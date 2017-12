Nach Kritik an Erdogan NBA-Star Kanter droht Haftstrafe in der Türkei

NBA-Star Enes Kanter drohen in der Türkei bis zu vier Jahre Haft, weil er Präsident Recep Tayyip Erdogan in den sozialen Medien "verunglimpft und verspottet" habe. Das berichtet die regierungsnahe Zeitung "Sabah". Der 25-jährige Basketballer, der bei den New York Knicks spielt, hatte Erdogan wiederholt als "Diktator" bezeichnet.

Zudem hat sich Kanter in der Vergangenheit öffentlich zum in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen bekannt, den die türkische Regierung für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich macht. Im August 2016 verfasste der Basketballer einen offenen Brief, den er mit Enes (Kanter) GÜLEN unterschrieb.

Im Mai durfte Kanter nicht nach Rumänien einreisen, weil sein türkischer Pass annulliert worden war. Dank Hilfe der US-Behörden konnte er in die Vereinigten Staaten zurückkehren.

Die drohende Haftstrafe scheint den 2,11 Meter großen Center nicht zu beeindrucken. "Das ist es, nur vier Jahre? Bei all dem Müll, den ich erzählt habe?", fragte Kanter und legte gegen Erdogan nach: "Der Typ ist ein Irrer." Insgesamt kümmere er sich nicht darum, was in der Türkei passiere: "Ich bin hier in Amerika, und mir geht es gut. Ich konzentriere mich auf Basketball."