Die Diskussion um den Titel des "G.O.A.T." (Greatest Of All Time) ist so alt wie die NBA selbst. Die Teilnehmer der Debatte beschränken sich jedoch meist auf Fans und Experten. Spieler, die als Kandidaten für den Titel gelten, schalten sich selten ein. LeBron James von den Los Angeles Lakers sagte nun in der Sendung "More Than An Athlete" auf dem US-Sportsender "ESPN", er selbst sei der beste Spieler der Geschichte. Der Titelgewinn 2016 mit den Cleveland Cavaliers sei dafür verantwortlich.

"Das hat mich zum größten Spieler aller Zeiten gemacht. So kam es mir vor. Wegen der 52-jährigen Durststrecke war ich begeistert, für Cleveland eine Meisterschaft zu holen. Und nach dem Ende der Feierlichkeiten dachte ich dann, das macht mich zum größten Spieler aller Zeiten", sagte der 34-Jährige.

What @kingjames considers being the GOAT ⁣

⁣

New episode of More Than An Athlete out on @espn+. pic.twitter.com/7XSQ2GpOVo — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) 30. Dezember 2018

Seit 1964, als die Cleveland Browns (American Football) Meister wurden, hatte kein Team aus der Industriestadt in Ohio einen Titel in einer der vier großen Sportarten der USA (American Football, Basketball, Baseball, Eishockey) gewinnen können. In einer der spannendsten Finalserien der NBA-Geschichte führte der Forward sein Team nach einem 1:3-Rückstand gegen die Golden State Warriors in sieben Spielen zur ersten Meisterschaft der Teamgeschichte. Damit wurden die Cavaliers die erste Mannschaft, die ein 1:3 in den NBA-Finals aufholen konnte, und James zum "Hometown Hero" - er wuchs in Akron auf, der Nachbarstadt von Cleveland.

Die historische Qualität des Gegnerteams aus Oakland verstärkte die Bedeutung des Comebacks. In der regulären Saison hatten die Warriors mit Stars wie Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green 73 von 82 Spielen gewonnen und damit den Rekord von Michael Jordans Chicago Bulls (72 Siege) aus der Saison 1995/1996 gebrochen.

"Alle sprachen davon, dass sie das größte Team seien, das je versammelt wurde. Und so zurückzukommen, wie wir es taten - da hatte ich das Gefühl, etwas Besonderes geleistet zu haben. Das war eins der seltenen Male in meiner Karriere, wo ich dieses Gefühl hatte", sagte James in der Sendung.

Noch bis 2022 unter Vertrag

In den sieben Finalspielen gegen Golden State erzielte James mehr Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks als alle anderen beteiligten Profis. Über den Verlauf einer Playoff-Serie war das noch keinem Spieler gelungen. Anschließend wurde er zum dritten Mal in seiner Karriere als wertvollster Spieler der NBA-Finals ausgezeichnet.

Aber ob James tatsächlich der beste Basketballer der Geschichte ist? Viele Statistiken sprechen dafür, eindeutig klären lässt sich die Frage aber nicht.

Fest steht nur: Noch hat James Zeit, seine Erfolgsbilanz weiter aufzubessern. In seiner 16. Saison spielt er noch immer auf höchstem Niveau, aktuell bei den Los Angeles Lakers, zu denen er im Sommer wechselte. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. Das Team steht derzeit auf Platz sechs in der Western Conference.