und acht Monate alt, hat in den vergangenen Wochen ein bemerkenswertes Comeback gefeiert.

Karlovic, 2,11 Meter groß und mit Schuhgröße 52 gestraft, ist der Aufschlagkönig der Tour. 12.936 Asse hat er bislang geschlagen - mehr als jeder andere - und damit acht ATP-Turniere gewonnen. Seit 2000 ist er Profi, im August 2008 war er die Nummer 14 der Welt. Sein Spitzname: "Dr. Ivo", angelehnt an Dr. Evil aus den Austin-Powers-Filmen.

Karlovic-Tennis: Höher, schneller, älter

Schlägt Karlovic auf, gibt es für den Rückschläger meist nichts zu holen. Das liegt an der Geschwindigkeit seines Service (der Rekord liegt bei 251 km/h) - und der Höhe. Denn dank seiner Körpergröße drischt Karlovic von ungewohnt weit oben auf die Kugel. Seine Aufschläge springen so hoch ab, dass man den Return auf Schulterhöhe spielen muss - verdammt schwer, ihn von dort flach zu spielen. Und kommt der Rückschlag zu schwach, lauert Karlovic am Netz und punktet per Volley.

Das Dilemma für den Gegner: Wartet er zu nah an der Grundlinie, ist der Aufschlag zu schnell. Steht er weiter hinten, peilt Karlovic die äußeren Ecken des T-Feldes an. Der Israeli Dudi Sela, 36 Zentimeter kleiner als Karlovic, schnappte sich einst nach seiner Niederlage den Stuhl vom Linienrichter, schleppte ihn ans Netz und stellte sich drauf, um Karlovic zu gratulieren. Nach dem Motto: Wie soll man dir sonst beikommen? Das Video wurde zum Internet-Hit.

"Er findet Winkel, die andere nicht finden. Dazu serviert er konstant, hat einen starken zweiten Aufschlag. Und er kann das den ganzen Tag durchziehen", sagt Roger Federer über Karlovic, der bei Grand-Slam-Turnieren oft Marathon-Matches absolviert, bis weit in den fünften Satz hinein. "Es ist wie beim Elfmeter-Schießen als Torwart: Man muss die Seite raten. Im Zweifel kommt der Aufschlag dann auf den Körper - und man ist geliefert."

"Dr. Ivo" allein zu Haus

Im Tourbetrieb hat Karlovic ein Problem: Keiner will mit ihm trainieren. Die meisten Profis üben lange Ballwechsel mit viel Topspin - monoton, aber matchtypisch. "Sie sind mein Spiel nicht gewohnt und finden keinen Rhythmus", weiß Karlovic. "Aber ich habe kein Problem damit." Und so muss meist der Coach ran. Ein verrücktes Bild: Nach dem Training verweilt Karlovic oft einsam auf dem Platz und zimmert seine Aufschläge auf die leere Seite. Wie schon als Jugendlicher: Wegen seiner Körpergröße wollten sie ihm damals Basketball einreden. Aber Karlovic hatte keine Lust. Er schlich sich lieber abends auf eine Tennisanlage - und übte stundenlang Aufschläge.

Obwohl Karlovic Kultstatus besitzt: Ein Publikumsmagnet ist er nicht. "Einige Turnierdirektoren würde ihm wohl Geld zahlen, wenn er seinen Namen wieder von der Meldeliste nimmt", sagt ein Tennis-Insider. Spektakuläre Ballwechsel mit Karlovic sind Mangelware, die Matches werden zur Geduldsprobe für den Gegner. Seine eigenen Aufschlagspiele durchbringen, das ist Pflicht. Oft gelingt das, denn Karlovics Spiel von der Grundlinie ist mittelmäßig. Die Rückhand spielt er als Slice, bei der Vorhand riskiert er den schnellen Punkt. Irgendwann aber kommt der Moment, in dem Karlovic vier Mal trifft oder der Gegner nicht aufpasst. Ein Break reicht ihm meist, einen Tiebreak pro Match gewinnt er fast immer. Und es vergeht kaum ein Match, in dem er keinen spielt.

Der Methusalem der Tennis-Tour

Der große Vorteil seines Spiels der kurzen Ballwechsel: Karlovic hält auch mit knapp 40 noch mit. "So lange ich in die großen Turniere reinkomme, mache ich weiter", sagte er mal. Im Juni stürzte er jedoch auf Rang 137 ab. Im Vorjahr hatten ihn Verletzungen geplagt, Anfang dieser Saison waren es Motivationsprobleme. "Aber das liegt hinter mir", versicherte Karlovic, als er damit begann, Punkte für den Weg zurück zu sammeln.

Das tat er auf Turnieren der ATP-Challenger-Tour, der zweiten Tennis-Liga. Und bei Events, die seinem Spiel entgegenkommen: in hohen Gefilden, bei heißem Wetter. Seine Aufschläge schlagen dann noch heftiger ein. Wie in den vergangenen Wochen, in denen er 13 Siege aus 17 Matches holte.

Auf dem Weg zum Turniererfolg im kanadischen Calgary (in mehr als 1.000 Metern Höhe) spielte er neun Tiebreaks, acht davon gewann er - und krönte sich zum ältesten ATP-Challenger-Champ aller Zeiten. Wichtiger aber: Karlovic belegt dank der jüngsten Erfolge wieder Platz 99 in der Weltrangliste. Sein großes Ziel hat er damit erreicht: Bei den Australian Open im Januar steht er sicher im Hauptfeld.