Leichtathletik Spitzensport-Reform droht Verzögerung

Alfons Hörmann warnt vor einer erheblichen Verzögerung bei der Umsetzung der Spitzensportreform. "Wenn sich die Dinge so weiter entwickeln, laufen wir Gefahr einen kompletten Olympia-Zyklus zu verlieren", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Er fürchte sogar, dass die beschlossene Leistungssportreform nicht wie geplant bei den Sommerspielen 2020 in Tokio greift und dort für eine Verbesserung der Medaillenbilanz sorgen kann. Von Mittwoch bis Freitag beraten DOSB und andere Spitzenverbände aus dem Sport in Berlin, wie ein Scheitern verhindert werden kann.

Unklarheit herrscht weiter über die für die Umsetzung der vereinbarten Reform vom Bundesinnenministerium versprochenen zusätzlichen 39 Millionen Euro. Im Entwurf des Bundeshaushalts für 2018 ist die Erhöhung nicht enthalten. Entschieden wird darüber erst nach der Bundestagswahl am 24. September.

"Die 39 Millionen wären aber eine symbolisch und psychologisch wichtige Zahl gewesen, die uns und den Spitzenverbänden gezeigt hätte, dass die Politik Wort halten wird", sagte Hörmann und stellte klar: "Ohne erheblichen Mittelaufwuchs ist die Umsetzung der Leistungssportreform jetzt und später nicht möglich." Der Frust sei groß, dass die Politik die Sportverbände in einem "finanziellen Vakuum belässt".

Dem DOSB könnten eventuell noch von einer anderen Seite Konflikte bevorstehen. Die im Mai berufene Kommission zur Berechnung zukünftiger Sportförderungen wird voraussichtlich deutlich später als geplant ihre Arbeit aufnehmen. Die sogenannte PotAS-Kommission stellt einen Eckpfeiler des Reformplans dar, der das finanzielle Förderprogramm zukünftig konsequenter an Erfolgsperspektiven ("Potenzanalyse") ausrichten soll. "Die neueste Botschaft der letzten Tage ist, dass sie zur nüchternen Erkenntnis gekommen ist, dass in den Jahren 2017/2018 wohl kaum konkret verwertbare Ergebnisse vorliegen werden", sagte Hörmann.