Open-Champion Jordan Spieth Das Ende der Chaosjahre

Am Ende der vergangenen Woche hat der Golfsport im englischen Southport wieder zu sich selbst gefunden. Und natürlich war dieses Turnier der passende Rahmen für die Wiederherstellung einer Ordnung, die viele vermisst hatten.

Die Open Championship, die in der Golfwelt die Alternativ-Bezeichnung British Open nicht nötig hat, weil klar ist, was "die Open" ist, gilt als Mutterturnier des Golf. Das älteste Turnier der Welt, 1860 erstmals ausgetragen, ist für manche eines von vier Majors - für die Europäer und für viele Golfer aus den USA jedoch der wichtigste Wettkampf des Jahres.

Ausgerechnet einer dieser US-Golfer brachte nun den zuletzt etwas überdrehten Golf-Zirkus zur Ruhe. Auch Kontrahent Rory McIlroy, selbst auf Rang vier, nannte genau diesen Sieger "großartig für den Golfsport". Jordan Spieth heißt dieser Gewinner der 146. Open Championship. Doch eigentlich ist er noch viel mehr.

Spieths Erfolg gibt der Sportart einen Anführer zurück - und macht die dicht bepackte Golf-Elite wieder übersichtlicher. Als Spieth im Sommer 2015 die US Open, seinen zweiten Major-Titel hintereinander, gefeiert hatte, galt er bereits als neuer Tiger Woods. Doch er legte nicht nach. Und so konnte sich eine Hierarchie entwickeln, die ähnlich flach war wie die Irische See vor Southport. Sieben Majors wurden seither gespielt, es gab sieben verschiedene Sieger. Für jeden war es der erste Major-Sieg. Die Weltranglistenspitze hat in diesen nicht einmal zwei Jahren zehnmal gewechselt.

In einer Reihe mit den großen Namen

All das war der Golfsport in dieser Form nicht gewohnt. So schwierig Dominanz in dieser sehr mentalen Sportart ist - sie war doch immer wieder zu bestaunen. Byron Nelson, Jack Nicklaus, Tiger Woods: Sie alle brachten erst sich und dann den Sport nach vorne. Nun soll es Spieth richten, 23 Jahre jung - oder vielmehr: alt.

Nicht nur der lichte Haaransatz und seine mehr als routinierte Ansprache nach dem Sieg, so flüssig und korrekt, als wäre sie vom Teleprompter abgelesen, bewiesen, dass Spieth neben dem Golf-Talent die Reife für große Herausforderungen besitzt. Der Sohn eines Musiklehrers wuchs mit einer Schwester auf, die unter einer neurologischen Störung leidet. "Ohne sie wäre er nicht der, der er heute ist", sagt seine Mutter Mary Christine.

Auch deswegen geht er so erwachsen mit sportlichen Niederschlägen um. Im vergangenen Jahr beim Masters erlebte er in Führung liegend ein Fiasko. Seinen Einbruch im Finale nannte ESPN den "schockierendsten Absturz der Golf-Geschichte". "Ich habe damals komplett die Kontrolle verloren", sagt Spieth heute. Er erholte sich - der Open-Sieg ist der erste große Schritt zur Rehabilitation.

Nun ist Spieth plötzlich wieder auf Kurs, einen Rekord zu brechen. Nur der große Nicklaus gewann drei verschiedene Major-Titel vor seinem 24. Geburtstag. Und Woods benötigte 20 Majors für drei Titel, Nelson wie Spieth deren 18. Er ist also dabei bei den ganz Großen. Und von den aktiven Golfern ist nur McIlroy mit seinen vier Major-Titeln und den ersten drei in 23 Starts ansatzweise auf Augenhöhe.

"Ich vergleiche mich nicht"

Spieth hatte gerade die Claret Jug, den berühmtesten Pokal des Golfsports, in Empfang genommen und war kurz davor, den ersten Schluck Alkohol daraus zu trinken, als er in der Pressekonferenz aufgeräumt anmerkte: "Ich vergleiche mich nicht. Was diese Jungs erreicht haben, da bin ich in keiner Form nah."

Nah war Spieth auch der Claret Jug zu Beginn des letzten Turniertags nicht mehr. Wie er auf den ersten 13 Löchern seine drei Schläge Vorsprung verspielte, war so durchschnittlich wie erschreckend. Konkurrent Matt Kuchar war schnell gleichgezogen. Doch in der Folge wurde der US-Ryder-Cup-Kollege Zeuge eines Auftritts, in dem Spieth laut Nicklaus "in großartiger Weise Nervenstärke, Entschlossenheit und Können" gezeigt habe. Kuchar nannte den Abschnitt zwischen 14. und 17. Loch "eine Show", bei der man sich nur zurücklehnen und sagen könne: "'Gut gemacht.'"

Was war passiert? An der 13 hatte Spieth noch einmal einen Masters-Moment erlebt. Er rettete sich nach dem wohl schlechtesten Abschlag des gesamten Turniers - davon gab es rund tausend - dank sehr intelligenter Auslegung der Regeln und einem Drop auf der benachbarten Übungsanlage des Klubs zu einem Bogey (eins über Par).

Wie Woods in seinen besten Tagen

Diese Beinahe-Katastrophe, deren Vermeidung an große Künstler wie Seve Ballesteros erinnerte, weckte den Major-Jäger Spieth. Auf den kommenden vier Löchern spielte er drei Birdies und einen Eagle, überholte Kuchar und zog davon. Sein Abschlag an der 14 fiel fast zum Hole-in-One ins Loch. Und er puttete so kompromisslos gut wie Woods in seinen besten Tagen. Spieth habe "es", schrieb ESPN. Und selten war so klar, was damit gemeint war.

Spieth gewann diese Open, obwohl er eigentlich zu viele Fehler gemacht hatte. Doch er blieb dran und sorgte für eines der bizarrsten Comebacks der Golf-Geschichte. Niemand weiß, woher Spieth diese Schläge genommen hat. Doch alle wissen: Solche Dinge sieht man nicht oft. Und nur von wenigen.

Als sich die Nacht endgültig über Royal Birkdale legte, sprach Spieth: "Mein Ziel ist jetzt der Karriere-Grand-Slam." Ihm fehlt noch die PGA Championship. In drei Wochen hat er die erste Chance.