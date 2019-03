Tennis in Indian Wells Struff lässt Zverev keine Chance

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Indian Wells das deutsche Duell mit Jan-Lennard Struff verloren und ist in der dritten Runde ausgeschieden. Zverev, an Position drei gesetzt, unterlag seinem Davis-Cup-Teamkollegen klar mit 3:6, 1:6. Struff, der im fünften Duell auf der Tour erstmals gegen Zverev siegte, bekommt es im Achtelfinale mit dem Kanadier Milos Raonic zu tun.

"Zu erwarten war das auf keinen Fall. Ich bin sehr happy, konnte meinen Slice gut einsetzen. Ich habe gut gespielt, Sascha hat heute nicht so gut gespielt. Er war nicht an seinem Limit", sagte Struff dem Fernsehsender Sky.

Zverev rief über die gesamte Dauer sein Potenzial nicht ab und hatte letztendlich kaum eine Chance. Symptomatisch mit einem Doppelfehler beendete er nach 71 Minuten das Spiel.