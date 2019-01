Zum zweiten mal in Folge hat Julia Görges das WTA-Turnier in Auckland gewonnen. Im Endspiel gewann die Deutsche gegen die 18-jährige Bianca Vanessa Andreescu aus Kanada 2:6, 7:5, 6:1. Es war Görges' siebter Einzeltriumph auf der WTA-Tour. Rund eine Woche vor dem Start des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres, den Australian Open, präsentiert sich die 30-Jährige damit in sehr guter Form.

Dabei war Görges zunächst sehr schlecht in das Finale in Neuseeland gestartet. Ihre ersten beiden Aufschlagspiele gab die Nummer 14 der Weltrangliste direkt ab und lag somit schnell 0:4 hinten. Andreescu (Nummer 152 der Welt), die auf dem Weg ins erste WTA-Finale ihrer Karriere unter anderem Venus Williams und Caroline Wozniacki ausgeschaltet hatte, blieb ruhig und gewann den ersten Durchgang souverän.

Dann aber fand Görges in die Partie. Sowohl im zweiten als auch im dritten Satz war sie es, die den perfekten Start schaffte: In beiden Fällen schaffte sie schon beim ersten Aufschlagspiel ihrer Gegnerin ein Break und lag jeweils 2:0 vorn. Im zweiten Satz kam Andreescu noch einmal zurück und glich zum 4:4 aus, bevor Görges ein zweites Break zum 6:5 gelang.

Görges: "Ich habe meine Erfahrung genutzt"

Den dritten Satz gewann Görges dann souverän. Sie brachte ihren Service stets durch und nahm Andreescu, die physisch abbaute, den Aufschlag insgesamt gleich dreimal ab. Nach 1:45 Stunden verwandelte Görges ihren dritten Matchball zur Titelverteidigung.

"Das bedeutet mir eine Menge. Ich habe meine Erfahrung genutzt. Das ist einer der besten Momente bisher", sagte Görges nach dem hart erkämpften Sieg gegen die Qualifikantin: "Sie hat wunderbares Tennis gespielt."

Im vergangenen Jahr war Görges ebenfalls nach dem Turniersieg in Auckland (damals durch einen Sieg gegen Wozniacki) zuversichtlich in die Australian Open gestartet. Dann schied sie allerdings in der zweiten Runde aus. Ihren größten Erfolg feierte sie im vergangenen Jahr in Wimbledon, wo sie das Halbfinale erreichte.