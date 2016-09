Beachvolleyball-Duo Ludwig und Walkenhorst Baggern, bis das Geld kommt

Kira Walkenhorst fixierte den Ball, den Laura Ludwig ihr zugespielt hatte. Sie ging leicht in die Knie, drückte sich kraftvoll ab und schmetterte ihn für die Gegnerinnen unerreichbar in den Sand. Der verwandelte Matchball zum Sieg (21:18, 21:16) beim Welttour-Finale in Toronto gegen das Schweizer Team Nadine Zumkehr und Joana Heidrich war ein passender Saisonabschluss für das erfolgreiche deutsche Beachvolleyball-Duo.

Zwischen dem 5. Juni und dem 18. September haben die beiden die Europameisterschaft, Olympiagold, den Deutschen Meistertitel und nun auch das Welttour-Finale gewonnen. Hinzu kamen Major-Erfolge in Hamburg und Klagenfurt. Bei allen wichtigen Turnieren des Jahres standen die 30-jährige Ludwig und ihre fünf Jahre jüngere Partnerin ganz oben. "Eine solche Saison haben wir, glaube ich, selbst von uns nicht erwartet", sagte Ludwig. Natürlich habe man gut spielen wollen, aber die gezeigte Konstanz sei dann doch überraschend gewesen.

Mit ihrem Zwei-Satz-Erfolg vor 4000 Zuschauern am Polson Pier in Toronto krönten Ludwig und Walkenhorst ihr Jahr nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Für ihren Erfolg nach 41 Minuten gab es einen Siegerscheck in Höhe von 100.000 Dollar - so viel hatten sie noch nie zuvor bei einem Turnier gewonnen.

"Wahnsinnig viele Anfragen"

Und es ist davon auszugehen, dass bald noch mehr hinzukommen wird. Vor allem das Gold von Rio soll zu Geld gemacht werden. Das Management selektiere derzeit, es gebe "wahnsinnig viele Anfragen", sagte Walkenhorst. "Ich denke, es ist wichtig, da jetzt viel mitzunehmen." Direkt nach dem Olympiasieg hatten noch die Deutsche Meisterschaft und das Weltcup-Finale Priorität, da habe man nicht mehr als zwei Termine pro Woche angenommen, sagte Ludwig. Nun hingegen ist die Saison beendet und bereits in den kommenden Tagen stehen Gespräche an.

Die Spielerinnen sind beliebt, begehrt und sie begeistern. Vor einem Monat verfolgten in Deutschland bis zu 8,55 Millionen Menschen ihre Auftritte an der Copacabana. Wie schon 2012 sicherte die Randsportart Beachvolleyball ARD und ZDF die besten Einschaltquoten. "Dass so viele Leute auch in der Nacht aufstehen würden, hätte ich niemals gedacht", sagte Ludwig.

Man habe gezeigt, dass Beachvolleyball "eine geile Sportart" sei. Und Erfolg macht attraktiv: Auch wegen der immer gut gelaunten Berlinerin und ihrer zurückhaltender auftretenden Mitspielerin aus Essen sind Menschen erstmals in ihrem Leben mit einem Beachvolleyball an die Ostsee- und Nordseestrände oder an den Baggersee gegangen.

"Wir können investieren"

Es gab schon einmal einen Beachvolleyball-Boom. Vor vier Jahren hießen die Protagonisten Julius Brink und Jonas Reckermann. In London waren auch sie Olympiasieger geworden. Allerdings musste Reckermann wenig später aufgrund einer Verletzung seine Karriere beenden - der Werbeeffekt blieb aus.

Die Situation von damals sei mit der von jetzt nicht zu vergleichen, sagt Jürgen Wagner SPIEGEL ONLINE. Er war vor vier Jahren der Trainer von Brink und Reckermann und ist nun für Ludwig und Walkenhorst verantwortlich.

Wagner sagt, dass man derzeit "keine Sponsoren-Probleme" habe. Das liegt auch daran, dass sich Frauen beim Beachvolleyball besser vermarkten lassen als Männer. Ludwig und Walkenhorst hätten den Vorteil gehabt, in Rio emotional "unheimlich viele Menschen" erreicht zu haben, sagt Wagner. Nicht nur über die sportliche Sache, sondern über ihre Persönlichkeit, was sicherlich als Frau ein bisschen leichter sei.

Ludwig und Walkenhorst tun viel für den Erfolg: Sie leisten sich drei Trainer, eine Psychologin und einen Physiotherapeuten. In Rio wurden Flüge und Unterkunft für den großen Stab mitunter aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt. "Wir können es jetzt machen, wir können investieren", sagt Ludwig. Sie hat mit Walkenhorst in diesem Jahr durch Preisgelder und Sponsoren mehr als eine halbe Million Dollar verdient, allerdings müssen Reisen in Trainingslager oder zu Turnieren rund um den Globus selbst finanziert werden.

Laut Experten lag der Werbewert der beiden vor den Sommerspielen bei rund 200.000 Euro - mittlerweile habe er sich verdoppelt, heißt es. Wagner hält sich aus den finanziellen Fragen raus, konzentriert sich ganz auf den sportlichen Bereich. Allerdings weiß er, dass es da schon bald Überschneidungen geben könnte. Jeder müsse sich darüber im Klaren sein, betont er, dass die sportliche Leistung sinke, wenn man aufgrund anderer Verpflichtungen weniger trainiere. Es sei daher die Aufgabe von allen, einen Mittelweg zu finden.