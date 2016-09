Nach Olympia-Sieg Ludwig und Walkenhorst gewinnen auch Welttour-Finale

Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben das Welttour-Finale der Beachvolleyballer in Toronto gewonnen. Im Endspiel setzte sich das deutsche Duo gegen die Schweizerinnen Nadine Zumkehr und Joana Heidrich 2:0 (21:18, 21:16) durch.

Ludwig und Walkenhorst sicherten sich ein Preisgeld von 100.000 Dollar. In der Vorrunde hatte das deutsche Nationalteam gegen ihre Trainingspartnerinnen noch 1:2 verloren.

Das beste deutsche Beachvolleyball-Duo hatte zuvor bereits vier Turniere auf der Welttour 2016 gewonnen. Zudem holten sich die beiden neben dem deutschen Titel Gold bei der Europameisterschaft. Die Krönung war dann der Olympiasieg in Rio de Janeiro. In Toronto hatten Ludwig-Walkenhorst in der Vorschlussrunde am Samstag wie im Rio-Halbfinale die Brasilianerinnen Larissa und Talita 2:0 (21:19, 21:19) besiegt.