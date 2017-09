Laver Cup im Tennis Mit der Ehre im Leib

Rod Laver hat seine aktive Karriere zwar seit Jahrzehnten beendet - sein Einfluss auf das, was auf dem Platz geschieht, scheint aber nach wie vor groß zu sein. In einem Werbeclip eines Schweizer Uhrenherstellers, der in beinahe jeder Spielunterbrechung auf dem großen Videowürfel der Prager Tennis-Arena zu sehen war, erzählt der heute 79-Jährige, wie es ihm zu seiner Zeit gelungen ist, große Erfolge zu feiern. "Ich habe immer mit Herz und Seele gespielt. Nur so konnte ich zweimal alle vier Grand-Slam-Turniere innerhalb eines Jahres gewinnen." Seine Worte schienen die Spieler beider Teams inspiriert zu haben.

Zum Auftakt des Laver Cups bekamen die 17.000 Zuschauer in der ausverkauften Halle ein Spektakel geboten. Die Angst vieler Kritiker, es könne auf eine reine Show-Veranstaltung hinauslaufen, war schnell verflogen. Das wurde schon in der Auftaktpartie deutlich. Der Kroate Marin Cilic brachte "Team Europa" dank eines 7:6, 7:6-Erfolgs gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe in Führung. "Es ist eine so große Ehre, Teil dieser Veranstaltung zu sein", sagte der ehemalige US-Open-Champion Cilic im Anschluss.

Doch die Begegnung sollte nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch folgen sollte. Im zweiten Spiel des Tages trafen Dominic Thiem und John Isner aufeinander. Isner, ein 2,08 Meter großer US-Amerikaner, riss seine Kollegen vom "Team World" wegen einiger spektakulärer Punktgewinne immer wieder im Kollektiv von den Sitzen.

"Es ist toll, wie motiviert alle sind"

Und überhaupt: Die tolle Atmosphäre auf dem Platz übertrug sich immer wieder auf die Ränge. Phasenweise fühlten sich die Zuschauer, die aus aller Welt angereist waren, an ein Davis-Cup-Halbfinale erinnert. Thiem, der die Partie nach einem hart umkämpften ersten Satz (15:17 im Tie Break) doch noch gewinnen konnte, sagte im sogenannten On-Court-Interview: "Das war aufregend und sehr interessant mit dem Match-Tie-Break im dritten Satz. Ich kann so viel lernen von diesen Legenden und es ist wirklich toll, wie motiviert alle sind."

In der Tat ist es imponierend, wie die Stars der Szene dieses Turnier bereits in der frühen Phase angenommen haben. Rafael Nadal, der in seiner Karriere bereits 74 Titel und zwei Olympische Goldmedaillen gewonnen hat, feuerte seine europäischen Kollegen nach wichtigen Punktgewinnen lautstark an. Immer an seiner Seite: Kollege und Rivale Roger Federer.

Auch beim dritten Erfolg von "Team Europa" war das der Fall. Es war der erste Auftritt von Alexander Zverev. Der Deutsche sollte es mit dem zwei Jahre jüngeren Kanadier Denis Shapovalov zu tun bekommen. Die beiden hochgehandelten Supertalente lieferten sich hochklassige Ballwechsel und bekamen, angestimmt durch die Weltauswahl, die erste Laola-Welle in der Arena zu sehen.

"Wissen es alle sehr zu schätzen, Teil des Laver Cups zu sein"

Am Ende setzte sich Zverev ebenfalls in einem Tie-Beak-Krimi 7:6, 7:6 durch. Der Weltranglistenvierte hatte eine Erklärung für die vielen knappen Resultate. "Das zeigt einfach, wie sehr wir es alle zu schätzen wissen, Teil des Laver Cups sein zu dürfen. Es macht riesigen Spaß", sagte Zverev, ohne dabei zu vergessen, die Leistungen seines Gegners zu würdigen.

Doch der Spielplan hielt zum Abschluss eines hochinteressanten ersten Tags noch ein Highlight bereit: Im Doppel sollte Nadal dann erstmals an der Seite von Lokalmatador Tomas Berdych ins Geschehen eingreifen. Die beiden Routiniers trafen auf den Australier Nick Kyrgios und Mixed-Olympiasieger Jack Sack aus den USA. Auch diese Partie verlief dramatisch, diesmal aber mit dem besseren Ende für die Welt-Auswahl (6:3, 6:7, 10:7).

Anschließend bekamen die Sieger im Interview noch die Chance, ihre einstudierten Jubelposen zu erklären. Ob sie dazu am zweiten Tag noch viele Gelegenheiten bekommen werden? Mit Federer und Nadal haben die besten und erfolgreichsten europäischen Spieler ihre Einzel noch gar nicht bestritten. Klare Siege der Stars könnten die Stimmung in der Halle trüben. Die anfängliche Euphorie - sie droht dann wieder zu verfliegen.