Diskus-Champion Robert Harting steht bei seiner letzten internationalen Meisterschaft im Finale. Der 33-Jährige musste dafür jedoch zittern: Bei der Heim-EM in Berlin verfehlte er mit 63,29 Metern in der Qualifikation die geforderte Weite von 64 Metern. Das Finale erreichte der von Knieproblemen geplagte Harting aber dennoch, da ihn in der zweiten Qualifikationsgruppe niemand mehr aus den Top 12 verdrängen konnte.

Nicht zu den besten Zwölf gehört der aktuelle Olympiasieger: Robert Hartings Bruder Christoph ist bei der Qualifikation sensationell gescheitert. Ihm gelang bei seinen drei Würfen kein gültiger Versuch. "Ich kann es mir selbst noch nicht erklären", sagte der 28 Jahre alte Berliner. Ebenfalls das Finale verpasste der Olympiadritte Daniel Jasinski, der nicht über 60,10 Meter hinauskam. Bester Werfer in der Qualifikation war Mitfavorit Daniel Stahl aus Schweden mit 67,07 Metern.

Diskuswerfer Christoph Harting ist raus! Der Olympiasieger von Rio 2016 scheidet nach 3 ungültigen Versuchen aus. #ZDFec2018 #EC2018 #Berlin2018 pic.twitter.com/40GNKgzLOM — ZDF Sport (@ZDFsport) 7. August 2018

Die Leichtathletik-EM 2018 wird Robert Hartings letzter großer Wettkampf sein, bevor er Anfang September beim Internationalen Stadionfest Berlin zum letzten Mal wirft.

Harting ist einer der populärsten deutschen Sportler. Bei den Olympischen Spielen 2012 von London gewann er die Goldmedaille, Harting erzielte damals eine Weite von 68,27 Metern. In seiner Karriere wurde er zudem zehn Mal Deutscher Meister, gewann drei WM- und zwei EM-Titel.

Hier sehen Sie die Bilder von Robert Hartings Olympiasieg im Jahr 2012:

Der goldene Harting Robert Harting ist Olympiasieger. Der 27-Jährige triumphierte bei den Sommerspielen in London im Diskus-Finale. Es war die erste Goldmedaille für die deutschen Leichathleten seit zwölf Jahren. Als letzter Deutscher hatte Lars Riedel 1996 in Atlanta Gold im Diskuswurf geholt. Mit dem ersten Wurf setzte sich Harting hinter Ehsan Hadadi aus Iran, der den Wettkampf bis zum fünften Durchgang anführte. Doch anstatt sich zu steigern, baute Harting zunächst von Versuch zu Versuch ab. Zwischenzeitig rutschte er sogar auf den dritten Rang ab. "Meine Beine waren schwer", sagte er nach dem Wettkampf. Doch dann kam er zurück: Im fünften Durchgang warf Harting den Diskus 68,27 Meter weit - besser war an diesem Abend keiner. Für Harting gab es kein Halten mehr, wie schon bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2011 zerriss er sein Trikot. "Es ist absolut geil", sagt Harting nach seinem Triumph. Es war sein 29. Sieg in Folge und nach dem Welt- und Europameistertitel der dritte große Erfolg innerhalb von gerade einmal zwölf Monaten. Mit der Deutschland-Flagge sprang Harting über die Hürden im Londoner Olympiastadion. "Das ist der Olympiasieger, auf den wir fest gebaut haben. Wie er den Druck ausgehalten hat, ist phantastisch. Es lastete der Druck einer ganzen Leichtathletik-Nation auf ihm", freute sich Thomas Kurschilgen, Sportdirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV). Doch auch der lange in Führung liegende Iraner Ehsan Hadadi konnte sich über seine Silbermedaille freuen. Bronze ging an den Esten Gerd Kanter, der vor vier Jahren in Peking noch triumphiert hatte. Martin Wierig, der zweite Deutsche, der es ins Finale geschafft hatte, kam auf Rang sechs.

Bei den Sommerspielen 2016 scheiterte Harting in der Qualifikation, nachdem er am Vortag einen Hexenschuss erlitten hatte. Olympiasieger bei den Wettkämpfen in Rio wurde Hartings sechs Jahre jüngerer Bruder Christoph. In Berlin zählte er zwar nicht zum engsten Kreis der Titelkandidaten - seine Finalteilnahme galt jedoch als sicher. Es folgte die Qualifikation mit drei Fehlversuchen. Auch für EM-Titelverteidiger Piotr Malachowski aus Polen ist der Wettbewerb schon beendet.