Radprofi John Degenkolb "In der Eisdiele erkennt mich niemand"

SPIEGEL ONLINE: Herr Degenkolb, kennen Sie Josef Fischer?

Degenkolb: Der einzige Deutsche, der die erste Tour de France mitgefahren ist. Klar kenne ich den. Außerdem hat er mal Paris-Roubaix gewonnen, ich glaube sogar die erste Auflage.

SPIEGEL ONLINE: 1896 war das, danach hat kein Deutscher mehr dort gewonnen bis zu ihrem Triumph 2015, bei einem der wichtigsten Frühjahrsklassiker, auf dem gefürchteten Kopfsteinpflaster. Fischer kennt in Deutschland niemand mehr, wie ist es um Ihre Bekanntheit bestellt?

Degenkolb: Ich kann in einer Eisdiele sitzen, so wie jetzt gerade, und niemand erkennt mich.

SPIEGEL ONLINE: Dabei sind Sie einer der erfolgreichsten Athleten in einer der beliebtesten Sportarten der Welt. Komisch, oder?

Degenkolb: Das stimmt schon. Aber ich finde es ganz gut so. Mir ist es lieber, ich habe meine Ruhe, als dass ich mich nicht mehr frei bewegen könnte.

SPIEGEL ONLINE: In vielen Nachbarländern wäre das anders.

Degenkolb: In Belgien, Frankreich oder Italien wäre ich wahrscheinlich deutlich bekannter, klar. Da hat unser Sport einfach eine andere Tradition, da sind die richtig guten Fahrer echte Stars. Aber mir ist wichtig, dass ich in der Szene den Respekt für meine Leistungen bekomme, und das ist in Deutschland auf jeden Fall so. Ich kann mich nicht beschweren.

SPIEGEL ONLINE: Vor 20 Jahren hat Jan Ullrich als erster und bislang einziger deutscher Fahrer die Tour gewonnen. Danach gab es einen großen Radsportboom, dann enthüllte der SPIEGEL die Dopingpraktiken des Team Telekom. Danach war der deutsche Radsport so gut wie tot. Wie ist heute die Situation?

Degenkolb: Aus sportlicher Sicht geht es dem Sport sehr gut, das konnte man gerade am vergangenen Wochenende in Chemnitz bei der Deutschen Meisterschaft sehen. Wir haben richtig gute Fahrer wie Marcel Kittel, André Greipel, Tony Martin oder junge Talente wie Emanuel Buchmann, der einen Platz vor mir gelandet ist und Zweiter wurde.

SPIEGEL ONLINE: Aber in der breiten Öffentlichkeit hat das kaum jemand mitbekommen.

Degenkolb: Das ist schade, aber so ist es nun mal seit damals. In Deutschland hat die Generation um Jan Ullrich mehr negative als positive Eindrücke hinterlassen. Und hier ist es nun mal so, dass alle Sportarten außer dem Fußball eine alles überstrahlende Persönlichkeit brauchen, um richtig groß zu werden. Das war im Skispringen mit Sven Hannawald so, im Tennis mit Boris Becker und Steffi Graf, in der Formel 1 mit Michael Schumacher - und im Radrennsport war es eben Ullrich. Mit seinem Fall ging auch der Radsport wieder unter. In den Radsportnationen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, ist die Begeisterung nicht so an Persönlichkeiten geknüpft.

SPIEGEL ONLINE: Aber Ullrichs Triumph ist 20 Jahre her, die Enthüllungen des SPIEGEL zehn Jahre. Danach hat es der Radsport nie wieder geschafft, groß zu werden.

Degenkolb: Es wurde einfach viel Schlechtes über den Sport berichtet - es gab ja leider auch viel Schlechtes zu berichten. Seitdem der Dopingskandal damals aufgedeckt wurde, ist die Radsport-Berichterstattung in Deutschland durchweg durch das Thema Doping und kritische Berichterstattung bestimmt.

SPIEGEL ONLINE: Nervt Sie das?

Degenkolb: Überhaupt nicht, ich finde das gut und wichtig. Auch wenn es nie den komplett sauberen Sport geben wird - nur so kann er zumindest sauberer werden.

SPIEGEL ONLINE: Mit Düsseldorf als Startpunkt kommt jetzt die Tour de France für einen Tag nach Deutschland. Reicht das, um wieder für Begeisterung zu sorgen?

Degenkolb: Zumindest ist es etwas Außergewöhnliches. Es ist 30 Jahre her, dass die Tour zum letzten Mal in Deutschland gestartet ist, in Westberlin. Da war die Stadt noch geteilt und ich nicht mal geboren. Also ist der Auftakt jetzt schon historisch, ich bin wirklich froh und stolz, da dabei sein zu dürfen.

