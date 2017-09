Kickboxweltmeister Michael Smolik Wie Toto & Harry mit einem Hauch Chuck Norris

Eigentlich wollte der Ungar Tihamer Brunner am 7. Mai 2016 Europameister im Thaiboxen werden. Er hatte sich über Monate auf den Kampf vorbereitet und stieg hochmotiviert ist den Ring. Doch schon nach drei Sekunden war alles vorbei. Dann drehte sich Michael Smolik blitzschnell um die eigene Achse und streckte Brunner mit einem klatschenden Tritt in die Rippen nieder.

Es war zwar der schnellste, aber bei weitem nicht der einzige K.o.-Sieg in Smoliks Karriere. Er hat alle 28 Profikämpfe, die er bestritten hat, auch gewonnen - 23 davon vorzeitig. Im September 2016 sicherte er sich in nur einer Runde die Weltmeisterschaft im Schwergewicht nach Version der World Kickboxing und Karate Union (WKU), für seine letzte Titelverteidigung im Juli gegen den albanischen Ex-Champion Roland Dabinovci brauchte er nur 45 Sekunden.

Heute (22.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sat.1) steigt Smolik wieder in den Ring. In München bekommt er es mit dem Kongolesen Kazadi Mwamba zu tun. Viel spricht dafür, dass der Weltmeister erneut nur Kurzarbeit leisten muss. Der 26-Jährige gilt als Ausnahmetalent. Kaum ein Schwergewichtler tritt so schnell, präzise und hart zu Kopf und Körper wie er.

Ein Schwabe in der "Ruhrpottwache"

Obwohl er zu den Besten der Welt gehört und seine Kämpfe regelmäßig im Fernsehen übertragen werden, kann Smolik vom Kickboxen allein nicht leben. Deswegen steht er regelmäßig als Fernsehpolizist vor der Kamera. "Die Ruhrpottwache" heißt die Scripted-Reality-Doku, in der Smolik Verbrecher auch schon mal mit einem beherzten Tritt vom Motorrad holt, um einen Fall zu lösen. Man tut halt, was man kann.

Smolik kommt zwar nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern aus Schwaben und schied zudem vor anderthalb Jahren aus dem aktiven Polizeidienst aus, aber beides scheint die Produzenten der Serie nicht zu stören. "Michael hat viel Spaß an dem Job, und seine Erfahrung als Polizist hilft ihm natürlich", sagt Smoliks Trainer und Promoter Mladen Steko, dem der Zweitjob seines Vorzeigeschützlings aus verständlichen Gründen gut gefällt.

"Der männliche Christine Theiss"

Regelmäßige TV-Präsenz steigert die Bekanntheit und damit den Marktwert des Kickbox-Champions - egal ob er als muskelbepackte Version von Toto & Harry auf Verbrecherjagd geht oder bei Promi Big Brother Melonen zu Brei tritt. Wie gut es Steko versteht, seine Sportler in der Öffentlichkeit zu platzieren, hat schon das Beispiel Dr. Christine Theiss gezeigt. Auch sie war WKU-Weltmeisterin und ist mittlerweile Moderatorin der Abnehm-Show "The Biggest Loser".

Smolik sagte nach dem Gewinn des WM-Titels er wollte "der männliche Christine Theiss" werden. Aber das ist nicht sein einziges Ziel. "Michael hat auf jeden Fall schauspielerisches Talent, vielleicht geht er irgendwann weiter in die Richtung", sagt Steko.

Als Kampfsportler nach Hollywood, das kann funktionieren. Bruce Lee begründete seine Weltkarriere auf Kenntnissen im Wing Chun Kung Fu, Chuck Norris errang den 8. Dan im Taekwondo, bevor er Schauspieler wurde, und der Belgier Jean-Claude Van Damme war Karate-Weltmeister, ehe er seine erste Filmrolle bekam.

Schauspieler ja, Profiboxer nein

Der Weg aus dem Vorabendprogramm auf die Kinoleinwand ist weit, aber Steko traut Smolik viel zu und betont: "Mit 26 ist er noch blutjung und hat sein ganzes Leben noch vor sich." Neben der Schauspielkarriere wäre auch ein Ausflug in eine andere Kampfsportart möglich.

Dem an chronischen Nachwuchssorgen leidenden deutschen Profiboxen würde ein charismatischer Schwergewichtler wie Smolik sehr gut tun. Aber sein Promoter glaubt nicht, dass der 26-Jährige das Fach wechselt. "Natürlich kann man im Boxen viel mehr Geld verdienen als im Kickboxen", sagt Steko. "Aber Michaels Tritte sind so brutal. Warum sollte er diesen Vorteil aufgeben?"