Kentavious Caldwell-Pope von den Los Angeles Lakers muss eine 25-tägige Gefängnisstrafe absitzen und fehlt dem Team aus der Basketball-Profiliga NBA in mehreren Auswärtsspielen. Für das Training und die Heimspiele darf der 24-Jährige die Haftanstalt verlassen, muss aber einen GPS-Sensor tragen.

Caldwell-Pope hat gegen Bewährungsauflagen verstoßen. Wegen des Delikts DUI (Driving under Influence - Fahren unter Beeinflussung) war der Guard verurteilt und aufgefordert worden, regelmäßige Drogen- und Alkoholtests nachzuweisen. Dieser Auflage kam der Spieler laut US-Medienberichten nicht nach.

Die Lakers mussten bereits in zwei Auswärtsspielen ohne Caldwell-Pope auskommen. Auch bei den Houston Rockets am 31. Dezember und bei den Minnesota Timberwolves am 1. Januar ist er nicht dabei.

Beim Auswärtsspiel seiner Lakers bei den Golden State Warrios wird er hingegen antreten können - da die Partie im kalifornischen Oakland stattfindet, hält er die gerichtliche Auflage ein, den Bundesstaat nicht zu verlasen.

Ob der NBA-Profi den GPS-Sensor auch auf dem Spielfeld tragen muss, ist noch unklar.