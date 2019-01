Der argentinische Tennisprofi Juan Martín del Potro hat seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt. Der 30-Jährige ist nach einem Mitte Oktober beim Masters in Shanghai erlittenen Bruch der rechten Kniescheibe noch nicht wieder fit.

"Die Genesung läuft großartig, und ich werde später bekannt geben, wann ich mein Comeback gebe. Leider wird das nicht in Australien sein", twitterte der Weltranglistenfünfte. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 14. Januar.

Del Potro hatte seinen bislang einzigen Grand-Slam-Titel bei den US Open 2009 gefeiert. Seitdem kämpfte er immer wieder mit körperlichen Problemen. Nach insgesamt vier Operationen am Handgelenk ist es nun die fünfte schwere Verletzung für ihn.

2016 hatte del Potro es bis ins Finale der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro geschafft. 2018 konnte er sich von Platz 581 der Weltrangliste zurück in die Weltspitze kämpfen und stand sogar im Finale der US Open. Zuletzt verpasste er aber aufgrund der Knieverletzung die ATP-Finals im November in London.