US-Schwimmstar Ledecky verbessert eigenen Weltrekord - um fünf Sekunden

Schwimm-Olympiasiegerin Katie Ledecky aus den USA hat ihren Weltrekord über 1500 Meter Freistil um fünf Sekunden verbessert. Die 21-Jährige schlug am Mittwoch bei einem Wettkampf in Indianapolis in 15:20,48 Minuten an. Ihre bisherige Bestmarke (15:25,48 Minuten) hatte Ledecky 2015 bei den Weltmeisterschaften im russischen Kasan aufgestellt. Für den Schwimmstar, der die Zweitplatzierte 49 Sekunden hinter sich ließ, war es bereits der 14. Weltrekord.

"Ich wusste, dass es gut werden würde. Ich habe sehr, sehr gut trainiert und dabei ein paar Dinge probiert, die ich vorher noch nicht gemacht habe", sagte Ledecky: "Ich habe derzeit ein großes Selbstvertrauen. Ich wollte auf der ganzen Strecke konstant bleiben." Die Langstrecke wird bei den Spielen 2020 in Tokio erstmals zum olympischen Programm gehören. Bisher waren die 800 Meter die längste Distanz bei den Frauen.

Durch die Aufnahme der 1500 Meter ins olympische Programm der Frauen könnte sie den Rekord von Kristin Otto einstellen. Die war 1988 in Seoul - noch für die ehemalige DDR - sechsmal zu Gold geschwommen.

Ledecky gilt trotz ihres Alters bereits jetzt als eine der besten Schwimmerinnen der Geschichte. Bislang gewann sie fünfmal Olympiagold, allein vier davon 2016 in Rio de Janeiro, wo sie einmal zu Silber schwamm. Zudem hält sie 14 Weltmeistertitel.