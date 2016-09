Paralympics Das war die Nacht in Rio

Nach den medaillenträchtigen Radrennen und Weitsprung-Silber für Franziska Liebhardt endete der siebte Wettkampftag der Paralympics für die deutsche Mannschaft ohne Podestplatz. Weder im Schwimmen noch in der Leichtathletik kamen Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) am Mittwochabend in Rio de Janeiro unter die ersten drei.

Nach 349 von 528 Entscheidungen rangiert Deutschland mit neunmal Gold, 13-mal Silber und achtmal Bronze auf Position sieben der Nationenwertung. Den Top-Platz behauptete China (75/58/39) vor Großbritannien (43/24/28) und der Ukraine (31/23/27).

Leichtathleten Bensusan, Behre, Popow im Finale

Irmgard Bensusan, David Behre und Heinrich Popow haben die Hoffnung auf weitere Medaillen in der Leichtathletik genährt. Die Sprinterin erreichte als Schnellste mit dem Paralympics-Rekord von 26,70 Sekunden das Finale über 200 Meter. Popow war Drittschnellster der Vorläufe über 100 Meter. Behre lief in 47,74 Sekunden Europarekord und ist über 400 Meter Top-Anwärter auf den Sieg.

Sprinter Floors verzichtet wegen Verletzung - Hermann Sechste

Johannes Floors, wie Behre Paralympics-Sieger mit der Staffel, verzichtete aus Verletzungsgründen auf einen Start. Er hatte sich beim Jubel das Knie verdreht. Die bewegungsgestörte Athletin Frances Herrmann hat nach ihrem dritten Platz im Speerwerfen im Kugelstoßen mit 6,64 Metern den sechsten Platz belegt. Rollstuhlfahrer Alhassane Balde verpasste als Vorlauf-Fünfter das Finale über 800 Meter.

Schwimmer nicht auf dem Podest

Die Schwimmer bleiben bei einer Silbermedaille durch Denise Grahl. Über 400 Meter Freistil belegte Verena Schott aus Berlin in 5:41,47 Minuten den fünften Platz. Janina Breuer hatte in 1:28,65 Minuten den Endlauf über 100 Meter Brust verpasst.

Tischtennis-Frauen ausgeschieden

Für die Tischtennis-Spielerinnen Juliane Wolf und Stephanie Grebe war im Viertelfinale des Mannschaftswettbewerbs Endstation. Das Duo verlor gegen die Brasilianerinnen Bruna Costa Alexandre und Danielle Rauen glatt mit 0:3.