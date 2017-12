Lagenschwimmer Philip Heintz ist Europameister über 200 Meter. Bei der Kurzbahn-EM in Dänemark schlug der 26-Jährige nach 1:52,41 Minuten als Erster an. Silber ging mit einem Rückstand von 86 Hundertstelsekunden an Andreas Vazaios aus Griechenland, Bronze an den Norweger Tomoe Zenimoto mit einer Zeit von 1:54,16 Minuten.

Heintz holte sich wie 2013 den Titel auf dieser Strecke, im Jahr 2015 war er Zweiter geworden. Bereits am Vortag war ihm ein Erfolg gelungen, als er über 400 Meter auf dem zweiten Platz gelandet war. Für den Deutschen Schwimm-Verband war es die fünfte Medaille in Kopenhagen.