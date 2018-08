Speerwerfen bei Leichtathletik-EM Hussong wirft Europa-Rekord - und gewinnt Gold

Speerwerferin Christin Hussong hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die dritte deutsche Goldmedaille gewonnen. Die 24-Jährige siegte mit dem EM-Rekord von 67,90 Metern. Es war der achte EM-Titel für eine deutsche Speerwerferin.

Mit ihrer persönlichen Bestleistung von 67,90 Metern im ersten Versuch verwies sie Nikola Ogrodnikova aus Tschechien (61,85 Meter) und die Lettin Liveta Jasiunaite (61,59) auf die Plätze zwei und drei. Für die deutschen Leichtathleten hatten zuvor Speerwerfer Thomas Röhler und Zehnkämpfer Arthur Abele Gold gewonnen.

"Ich wusste, wenn ich super drauf bin, kann ich um eine Medaille mitwerfen. Aber dass es Gold wird, kann ich kaum glauben. Gestern hab ich schon Lust bekommen, auch auf dem Treppchen zu stehen. Dass ich es mache wie Thomas, ist umso schöner", sagte Hussong in der ARD.

Hussong, die mit 67,29 Metern bereits die beste Weite in der Qualifikation abgeliefert hatte, setzte damit die Erfolgsserie deutscher Speerwerferinnen bei Europameisterschaften fort. Zuletzt stand 1969 keine deutsche Athletin auf dem Podest. Vor zwei Jahren hatte Linda Stahl Silber gewonnen, 2010 in Barcelona holte Stahl auch den bisher letzten deutschen EM-Titel.

CHRISTIAN BRUNA/EPA-EFE/REX/Shutterstock Marie-Laurence Jungfleisch

Jungfleisch gewinnt EM-Bronze im Hochspringen

Die Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch hatte wenige Minuten zuvor Bronze gewonnen. Die 27-Jährige musste sich im Olympiastadion mit 1,96 Metern nur der als neutrale Athletin startenden Weltmeisterin Marija Lassizkene sowie der zweitplatzierten Bulgarin Mirela Demirewa geschlagen geben, die jeweils 2,00 Meter übersprangen. Für Jungfleisch war es die erste wichtige internationale Medaille.

"Ich bin unheimlich glücklich, endlich mal eine Medaille zu gewinnen, vor allem in Berlin, das ist ein Traum", sagte Jungfleisch in der ARD. Bei den Europameisterschaften in Zürich (2014) und Amsterdam (2016) war sie jeweils noch auf Platz fünf gelandet; bei der WM 2017 in London fehlten ihr als Vierte vier Zentimeter zu Bronze.