SPIEGEL ONLINE: Und das, obwohl Sie eigentlich gar nicht in ihr Team Trek Segafredo passen.

Degenkolb: Ich bin wirklich ein bisschen eine Ausnahme in der Mannschaft. Eigentlich ist unser Team voll darauf ausgerichtet, Alberto Contador zum Titel zu verhelfen. Ich bin aber nun mal nicht der beste Bergfahrer und kann zum großen Gemeinschaftsziel nicht so richtig viel beitragen.

SPIEGEL ONLINE: Warum sind Sie dann dabei?

Degenkolb: Ich bin super in Form, hatte eine ganz gute Saison und kann auf Flachetappen mithelfen, das Tempo zu machen. Andere Top-Sprinter wie André Greipel oder Marcel Kittel haben einen oder mehrere Anfahrer, die sie auf den letzten Metern in Position bringen und beschützen, so einen Helfer habe ich nicht. Aber sollte ich bei einer Flachetappe nicht so viel für meine Mannschaft arbeiten müssen und es kommt zum Massensprint, dann kann ich als Einzelkämpfer probieren, vorne mitzumischen.

SPIEGEL ONLINE: Wie kann man sich so ein Team vorstellen - als Ansammlung von neun Einzelsportlern? Oder doch als richtige Mannschaft?

Degenkolb: Heutzutage gibt es niemanden mehr, der glaubt, bei der Tour auf eigene Rechnung erfolgreich sein zu können. Es geht nur im Team. Bei Rundfahrten und vor allem bei der Tour de France gibt es wenig Schlimmeres, als wenn die Stimmung schlecht ist. Klar, die Teams sind schon als allererstes nach den sportlichen Gesichtspunkten zusammengesetzt: Wer hat das größte Potenzial? Aber schlechte Stimmung ist gleichbedeutend mit schlechter Leistung.

SPIEGEL ONLINE: Wie kann man dem vorbeugen?

Degenkolb: Die Teamchefs achten schon bei der Zusammenstellung der Mannschaft darauf, dass es passt. Wir verbringen drei Wochen lang den ganzen Tag miteinander, frühstücken gemeinsam, sitzen stundenlang zusammen auf dem Rad und abends essen wir dann auch noch gemeinsam. Das ist wie in einer Familie, und man muss auch genauso wie in einer Familie Konflikte lösen. Ich gehöre in der Mannschaft zu den Erfahreneren und zu denen, die um eine gute Stimmung bemüht sind, genau wie mein Zimmernachbar Koen de Kort. Der spricht eigentlich alle Sprachen, die im Radsport vertreten sind: Flämisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Englisch. Das hilft sehr, wenn irgendwo schlechte Laune herrscht, kriegt das einer von uns beiden mit und dann kümmern wir uns darum, das zu klären.

SPIEGEL ONLINE: Was trauen Sie denn dem inzwischen 34 Jahre alten Contador zu?

Degenkolb: Er hatte bisher keine so starke Saison, aber seine ganze Vorbereitung war klar auf die Tour ausgerichtet. Was ich so höre, soll er super drauf sein, auch wenn Chris Froome für alle der Top-Favorit ist.

SPIEGEL ONLINE: Was Sie so hören? Sie sind doch im gleichen Team .

Degenkolb: Das schon, aber ich habe in diesem Jahr nur drei Wochen mit Contador und seinem engsten Kreis verbracht. Zwei Wochen im Dezember beim Trainingslager und eine Woche bei Paris-Nizza. Wie gesagt, ich als Sprinter habe einen Sonderstatus im Team, deshalb gab es da in dieser Saison nicht so viele Überschneidungen. Aber ich kenne Alberto natürlich seit vielen Jahren und weiß, dass er mental sehr stark ist. Gerade bei der Tour de France kann das entscheidend sein.

SPIEGEL ONLINE: Was kommt auf der Tour auf die Fahrer zu?

Degenkolb: Es ist einfach das größte Rennen der Welt und jeder, wirklich jeder, der Samstag an den Start geht, ist zu 100 Prozent fit. Und weil das jeder weiß, wird einfach von Anfang an jeden Tag Vollgas gefahren. In diesem Jahr sehen die Etappenprofile ganz human aus, aber man darf sich nicht täuschen lassen. Es wird so oder so hart. Für mich ist der Knackpunkt immer so nach einer Woche. Dann ist man soweit, dass die Beine ununterbrochen weh tun. Egal, ob man auf dem Rad sitzt, am Frühstückstisch sitzt oder auf dem Bett liegt: Es ist einfach immer unangenehm.