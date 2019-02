Ex-Radsportler wegen Drogenhandel festgenommen Er versteckte Kokain in seinen Fahrradschläuchen

Der frühere Radrennfahrer Juan Pablo Valencia ist in Italien wegen Drogenhandels festgenommen worden. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend, darunter "Il Resto del Carlino" und RCN Radio.

Der Vorfall ist kurios: Dem Bericht zufolge habe die Polizei am Fahrrad des Kolumbianers mehrere Drogenverstecke gefunden. Valencia soll im Rohr unter seinem Sitz und in den Schläuchen seines Fahrrads Kokain versteckt haben. Der Kolumbianer habe mit seinem Fahrrad auch Lieferungen durchgeführt. Insgesamt sollen die Sicherheitsbeamten 60 Gramm Kokain sichergestellt haben.

Der 31 Jahre alte Valencia ist ein ehemaliger Radsportler, der zwischen 2012 und 2015 für das UCI Professional Continental-Team Colombia-Coldeportes und das Team Colombia gefahren ist. 2015 nahm er an der Vuelta a España teil. Nach seinem Karriereende zog Valencia mit Freunden nach Italien und lebte zuletzt in der Region Montegranaro an der Adriaküste.

In den Berichten heißt es, die italienische Polizei nahm Valencia in der Nähe seines Haus fest, er sei gerade mit seinem Fahrrad davongefahren. Die Ermittlungen liefen bereits seit Januar. Bei ihm seien zwei kleine Säcke mit insgesamt 20 Gramm Kokain gefunden worden. Bei der Durchsuchung des Hauses habe die Polizei weitere 40 Gramm Kokain und 4000 Euro in 50- und 20-Euro-Scheinen gefunden.