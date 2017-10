NBA-Star LeBron James König gegen Präsident

Der König ist gnädig gestimmt. "Ich habe tolle Laune heute", verkündet LeBron James, nimmt das Mikrofron aus dem Ständer, schiebt ihn weg und blickt herausfordernd in die Runde. "Es gibt keine Frage, die ihr mir stellen könnt, die ich nicht beantworten kann."

James hockt auf einer Bühne im Trainingszentrum seines Basketballteams, der Cleveland Cavaliers. Er trägt sein legendäres Trikot mit der Nummer 23 und hat seine tätowierten 2,03 Meter in einen Klappstuhl gefaltet. Die Reporter rufen, sie wollen so viel wissen.

Vor allem über Donald Trump.

Der "Media Day" ist Tradition im US-Sport, auch beim Basketball: Vor Saisonbeginn - die NBA startet an diesem Dienstag - öffnen sich die Spieler der Presse, geben Interviews, lassen sich fotografieren. Man redet über Strategien und Chancen, Verletzungen und darüber, wer wohin gewechselt hat und warum.

Und, in James' Fall, über seine Fehde mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Wobei das ja nicht nur James' Fehde ist. Es ist eine Fehde, die Trump aus politischem Kalkül angezettelt hat - zuerst gegen die Football-Liga NFL, aber auch gegen alle Sportler, die sich der Kniefall-Aktion des Quarterbacks Colin Kaepernick angeschlossen haben, um gegen Rassismus zu protestieren. Trump hat das zur Schändung von "Hymne, Flagge und Nation" umgedeutet.

Selten waren Sport und Politik so eng verknüpft. LeBron James, der größte Sportler von allen, ist jedoch einer der wenigen, der sagt, was er will, wann er will und wie er es will - egal, welche Fans, Chefs oder Sponsoren er vergrätzt.

Neulich hat er Trump also "Penner" genannt.

"Das Weiße Haus zu besuchen war eine große Ehre, bis du aufgetaucht bist", twitterte er, als Trump eine - niemals existierende - Einladung an die Golden State Warriors "zurückzog", weil deren Star Steph Curry Trumps Verharmlosung rechtsextremer Gewalt kritisiert hatte.

Ob James das bereue, wollen die Journalisten jetzt wissen. Dumme Frage.

"Penner", wiederholt James. "Er kapiert nicht, welche Macht er hat als Anführer dieses tollen Landes. Er kapiert nicht, wie viele Kinder, egal welcher Rasse, zum Präsidenten aufschauen. Das macht mich krank, mehr als sonst was." Nächste Frage.

Was James nicht sagt, doch jeder spürt: Dieses Macht- und Moralvakuum füllt nun er selbst aus. Trumps Kleinkrieg gegen alle, die seinem Ego nicht huldigen, hat James plötzlich in die wohl wichtigste Rolle seines Lebens katapultiert - eine, die eigentlich ein Präsident erfüllen müsste.

Er ist ein Vorbild für die Kids, vor allem wenn sie in Armut und Chaos aufwachsen wie er einst auch. Er ist furchtlos, doch nicht rachsüchtig, erfolgreich, doch nicht arrogant, selbstsicher, doch nicht selbstsüchtig. Er ist ein "leader", dessen Worten Taten folgen. Er ist der Anti-Trump.

"Es geht mir um all diese Kinder"

Seine ganze Karriere hat ihn darauf vorbereitet. Der Cavaliers-Kapitän, mit 32 längst ein NBA-Senior, ist eine Kategorie für sich: bester, bestbezahlter, bekanntester Basketballer der Welt, Unternehmer, Produzent, Schauspieler, Model, Wohltäter, Multimillionär, Superstar. King James.

Auch weil seine Triumphe stets in eine kuriose Mischung aus Eigen- und Gemeinnutz münden. Schon 2010 machte James den Hype um seinen Wechsel nach Miami zu einer TV-Seifenoper, die viele Fans so verärgerte, dass sie ihre Trikots verbrannten - und die doch sechs Millionen Dollar für wohltätige Zwecke sammelte.

"Es geht mir um all diese Kinder", sagte er, als er vier Jahre später - gegen den erklärten Wunsch seiner Familie - nach Cleveland zurückkehrte. "Um all diese Leute, die Inspiration brauchen und einen Ausweg."

Sein eigener Ausweg war Basketball, der ihn von einer schweren Jugend in die Stratosphäre der Superreichen beförderte, mit Luxusvillen und siebenstelligen Sponsorenverträgen, doch ohne die übliche Protzerei. Denn immer schon sprach sich James für die aus, die weniger hatten, vor allem keine Stimme. Nichts demonstrierte das besser als die Aufschrift auf dem T-Shirt, in dem er sich kürzlich zeigte: "We march - y'all mad. We sit down - y'all mad. We speak up - y'all mad. We die - y'all silent."

Sport als moralische Instanz. James kann es sich leisten. Andere müssen um ihre Karriere fürchten, etwa Kaepernick, der nun bei der NFL Beschwerde einlegte, weil er seit März ohne Team ist. Trotzdem sind Sportler - neben den plötzlich so politischen Late-Night-Comedians - "unsere beste Hoffnung" gegen Trump, wie Basketball-Ikone Kareem Abdul-Jabbar in einem Essay für den "Hollywood Reporter" schrieb.

"That guy", sagt James, ohne Trump auch nur einmal beim Namen zu nennen. Er redet sich in Rage. "Das Volk regiert dieses Land und nicht eine Person und verdammt noch mal nicht er. Ich werde meine Stimme, meine Leidenschaft und mein Geld nutzen, damit die Kids wissen, dass es Hoffnung gibt."

Noch Fragen? LeBron James legt das Mikrofon nieder, steht auf und geht. Der König hat gesprochen.