Karriereende nach der Vuelta Alberto Contador steigt vom Rad

Alberto Contador wird nach der Spanien-Rundfahrt seine Radsport-Karriere beenden. Das kündigte der 34 Jahre alte Spanier am Montag via Instagram an. "Ich möchte über zwei Dinge informieren. Erstens werde ich die Vuelta ab dem 19. August fahren. Und zweitens wird es das letzte Rennen meiner Profikarriere sein", sagte Contador. Er sage dies "ohne Traurigkeit". Er habe sich diese Entscheidung wohl überlegt.

Contador gewann 2007 und 2009 die Tour de France. Sein dritter Gesamtsieg 2010 wurde ihm nachträglich aberkannt, nachdem eine während der Tour durchgeführte Dopingprobe Spuren der verbotenen Substanz Clenbuterol enthielt. Der Kletterspezialist wurde im Februar 2012 rückwirkend für zwei Jahre gesperrt, womit Contador auch seinen Gesamtsieg beim Giro d'Italia 2011 verlor.

Der Spanier gewann insgesamt sieben große Rundfahrten (Tour, Giro und Vuelta) und gehört damit zu den wenigen Fahrern, die alle Grand Tours gewinnen konnten. In diesem Jahr reichte es für den Trek-Segafredo-Fahrer bei der Frankreich-Rundfahrt noch zum neunten Platz.