Sensation bei der Darts-WM Rechtshänder Münch siegt mit links

Eigentlich deutete zunächst nichts darauf hin, dass sich in der Partie zwischen dem Deutschen Kevin Münch und Adrian Lewis eine der größten Sensationen der bisherigen Darts-WM abspielen könnte. Münch spielte zwar von Beginn an ordentlich mit, lag gegen den englischen Ex-Weltmeister aber zwischenzeitlich 0:1 nach Sätzen und 0:2 nach Legs zurück.

Doch dann fing Münch plötzlich an: Er drehte das 0:2 noch in ein 3:2 und sicherte sich so den Satzausgleich. Im dritten Durchgang spielte sich der Deutsche, angepeitscht von den Fans, in einen Rausch. Er warf Maxima über Maxima (180 Punkte) und zeigte mit 158 und 118 zwei hohe Check-outs. Münch gewann Satz drei 3:0 und setzte sich dann im vierten Satz im Entscheidungsleg durch.

"Ich will jetzt einfach nur ins Bett", sagte der 29-Jährige nach dem Spiel. "Ich bin überglücklich. Aber realisieren werde ich das alles erst morgen - oder in drei Tagen", so Münch weiter. Über Weihnachten wolle er nach Hause fahren und weiter trainieren.

2009 gewinnt Münch den German Gold Cup

Zu Hause ist der Rechtshänder, der aber kurioserweise mit links wirft, in Bochum. Geboren in Herne, kommt er nach eigener Aussage aus einer "Darter-Familie" und spielt schon, seitdem er denken kann. In der Jugend war er der Ausnahmespieler des Deutschen Dart Verbands (DDV).

Bei internationalen Jugendturnieren war er lange Zeit der einzige Deutsche, der den Engländern und Niederländern etwas entgegensetzten konnte. Auch nach dem Wechsel in den Herrenbereich dauerte es nicht lange, bis erste nationale Erfolge kamen.

Mit 20 Jahren war er die Nummer zwei der DDV-Rangliste und Mitglied der Nationalmannschaft, die Deutschland bei den internationalen Turnieren der British Darts Organisation (BDO) vertrat. 2009 gewann Münch mit dem German Gold Cup sein erstes größeres Turnier. Ein Jahr später sicherte er sich die Deutsche Meisterschaft.

Wenig Training, viel Talent

2011 gewann er dann das deutsche Qualifikationsevent für die PDC-WM. Nach seinem Vorrundensieg gegen Lee Choon Peng aus Malaysia traf er im Hauptfeld auf Denis Ovens. Münch spielte stark und gewann den ersten Satz mit einem Durchschnitt von knapp 100 Punkten pro drei Darts. Nach dem ersten Durchgang musste Ovens, der sich kurz zuvor einen Nerv eingeklemmt hatte und unter starken Schmerzen spielte, aufgeben. In der zweiten Runde verlor Münch dann gegen Steve Farmer 2:4.

Nach der WM entschied sich "The Dragon", wie Münch genannt wird, wegen des finanziellen Risikos gegen eine Profikarriere bei der PDC und spielte nur vereinzelt Turniere auf dem europäischen Festland - meist ohne großen Erfolg. In den folgenden Jahren agierte er vermehrt bei der Konkurrenzorganisation BDO und versuchte sich nur vereinzelt in der Qualifikation für PDC-Events.

Große Fortschritte in seinem Spiel machte Münch auch deswegen nicht, weil er wenig trainierte, sich hauptsächlich auf sein Talent verließ. Dennoch nahm Münch jedes Jahr an der deutschen Super League teil, deren Gewinner sich für die Vorrunde der WM qualifiziert. Nach vier Halbfinalniederlagen in Folge gewann er sie dieses Jahr und durfte sich somit ein zweites Mal auf den Weg Richtung Alexandra Palace machen.

Gute Chancen auf weitere Siege

Nach der WM-Qualifikation beschloss der 29-Jährige, es jetzt doch noch einmal als Profi zu versuchen. Im Januar will er die Q-School spielen, bei der man die für zwei Jahre gültige Tourkarte gewinnen kann, die zur Teilnahme für die Pro Tour der PDC berechtigt.

Sein unerwarteter Sieg gegen Adrian Lewis dürfte ihn in diesem Bestreben noch mal bestärken. Am 27. Dezember trifft er in Runde zwei auf den Gewinner des spanischen Duells zwischen Cristo Reyes und Antonio Alcinas. Wenn Münch seine Leistung vom Spiel gegen Lewis konservieren kann, sollte er auch dort Chancen haben.

Mit dem Einzug in die zweite Runde hat Münch bereits 18.500 Pfund (etwa 21.000 Euro) Preisgeld sicher. Sollte Münch die Runden zwei und drei überstehen, würde er für seine Viertelfinalteilnahme 40.000 (etwa 45.000 Euro) Pfund erhalten. Das würde wahrscheinlich reichen, um ihn unter die ersten 64 der Weltrangliste zu katapultieren. Damit würde er automatisch eine Tourkarte erhalten und müsste die Q-School gar nicht mehr spielen.